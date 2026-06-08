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Нидерланды — Узбекистан. Анонс и прогноз товарищеского матча на 08.06.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от товарищеского матча между Нидерландами и Узбекистаном
Фото: UA-Футбол
Международные товарищеские матчи
8 июня. 21:45. Стадион имени Карла Айкана.
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
Накануне финального забега перед стартом Чемпионата мира 2026 года сборные выходят на финишную прямую подготовки, используя последние спарринги для оттачивания тактических нюансов. Уже в этот понедельник, 8 июня, в 21:45 на стадионе имени Карла Айкана сборная Нидерландов сыграет против Узбекистана. Разница в рейтингах команд составляет 43 пункта, но смогут ли гости удивить?
Новости "Нидерландов"
Осеннюю часть квалификации на Мундиаль нидерландцы завершили на мажорной ноте, набрав важные очки в ноябре 2025 года. Сначала команда сыграла тяжелую гостевую ничью с неуступчивой Польшей (1:1), а уже через несколько дней на своем поле устроила уверенный разгром аутсайдера группы — сборной Литвы, отправив в ее ворота четыре сухих мяча (4:0).
Весенний цикл товарищеских матчей 2026 года дал тренерскому штабу много поводов для размышлений из-за активной ротации и экспериментов с составом. В конце марта "оранжевые" сначала одержали непростую победу над сильной Норвегией со счетом 2:1. Однако уже через несколько дней развить успех в спарринге против Эквадора не удалось — финальный свисток зафиксировал компромиссную ничью 1:1, которая выявила первые серьезные ошибки в оборонительных редутах европейцев.
Настоящей неожиданностью стал поединок против Алжира, где Нидерланды минимально и совершенно сенсационно уступили дома со счетом 0:1. В итоге этот пятиматчевый отрезок принес "оранжевым" две победы, две ничьи и одно поражение при общей разнице забитых и пропущенных 8:4. Впереди команду ждет серьезная работа над ошибками, ведь текущий тонус лидеров вызывает немало вопросов.
Новости "Узбекистана"
Сборная Узбекистана провела насыщенный и в основном успешный полугодовой игровой цикл. Старт зимней кампании в конце января 2026 года оказался довольно ярким: сначала "белые волки" разыграли боевую ничью в матче против Китая (2:2), а уже через несколько дней в результативной перестрелке уверенно переиграли армянский "Урарту" со счетом 4:2, завершив январский сбор на мажорной ноте.
Мартовский этап контрольных встреч лишь подтвердил хорошую тактическую подготовку команды. В конце месяца узбеки сначала уверенно разобрались с крепким Габоном (3:1). Следующий поединок против сборной Венесуэлы оказался значительно тяжелее и упорнее — основное время завершилось без забитых мячей (0:0), однако в серии послематчевых пенальти нервы оказались крепче именно у азиатской сборной, которая вырвала победу со счетом 5:4.
Вкус поражений команда испытала только в начале июня, когда беспроигрышная серия все-таки прервалась. Выездной матч против сборной Канады стал слишком сложным испытанием и завершился для Узбекистана сухим поражением со счетом 0:2. В общей сложности в пяти поединках подопечные Сречко Катанеца одержали три победы (одна в серии пенальти), один раз сыграли вничью и один раз уступили при общей разнице голов 9:7, что дает тренерскому штабу отличный материал для анализа.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Обе команды подходят к следующему матчу без кадровых потерь, поэтому смогут рассчитывать на весь свой состав.
"Нидерланды", 4-3-3: Вербругген — Виффер, ван Геке, ван Дейк, ван де Вен — Гравенберх, Рейндерс, де Йонг — Саммервилл, Гакпо, Клюйверт
"Узбекистан", 3-4-2-1: Нематов — Хусанов, Абдуллаев, Ашурматов — Сайфиев, Хамробеков, Мозговой, Насруллоев — Ганиев, Урунов — Шомуродов
Ставки и коэффициенты на матч
Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол Бразилия - Египет: победа Нидерландов — 1.25; ничья — 5.94; победа Узбекистана — 10.43. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!
Прогноз на матч между Нидерландами и Узбекистаном от UA-Футбол
ТБ2.5 — 2:1. Нидерланды подходят к этому матчу явным фаворитом, поэтому логичной будет победа хозяев.
Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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