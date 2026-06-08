Франция - Северная Ирландия. Анонс и прогноз международного товарищеского матча на 08.06.2026

Международный товарищеский матч

8 июня 22:10. Лилль. "Стад Пьер Моруа"

Главный судья: Саша Штегеман (Германия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

В последнем контрольном поединке перед стартом чемпионата мира 2026 года сборная Франции дома сыграет против сборной Северной Ирландии, которая не смогла пройти отбор на мундиаль.

Новости сборной Франции

В середине прошлой недели "Ле Бле" потерпели довольно неожиданное поражение в товарищеском матче от Кот-д'Ивуара (1:2), поэтому команда Дидье Дешама постарается реабилитироваться перед домашней публикой перед отправкой в США.

Несмотря на то, что французы будут играть против Северной Ирландии с желанием одержать уверенную победу, они, вероятно, проведут серьезную ротацию, как и в прошлом матче, чтобы распределить игровое время между всеми футболистами.

Чемпионат мира станет последним турниром для Дешама, который работает со сборной Франции с 2012 года. По завершении Кубка мира 57-летний специалист покинет пост главного тренера национальной команды.

Новости сборной Северной Ирландии

В отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года сборная Северной Ирландии заняла третье место в своей группе, но, несмотря на это, ей удалось выйти в плей-офф благодаря результатам, показанным в прошлом сезоне Лиги наций.

В конце марта "зелено-белая" армия уступила Италии, окончательно потеряв шансы поехать на мундиаль. Последние два товарищеских матча североирландцы провели достойно, сыграв вничью с Уэльсом (1:1) и одолев Гвинею (1:0).

Цифры и факты

Франция выиграла все три матча против Северной Ирландии за всю историю их противостояний;

Сборная Франции на данный момент занимает первое место в рейтинге сборных ФИФА.

В каждом из последних 8 матчей с участием сборной Франции было забито не менее 3 голов.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не вызвал Эдуардо Камавингу, Рандаля Коло Муани, Хефрена Тюрама и Пьера Калюлю в национальную команду на последний тренировочный сбор перед ЧМ-2026.

Вероятно, в этом матче в составе "Ле Бле" не сыграет Уильям Салиба, у которого проблемы со спиной.

Франция, 4-3-3: Меньян — Л. Эрнандес, Конате, Упамекано, Кунде — Канте, Чуамени, Шерки — Аклиуш, Тюрам, Олисе

Северная Ирландия, 3-4-2-1: П. Чарльз — Браун, Макконвилл, Атчесон — Девенни, Ш. Чарльз, Макдоннелл, Смит — Прайс, Донли — Рид

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Ставки и коэффициенты на матч

Эксперты GGBET дают такой прогноз на товарищеский матч Франция - Северная Ирландия: победа сборной Франции — 1.14; ничья — 7.50; победа сборной Северной Ирландии — 18.00. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз на товарищеский матч между сборными Франции и Северной Ирландии от UA-Футбол

Ф1 (-2,5) — 2,09. Мы полагаем, что французы смогут одержать уверенную победу над своим соперником с разницей в три гола, учитывая текущий уровень команд и ощутимую разницу в классе игроков.

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Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.