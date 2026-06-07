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Марокко – Норвегия. Анонс и прогноз контрольного матча на 07.06.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от контрольного матча между Марокко и Норвегией
Getty Images/Global Images Ukraine
Обе команды попали на ЧМ-2026, поэтому этот матч рассматривается как этап подготовки к матчам мундиаля.
Контрольный матч
Воскресенье, 7 июня
Гаррисон, "Спортс Стедиум"
Марокко 22:00 Норвегия
Марокко: последние новости
Марокканцы попали в группу E африканского отбора вместе со сборными Замбии, Танзании, Нигера и Конго и довольно легко выиграли ее с восемью победами.
В марте неожиданно в отставку ушел Валид Реграги, с которым команда пробилась в полуфинал ЧМ-2022 и выиграла КАН. Хотя в финале марокканцы проиграли Сенегалу, апелляционный комитет КАФ принял, что Сенегалу засчитано техническое поражение за временный отказ продолжать игру и уход с поля в знак протеста против судейского решения. Возглавил Марокко наставник молодежной команды Мохамед Уахби, продолжающий использовать наработки Реграри.
Ориентировочный состав Марокко: Буну – Марзауи, Агерд, Диоп, Хакими – Эззальзули, Амрабат, Унахи, Буадди, Диас – Сайбари.
Норвегия: последние новости
Норвегия квалифицировалась на ЧМ-2026 впервые за 28 лет. Скандинавы попали в группу I вместе со сборными Италии, Израиля, Эстонии и Молдовы. Отбор Норвегия прошла идеально: 8 побед в 8 матчах, 37 забитых мячей и всего 5 пропущенных. По статистике это одна из самых результативных квалификационных кампаний в истории европейских отборов. Ну и стоит отметить два разгрома (3:0 и 4:1) сборной Италии.
Главная ударная сила команды Стольбаккена – Эрлинг Голанд, забивший в квалификации 16 голов. Важную роль в команде играют Серлот, Нуса, Бобб, Аурсенс, Риерсон и т.д. Это золотое поколение Норвегии, которое, наконец, вышло на мундиаль и может наделать там переполох.
Ориентировочный состав Норвегии: Нюланд – Риерсон, Аер, Эстигор, Вольфе – Нуса, Аурсенс, Берге, Бобб – Серлот, Голланд.
Марокко – Норвегия: статистика личных встреч
- 10.06.98. Марокко – Норвегия 2:2 (ЧМ-1998)
Единственный матч команды сыграли в 1998 году на чемпионате мира. Игра тогда завершилась результативной ничьей, благодаря которой Норвегия попала в 1/8 финала.
Последние матчи Марокко
- 02.06. Марокко – Мадагаскар 4:0 (Контрольный матч)
- 26.05. Марокко – Бурунди 5:0 (Контрольный матч)
- 31.03. Марокко – Парагвай 2:1 (Контрольный матч)
- 27.03. Марокко – Эквадор 1:1 (Контрольный матч)
- 18.01. Сенегал – Марокко 0:3 (КАН)
Последние матчи Норвегии
- 01.06. Норвегия – Швеция 3:1 (Контрольный матч)
- 31.03. Норвегия – Швейцария 0:0 (Контрольный матч)
- 27.03. Нидерланды – Норвегия 2:1 (Контрольный матч)
- 16.11. Италия – Норвегия 1:4 (Отбор на ЧМ-2026)
- 13.11. Норвегия – Эстония 4:1 (Отбор на ЧМ-2026)
Марокко – Норвегия: ставки и коэффициенты
Марокко – Норвегия. Прогноз на матч от UA-Футбол
Норвегия – фаворит матча по версии букмекеров. Обе команды находятся на финальной стадии подготовки к ЧМ-2026, поэтому их составы будут близки к оптимальным. Обе команды в хорошей форме, поэтому трудно отдать предпочтение кому-то. Считаем, что в матче будет забито минимум 3 гола. Прогноз – ТБ 2,5 за коэффициент 1,85.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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