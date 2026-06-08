Анонс и прогноз товарищеского матча Азербайджан - Сан-Марино. 9.06.26

Товарищеский матч

9 июня. 21:00. Сомбатхей. "Спорткомплекс Халадаш"

Главный судья: Неизвестно

Трансляция: Megogo Футбол

Национальные сборные продолжают проводить товарищеские поединки в рамках летнего сбора. Так для тех, кто не попал на Чемпионат Мира, это шанс проверить основную обойму, ведь уже совсем скоро стартует новый цикл в Лиге наций. Матч между Азербайджаном и Сан-Марино является именно такой проверкой уровня этих кризисных сборных.

Новости Азербайджана

Слабый состав имеет сборная Азербайджана, переживая далеко не самые лучшие времена, так что провалилась в квалификации чемпионата мира, став последней в группе с Украиной, Францией и Исландией, при этом ни одной победы добыть не удалось, была лишь ничья с Украиной 1:1. После этого Азербайджан проводил лишь товарищеские поединки в рамках ФИФА Серии с экзотическими соперниками, в которых обыграл Сент-Люсию 6:1 и оказался сильнее Сьерра-Леоне лишь в серии послематчевых пенальти, после ничьей в основное время 1:1.

Уже в июне Азербайджан провел одну встречу против скромной Мальты на нейтральном поле и неожиданно уступил со счётом 0:2 пропустив оба гола во втором тайме, полностью переиграв соперника по статистике, но реализация подвела.

Новости Сан-Марино

Не может похвастаться сильным составом сборная Сан-Марино, являясь типичным европейским «карликом». В прошлом квалификационном цикле команда привычно осела на самом дне турнирной таблицы, ни сумев ни одного очка добыть в группе с Румынией, Кипром, Боснией и Герцеговиной, а также Австрией. При этом Сан-Марино забил лишь 2 гола, при 39 пропущенных.

В рамках весеннего сбора Сан-Марино провел две товарищеские встречи, в которых уступил Фарерским островам со счётом 1:1 и расписал нулевую ничью с Андоррой. Летом команда сыграла лишь одну игру с весьма непривычным соперником, сборной Бангладеш, уступив в равном поединке со счётом 1:2.

Личные встречи

04.09.16 Сан-Марино – Азербайджан 0:1

04.09.17 Азербайджан – Сан-Марино 5:1

Цифры и факты

- Это будет третий в истории матч между Азербайджаном и Сан-Марино.

- Команды ранее не встречались в рамках товарищеских поединков.

- Сан-Марино еще никогда не побеждали сборную Азербайджана в своей истории;

-Сан-Марино не может победить уже четырнадцать встреч подряд.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Обе сборные пока не имеют катастрофических потерь. Сейчас время именно испытать тех, по поводу кого есть сомнения перед новым квалификационным циклом.

Азербайджан, 5-3-2: Балаев - Джафаргулиев, Кривоцюк, Байрамов, Бадалов, Гусейнов - Алиев, Сафаров, Исаев - Медетов, Алиев

Сан-Марино, 4-3-3: Коломбо – Бенвенути, Чеволи, Този, Пазолини – Капиккиони, Дзаннони, Нанни – Берарди, Джакопетти, Панкотти

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Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол "Азербайджан" - "Сан-Марино": победа "Сан-Марино" - 15.29; ничья - 7.19; победа "Азербайджана" - 1.15. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз на матч между Азербайджаном и Сан-Марино от UA-Футбол

Обе забьют (да) – 2.45. Команды проводят матч на нейтральном поле, а Азербайджан является типичной домашней командой, хоть и имеет намного сильнее по именам состав. Желание показать себя и расслабленность соперника должна помочь отличиться голом игрокам Сан-Марино, ну а от Азербайджанцев тежело не ждать гола в такой игре.

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.