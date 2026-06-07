Косово – Андорра. Анонс и прогноз товарищеского матча на 07.06.26

Товарищеский матч



7 июня. 21:00. Приштина. "Стадиуми Фадиль Вокри"



Трансляция: Megogo Football 4

Косово и Андорра сойдутся в товарищеском матче в воскресенье вечером. Обе команды не смогли квалифицироваться на Чемпионат мира, поэтому эта встреча послужит разминкой перед стартом Лиги наций в сентябре.

Новости Косово

"Дарданцы" были чрезвычайно близки к тому, чтобы забронировать себе место в финальной части ЧМ-2026, финишировав всего на три очка позади Швейцарии в Группе B квалификации УЕФА, что позволило им выйти в плей-офф.



В полуфинале плей-офф Косово одержало захватывающую победу над Словакией со счетом 4:3, прежде чем потерпеть поражение от Турции 0:1 в финале, что положило конец их мечтам о дебютном участии на Чемпионате мира. В минувшие выходные подопечные Франко Фоды не смогли реабилитироваться в товарищеской встрече с Чехией, проиграв 1:2, и главный тренер явно будет надеяться на ответ своих игроков в матче против Андорры.



Косово будет черпать уверенность из своей мощной домашней статистики, ведь поражение от Турции в финале плей-офф является их единственной неудачей в последних девяти поединках на родном поле.

Новости Андорры

Тем временем гости из Андорры будут подходить к воскресному матчу на подъеме после недавней победы над Лихтенштейном со счетом 2:0.



Этот триумф положил конец их 15-матчевой безвыигрышной серии во всех турнирах, включавшей 11 поражений и четыре ничьи. Семь из этих поражений пришлись на ужасную для Андорры отборочную кампанию Чемпионата мира, где команда Кольдо Альвареса финишировала на самом дне Группы K, добыв лишь одно очко в восьми матчах против Англии, Албании, Сербии и Латвии.



Теперь Андорра будет стремиться одержать две победы подряд впервые с марта 2022 года, когда они обыгрывали Сент-Китс и Невис и Гренаду.

Личные встречи

12.10.2023, КФЕ. Андорра – Косово 0:3

28.03.2023, КФЕ. Косово – Андорра 1:1

Цифры и факты

В 3 из последних 4 матчей сборной Косово забивали обе команды;

В 4 из последних 7 домашних матчей Косово забивали обе команды;

Сборная Андорры пропускала голы в 6 из последних 8 матчей.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У Косово нет заметных потерь. Это касается и Андорры.

Косово, 4-4-2: Мурич — Войвода, И. Красники, Хайдари, Галлапени — Э. Красники, Эмерллаху, Реджбечай, Ходжа — Асллани, Ррахмани



Андорра, 4-4-2: Альварес — Фонт, Льовера, Оливера, Николас — Алаэс, Искьердо, Бабот, Родриго — Пужоль, Лопес

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Косово – Андорра Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Эксперты GGBET дают такой прогноз на матч "Косово" - "Андорра": победа "Косово" — 1.19; ничья — 6.11; победа "Андорры" — 14.83. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз на матч между Косово и Андоррой от UA-Футбол

Обе забьют. Сборная Косово потерпела большое разочарование, не сумев квалифицироваться на ЧМ-2026. Команда не смогла оправиться от неудачи и в мае уступила Чехии, но теперь ей придется сосредоточиться на подготовке к матчам Лиги наций УЕФА в сентябре. Андорра подходит к этому поединку после победы. Хотя она была добыта над скромной сборной Лихтенштейна, гости будут иметь основания рассчитывать на то, что снова смогут отличиться забитым мячом. Единственный предыдущий домашний матч между этими командами завершился ничьей 1:1.

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Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.