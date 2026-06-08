Венгрия - Казахстан. Анонс и прогноз товарищеского матча на 09.06.26

Во вторник, 9 июня, в Дебрецене сборная Венгрии проведёт товарищеский матч против Казахстана. Обе команды не смогли пробиться на чемпионат мира, поэтому используют летние сборы для проверки состава и подготовки к новому розыгрышу Лиги наций УЕФА, который стартует осенью.

Товарищеский матч

Вторник, 09 июня

Дебрецен, "Стадион Надьердей"

Венгрия 20:00 Казахстан

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

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Венгрия: последние новости

Для сборной Венгрии очередной отбор на чемпионат мира завершился разочарованием. Команда Марко Росси снова не смогла вернуться на главный футбольный турнир планеты, хотя до последнего сохраняла шансы на попадание в стыковые матчи. Решающими стали неудачи во встречах с Ирландией и Португалией, после которых мечты о мундиале окончательно угасли. Несмотря на это, руководство федерации сохранило доверие к Росси, который возглавляет национальную команду с 2018 года.

После завершения отбора венгры демонстрируют положительные результаты. Весной команда минимально обыграла Словению со счётом 1:0, после чего сыграла безголевую ничью с Грецией. В пятницу Венгрия открыла летнюю серию матчей победой над Финляндией — 2:1. Главным героем встречи стал Барнабаш Варга, который ещё до перерыва отметился дублем.

Тренерский штаб активно работает над обновлением состава. В июньских матчах дебютировали несколько молодых футболистов, среди которых нападающий Бендегуз Ковач. Значительное внимание уделяется и вратарской позиции, поскольку в заявке отсутствуют многолетние лидеры Петер Гулачи и Денеш Дибуш. Среди кандидатов на место в основе рассматриваются Армин Печи, Балаш Тот и Петер Саппанош.

Ключевой фигурой сборной остаётся капитан Доминик Собослаи. Полузащитник продолжает определять игру команды в атаке, а в матче против Финляндии создал три опасных момента и отдал результативную передачу. Именно вокруг него и дальше строится большинство атакующих действий венгров.

Казахстан: последние новости

Сборная Казахстана также осталась за пределами чемпионата мира. Команда завершила квалификацию лишь на четвёртой позиции в своей группе. Несмотря на победы над Лихтенштейном и ничьи с Северной Македонией и Бельгией, этого оказалось недостаточно для борьбы за путёвку на мундиаль.

После завершения отбора перед главным тренером Талгатом Байсуфиновым поставлена задача подготовить команду к новому циклу и будущему розыгрышу Лиги наций. Казахстанцы уже провели несколько контрольных матчей, в которых обыграли Намибию (2:0) и Коморские Острова (1:0), а также сыграли вничью с Арменией — 1:1. Во встрече в Ереване команда продемонстрировала организованную игру, а голом отметился Максим Самородов, однако удержать преимущество не смогла.

Особое внимание привлекает 17-летний нападающий Дастан Сатпаев. Молодой форвард считается одним из самых перспективных футболистов страны и уже договорился о переходе в "Челси", который состоится после достижения им совершеннолетия в августе. Именно Сатпаев должен возглавить атаку гостей в предстоящем матче.

В то же время важной потерей для команды остаётся отсутствие Бахтиёра Зайнутдинова. Из-за травмы лучший бомбардир в истории сборной не получил вызов на июньские матчи. Значительная ответственность возлагается на капитана Нуралы Алипа, который будет руководить обороной команды.

Серьёзной проблемой Казахстана остаются выездные матчи. В семи из десяти последних встреч на чужом поле команда потерпела поражения, поэтому игра в Дебрецене станет очередной проверкой способности коллектива конкурировать с более рейтинговыми соперниками.

Личные встречи

23.03.2018. Товарищеский матч. "Венгрия" 2:3 "Казахстан"

07.06.2014. Товарищеский матч. "Венгрия" 3:0 "Казахстан"

Последние матчи Венгрии

05.06.2026. Товарищеский матч. "Венгрия" 2:1 "Финляндия"

31.03.2026. Товарищеский матч. "Венгрия" 0:0 "Греция"

28.03.2026. Товарищеский матч. "Венгрия" 1:0 "Словения"

16.11.2025. Чемпионат мира. Квалификация (Европа). "Венгрия" 2:3 "Ирландия"

13.11.2025. Чемпионат мира. Квалификация (Европа). "Армения" 0:1 "Венгрия"

Последние матчи Казахстана

06.06.2026. Товарищеский матч. "Армения" 1:1 "Казахстан"

31.03.2026. Серия ФИФА. "Казахстан" 1:0 "Коморы"

25.03.2026. Серия ФИФА. "Казахстан" 2:0 "Намибия"

18.11.2025. Товарищеский матч. "Фарерские острова" 1:0 "Казахстан"

15.11.2025. Чемпионат мира. Квалификация (Европа). "Казахстан" 1:1 "Бельгия"

Ориентировочные составы

Предполагаемый стартовый состав сборной Венгрии:

Б. Тот; Осват, Орбан, К. Сюч, Керкез; Шафер, Стайлз; А. Тот, Собослаи, Шаллаи; Варга.

Предполагаемый стартовый состав сборной Казахстана:

Анарбеков; Аширбек, Касым, Алип, Вороговский; Оразов, Куат, Тапалов; Чесноков, Сатпаев, Самородов.

Венгрия – Казахстан: ставки и коэффициенты

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол "Венгрия" - "Казахстан": победа "Венгрии" — 1.29; ничья — 4.94; победа "Казахстана" — 9.83. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Венгрия – Казахстан. Прогноз на матч от UA-Футбол

Венгрия подходит к матчу в лучшем функциональном состоянии и обладает более качественным подбором исполнителей. Хозяева стабильно контролируют мяч, создают достаточное количество моментов и традиционно уверенно действуют на своём поле. Казахстан способен ответить быстрыми контратаками, однако отсутствие Зайнутдинова и слабые результаты на выезде снижают шансы гостей.

Наш прогноз: победа Венгрии с форой -1,5 гола.

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