Греция - Италия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 07.06.2026

Молодёжная сборная Италии, усиленная Джанлуиджи Доннаруммой, сумела выдержать в Люксембурге и добыть победу со счётом 1:0. Но теперь её ожидает более серьёзный тест - выезд к сборной Греции. Правда, греки сами не в форме. Отборочную кампанию на Чемпионат Мира провалили и вообще не играли ни на каком крупном турнире с 2014-го года, в целом выиграли лишь один из восьми последних матчей. Сумеют ли они найти победу именно против молодых итальянцев?

Товарищеский матч

7 июня. 22:00. Ираклион. "Панкритио Стадиум"

Греция - Италия

Главный арбитр: Игаль Фрид (Израиль)

Состояние команд

В Люксембурге Италия выставила свой самый молодой стартовый состав с 1912-го года - средний возраст 21 год и 354 дня. Предоставила дебют в национальной сборной 15-ти игрокам. И эти игроки сумели не пропустить, не позволили сопернику создать ничего, но в атаке сами создали мало, в целом не выглядели особо угрожающе, особо динамично. Забили лишь с углового (Эспозито головой). Временный главный тренер Сильвио Бальдини заявил, что ожидает от сборной намного больше.

Крайне унылая первая четверть матча, последние полчаса, в которые сборная отбивалась (от Люксембурга), второй тайм, в котором владела мячом 45 процентов времени (против Люксембурга). Все же игроки искали позитив, отмечая после матча, что боролись, старались, играли так, будто это не товарищеский, а важный официальный матч. Они и вправду боролись и старались.

Греция также играла свой матч как важный официальный, также старалась. В Швеции она открыла счёт, затем пропустила два, но сравняла на 95-ой минуте, и её игроки черпали вдохновение от этого гола. Да и от всей игры. Подопечные Ивана Йовановича очень хорошо выглядели в первом тайме и начале второго, доминировали, немало создали, что тренер также отметил. Правда, с неудовольствием заявил, что хотел бы видеть таких 90 минут, а не 50.

В принципе, не сказать, что "бело-синие" сейчас в плохой форме. Они проиграли лишь один из последних пяти матчей. Пусть и победили лишь в одном и до Швеции в трёх подряд не забивали. Они плохо выступили в Отборе, но до этого - отлично в Лиге Наций, победив дома Англию и в итоге выйдя в Дивизион А. А игру против Швеции оценили весьма оптимистично. Хотят подтвердить её победой над Италией, пусть и молодёжной.

Обе сборные традиционно играют в весьма осторожный футбол, не любят владеть мячом. Но в первых таймах последних товарищеских матчей доминировали. Здесь всё же ожидаем осторожный первый тайм и вообще осторожный матч. Ожидаем доминирование взрослой греческой сборной, что, возможно, как раз сыграет на руку молодым итальянцам.

Последние матчи команд

Кадры

В Италии ожидаются ещё пару дебютов, но вряд ли с первых минут. Изменения ожидаются прежде всего справа - и в обороне, и в атаке. Поскольку Фавазули играет в Серии Б, а Керубини получил травму. Фортини и Фини - кандидаты. Аханор из "Аталанты" может вытеснить и Бартезаги слева в обороне, и Кьяродию в центре. Очень хотят увидеть Инасио, Мане и Реджани из "Боруссии" Дортмунд, но вновь вряд ли получится с первых минут.

Палестра, один из прорывов Серии А предыдущего сезона, всё ещё травмирован.

В Швеции Йованович впервые испробовал схему с тремя центральными защитниками - 3-4-2-1. Она выглядела хорошо и ожидается, что останется. Хотя ожидаются изменения в составе. Возможно, в центре атаки вместо Павлидиса получит шанс Дувикас из итальянского "Комо", в воротах вместо Цолакиса - бывший игрок "Лацио" Мандас. Автор гола на 95-ой минуте Масурас может вытеснить Цолиса или Тетте из стартового состава. Ваяннидис, Хацидиакос и Кирьякопулос - варианты в обороне.

Греция: Мандас, Хацидиакос, Кулейракис, Мавропанос, Ваяннидис, Курбелис, Зафейрис, Кирьякопулос, Масурас, Цолис, Дувикас

Италия: Доннарумма, Фортини, Комуццо, Аханор, Бартезаги, Липани, Писилли, Ндур, Фини, Ф. Эспозито, Колеошо

Цифры и факты

Последние два очных матча (в Отборе на Евро-2020) выиграла Италия - 2:0 дома и 3:0 в гостях, до них два завершились вничью, до них два выиграла Италия. В 18-ти очных матчах Италия проиграла лишь однажды - 12 побед, пять ничьих

В последних четырех матчах против всех на счету Италии в основное время две победы, ничья и поражение, до этих четырех она выиграла шесть подряд

Италия победила в четырех из пяти последних гостевых матчей в основное время - одна ничья

Греция не побеждала в последних четырех матчах на всех полях, при этом в последних пяти проиграла лишь однажды - победа и три ничьи. В последних восьми она побеждала однажды - три ничьи, четыре поражения

Дома Греция проиграла два из трех последних матчей (одна победа), но до этих трех три подряд выиграла. Вничью дома она не играла в последних 12-ти - восемь побед, четыре поражения

Италия забивала в пяти последних гостевых матчах, в девяти из десяти последних. Греция не забивала в четырех из восьми домашних последних, пропускала в семи из восьми домашних последних

В последних 15-ти матчах Италия побеждала с разницей более двух мячей лишь дважды - Израиль и Эстонию дома. В гостях она не побеждала с такой в последних 27-ми матчах, с 2019-го года

В четырех из пяти последних матчей Италии и трех из четырех последних Греции на всех полях не забивалось более двух мячей в основное время. Как раз в пяти из шести последних домашних Греции забивалось более двух

Греция– Италия: ставки и коэффициенты

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол Греция - Италия: победа Греции — 2.20; ничья — 3.40; победа Италии — 3.25. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз: Греция - Италия 2:1

Обе команды не в лучшей форме, но обе сейчас в хорошем настроении. Греки - после Швеции, итальянцы - в силу своей молодости. Мы вполне можем ожидать довольно интересную игру. Возможно, увидим три гола, голы обеих команд. А в плане победителя - все же итальянцы слишком молоды и играют в гостях. Взрослая сборная Греции вполне способна справиться с ними.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.

21+

РЕКЛАМА

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.