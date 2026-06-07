Марокко – Норвегия. Анонс и прогноз контрольного матча на 07.06.2026

Обе команды попали на ЧМ-2026, поэтому этот матч рассматривается как этап подготовки к матчам мундиаля.

Контрольный матч

Воскресенье, 7 июня

Гаррисон, "Спортс Стедиум"

Марокко 22:00 Норвегия

Марокко: последние новости

Марокканцы попали в группу E африканского отбора вместе со сборными Замбии, Танзании, Нигера и Конго и довольно легко выиграли ее с восемью победами.

В марте неожиданно в отставку ушел Валид Реграги, с которым команда пробилась в полуфинал ЧМ-2022 и выиграла КАН. Хотя в финале марокканцы проиграли Сенегалу, апелляционный комитет КАФ принял, что Сенегалу засчитано техническое поражение за временный отказ продолжать игру и уход с поля в знак протеста против судейского решения. Возглавил Марокко наставник молодежной команды Мохамед Уахби, продолжающий использовать наработки Реграри.

Ориентировочный состав Марокко: Буну – Марзауи, Агерд, Диоп, Хакими – Эззальзули, Амрабат, Унахи, Буадди, Диас – Сайбари.

Норвегия: последние новости

Норвегия квалифицировалась на ЧМ-2026 впервые за 28 лет. Скандинавы попали в группу I вместе со сборными Италии, Израиля, Эстонии и Молдовы. Отбор Норвегия прошла идеально: 8 побед в 8 матчах, 37 забитых мячей и всего 5 пропущенных. По статистике это одна из самых результативных квалификационных кампаний в истории европейских отборов. Ну и стоит отметить два разгрома (3:0 и 4:1) сборной Италии.

Главная ударная сила команды Стольбаккена – Эрлинг Голанд, забивший в квалификации 16 голов. Важную роль в команде играют Серлот, Нуса, Бобб, Аурсенс, Риерсон и т.д. Это золотое поколение Норвегии, которое, наконец, вышло на мундиаль и может наделать там переполох.

Ориентировочный состав Норвегии: Нюланд – Риерсон, Аер, Эстигор, Вольфе – Нуса, Аурсенс, Берге, Бобб – Серлот, Голланд.

Марокко – Норвегия: статистика личных встреч

10.06.98. Марокко – Норвегия 2:2 (ЧМ-1998)

Единственный матч команды сыграли в 1998 году на чемпионате мира. Игра тогда завершилась результативной ничьей, благодаря которой Норвегия попала в 1/8 финала.

Последние матчи Марокко

02.06. Марокко – Мадагаскар 4:0 (Контрольный матч)

26.05. Марокко – Бурунди 5:0 (Контрольный матч)

31.03. Марокко – Парагвай 2:1 (Контрольный матч)

27.03. Марокко – Эквадор 1:1 (Контрольный матч)

18.01. Сенегал – Марокко 0:3 (КАН)

Последние матчи Норвегии

01.06. Норвегия – Швеция 3:1 (Контрольный матч)

31.03. Норвегия – Швейцария 0:0 (Контрольный матч)

27.03. Нидерланды – Норвегия 2:1 (Контрольный матч)

16.11. Италия – Норвегия 1:4 (Отбор на ЧМ-2026)

13.11. Норвегия – Эстония 4:1 (Отбор на ЧМ-2026)

Марокко – Норвегия: ставки и коэффициенты

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол Марокко - Норвегия: победа Марокко — 3.08; ничья — 3.51; победа Норвегии — 2.24. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Марокко – Норвегия. Прогноз на матч от UA-Футбол

Норвегия – фаворит матча по версии букмекеров. Обе команды находятся на финальной стадии подготовки к ЧМ-2026, поэтому их составы будут близки к оптимальным. Обе команды в хорошей форме, поэтому трудно отдать предпочтение кому-то. Считаем, что в матче будет забито минимум 3 гола. Прогноз – ТБ 2,5 за коэффициент 1,85.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.

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