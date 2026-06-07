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Перу – Испания. Анонс и прогноз товарищеского матча на 09.06.26
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между Перу и Испанией в рамках товарищеского матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Товарищеский матч
9 июня. Пуэбла (Мексика).
Стадион "Эстадио Куатемок"
Перу 05:00 Испания
Сборная Испании готовится к старту чемпионата мира. Перу пробует свои силы с одним из главных фаворитов мундиаля.
Новости Перу
Сборная Перу не квалифицировалась на чемпионат мира, заняв последнее место в группе отборочного турнира. Сегодня перуанцы довольствуются только товарищескими матчами. В последних пяти матчах (все товарищеские) "бело-красные" показали нестабильный результат. В ноябре 2025 года проиграли Чили (2:1). В декабре 2025 года выиграли у Боливии (2:0). В марте проиграли Сенегалу (2:0) и сыграли вничью с Гондурасом (2:2). 6 июня перуанцы выиграли у сенсационной Гаити, которая прорвалась на чемпионат мира. Исходя из результатов можно сделать вывод, что перуанцы хоть и не стабильны, но удивить соперника могут.
На данный момент Перу не готовится к официальным матчам чемпионата мира, а значит тренерский штаб имеет возможность вызвать новичков и посмотреть, насколько они соответствуют уровню главной команды страны. Соответственно, для большинства футболистов сборной матч с Испанией – шанс доказать, что они могут быть включены в состав сборной на будущие турниры. А значит, Перу не собирается на легкую прогулку со звездными подопечными Луиса де ла Фуэнте.
Несмотря на то, что Перу не попала на ЧМ-2026, следует отметить, что в сборной футболисты достаточно техничны, любят атаковать и умеют разрывать линию обороны соперника короткими передачами. А вот линия обороны у перуанцев страдает. Вероятно, это одна из причин последнего места в группе отборочного турнира и место не на полях США, Канады и Мексики, а на трибунах.
Новости Испании
Испания уверенно провела отборочный турнир к ЧМ-2026, заняла первое место и получила прямую путевку. С марта 2026 года "красная фурия" проводит исключительно товарищеские матчи. И надо отметить, подопечные Де ла Фуэнте позволили себе немного расслабиться. В марте испанцы отпраздновали победу над Сербией (3:0), после чего не смогли решить кто сильнее в матче с Египтом (0:0). 4 июня Испания провела матч с Ираком, в котором совершила всего 4 удара в створ ворот и забила один гол. Ирак же совершил один удар в створ ворот и этот единственный удар оказался точным (1:1).
Матч с Перу – последняя репетиция перед стартом турнира. Луис де ла Фуэнте продолжает экспериментировать с составом, несмотря на то, что знает до мельчайших подробностей возможности каждого игрока. Например, в матче с Ираком все 11 игроков стартового состава по ходу матча были заменены – начинал один состав, а завершал полностью другой. Но это не влияет на тактику и структуру футбола сборной Испании – контроль мяча в центре поля, скоростные фланги, высокий прессинг.
Перу – Испания. Статистика личных встреч
- 18.02.2004. Товарищеский матч
- Испания – Перу 2:1
- 31.05.2008. Товарищеский матч
- Испания – Перу 2:1
Перу – Испания. Цифры и факты
- Средняя результативность очных матчей между Перу и Испанией – 3 гола за 90 минут;
- 50% матчей с участием Перу завершаются голами от обеих команд;
- В последних четырех матчах Испания три раза сыграла вничью.
Перу – Испания. Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Перу подходит к матчу без травмированных и дисквалифицированных игроков.
Ориентировочный состав (4 – 2 – 3 – 1): Гальесе — Зонне, Гарсес, Барко, Лопес — Каррильо, Норьега — Кабрера Накамура, Велес, Конха — Угарриса
Главный тренер: Мано Менезес
Испания имеет одного травмированного игрока – Ламина Ямаля.
Ориентировочный состав (4 – 2 – 3 – 1): Рая — Кукурелья, Гарсия, Кубарси, Порро — Родри, Гави — Пино, Ольмо, Торрес — Оярсабаль
Главный тренер: Луис де ла Фуэнте
Перу – Испания. Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между Перу и Испанией от UA-Футбол
ТМ 3,5. Последние ничьи Испании в товарищеских матчах говорят скорее о нежелании тренерского штаба рисковать здоровьем игроков. Вполне достаточного травмированного Ламина Ямаля. Вероятно, и в матче с Перу "красная фурия" не будет лететь вперед и стараться забить как можно больше голов. Скорее всего, испанцы будут играть в свое удовольствие, контролировать ход матча и медленно искать путь к воротам соперника.
Перу – соперник, который может как ярко вспыхнуть, так и развалиться. Поскольку на футболистов сборной Перу не давит результат и ответственность, а испанцы не будут закрывать грудью свои ворота (во избежании травм), есть шанс забить гол одному из фаворитом чемпионата.
Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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