Колумбия – Иордания. Анонс и прогноз товарищеского матча на 08.06.2026

Товарищеский матч

08 июня. 02:00. Сан-Диего. “Снэпдрэгон Стэдиум”

Колумбия – Иордания

Товарищеский матч Колумбия — Иордания, который пройдет на “Снэпдрэгон Стэдиум” в Сан-Диего — это финальная проверка сил. Колумбийцы готовятся к мундиалю, наигрывая атаку. Сборная Иордании, впервые попавшая на мировое первенство, тестирует свои оборонительные схемы против мощного южноамериканского прессинга.

Колумбия: последние новости

Сборная Колумбии шесть раз принимала участие в чемпионатах мира, лучший результат — это четвертьфинал в 2014 году.

Колумбия уверенно прошла южноамериканский отбор на мундиаль. Третье место и одинаковое количество очков с Уругваем, Бразилией и Парагваем, которые остались в турнирной таблице позади колумбийцев.

В рамках подготовки Колумбия играет товарищеские матчи. В осеннем цикле этих поединков колумбийцы сыграли с двумя хозяевами мундиаля Мексикой (4:0) и Канадой (0:0). Также была два поединками с двумя представителями Океании Новой Зеландией (2:1) и Австралией (3:0), которая теперь представляет азиатскую конфедерацию. Три победы при одной ничьей — неплохой итог осенней компании.

Весной Колумбия сыграла два матча с представителями Европы. И в обоих проиграла: Хорватии (1:2) и Франции (1:3). Сражаться на равных получилось с Хорватией, а вот Франция выиграла на классе.

Матч с Иорданией последний в рамках подготовки к ЧМ. На этой неделе был сыгран ещё один матч с Коста Рикой (3:1), в котором колумбийцы одержали уверенную победу. В матче у южноамериканцев была хорошая реализация — каждый второй удар в створ ворот стал результативным. Уже в первые полчаса команды забили три из четырёх мячей в матче. Оставшийся час игры играли в более осторожный футбол, в котором Колумбия закрепила своё превосходство, забив ещё раз.

Напомним, что на ЧМ Колумбия будет играть в группе К, где соперниками колумбийцев будут: Узбекистан, ДР Конго и Португалии. Матчи с участием сборной Колумбии пройдут 18, 24 и 28 июня в трёх городах: Мехико, Гвадалахаре и Майами.

Иордания: последние новости

Реформа ФИФА по увеличению стран участниц мундиаля до 48 команд помогло многим сборным впервые дебютировать на главном футбольном форуме планеты. Одним из этих дебютантов является Иордания.

Отборочный турнир для Иордании прошёл в борьбе. Начинали сразу со второго раунда, где надо было в группе с Саудовской Аравией, Таджикистаном и Пакистаном занять либо первое, либо второе место. Иордания справились с задачей очень хорошо. Четыре победы при одной ничьей и одном поражении. Набрали одинаковое количество очков с Саудовской Аравией, с которой вместе и вышли в следующий этап отбора.

В третьем раунде соперников стало больше: Южная Корея, Ирак, Оман, Палестина и Кувейт. Для попадания на мундиаль надо было занять одно из первых двух мест. В борьбе за второе место иорданцы обогнали Ирак всего на одно очко, что и принесло им путёвку на ЧМ.

В рамках подготовки Иордания играет товарищеские матчи. Этой весной иорданцы сыграли уже три матча. С Коста Рикой и Нигерией сыграли одинаковые ничьи со счётом 2:2, а Швейцарии уверенно проиграли 1:4. Матч с Колумбией станет последним в рамках подготовки к ЧМ.

Напомним, что на ЧМ Иордания будет играть в группе J, где соперниками иорданцев будут: Австрия, Алжир и Аргентина. Матчи с участием сборной Иордании пройдут 17, 23 и 28 июня в двух городах: Сан-Франциско и Далласе.

Личные встречи

Колумбия и Иордания успели сыграть в своей истории единственный товарищеский матч между собой.

07.06.2014 Колумбия — Иордания 3:0 Международный товарищеский матч

Последние пять матчей Колумбии

29.03.2026 Колумбия — Коста Рика 3:1 Международный товарищеский матч

29.03.2026 Колумбия — Франция 1:3 Международный товарищеский матч

27.03.2026 Колумбия — Хорватия 1:2 Международный товарищеский матч

19.11.2025 Колумбия — Австралия 3:0 Международный товарищеский матч

16.11.2025 Колумбия — Новая Зеландия 2:1 Международный товарищеский матч

Последние пять матчей Иордании

31.05.2026 Швейцария — Иордания 4:1 Международный товарищеский матч

31.03.2026 Иордания — Нигерия 2:2 Международный товарищеский матч

27.03.2026 Иордания — Коста Рика 2:2 Международный товарищеский матч

18.12.2025 Иордания — Марокко 2:3 (Доп. время) Кубок арабских наций 2025

15.12.2025 Саудовская Аравия — Иордания 0:1 Кубок арабских наций 2025

Цифры и факты

У сборной Колумбии три победы в последних пяти матчах.

У сборной Колумбии шесть побед в последних девяти матчах.

В пяти последних матчах с участием сборной Колумбии сыграла ставка: ТБ 2.5.

В двух последних матчах с участием сборной Колумбии сыграла ставка: ТБ 3.5.

В двух последних матчах с участием сборной Колумбии сыграла ставка: Обе команды забьют (Да).

Сборная Колумбии забивает в последних пяти матчах.

Сборная Иордания забивает в последних пяти матчах.

Последние четыре матча сборная Иордании играет без побед.

Сборная Иордания забивает в последних пяти матчах.

В четырёх последних матчах с участием сборной Иордании сыграла ставка: Обе команды забьют (Да).

В четырёх последних матчах с участием сборной Иордании сыграла ставка: ТБ 3.5.

Ориентировочные составы

Колумбия 4-2-3-1: Оспина — Муньос, Мина, Санчес, Мохика — Лерма, Риос — Ариас, Родригес, Кампас — Кордоба

Иордания 3-4-3: Абулайла — Насиб, Аль-Араб, Аль-Нади — Хаддад, Аль-Равабде, Аль-Рашдан, Абу Таха — Аль-Таамари, Аль-Марди, Олван

Ставки и коэффициенты

Эксперты GGBET дают такой прогноз на матч Колумбия - Иордания : победа Колумбии — 1.19; ничья — 6.82; победа Иордании — 12.28. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз на матч между Колумбией и Иорданией от UA-Футбол

Победа Колумбии + ТБ 3.5 (Да) за коэф. 2.59. Колумбия — явный фаворит этого матча, даже если выставит резервный состав. Но скорее всего тренер колумбийцев даст в течение игры поиграть всем. Ждём не просто победу Колумбии, но и результативный матч. В двух последних матчах обеих команд забивалось минимум четыре мяча.

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Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша