Аргентина – Исландия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 10.06.26

Товарищеский матч

10 июня. Оберн (штат Алабама, США)

Стадион "Джордан-Хар"

Аргентина 04:00 Исландия

Аргентина и Исландия встречались только один раз – на ЧМ-2018 (групповой этап). Исландия на тот момент была на пике своих показателей до такой степени, что отобрала очки у Лионеля Месси и Ко. Матч завершился со счетом 1:1. Однако, аргентинцы прорвались в плей-офф и вылетели на стадии 1/8, проиграв будущему чемпиону ЧМ-2018 Франции. А исландцы попрощались с мундиалем после группового этапа. С тех пор прошел еще один чемпионат мира, на который Исландия не квалифицировалась, а Аргентина стала чемпионом мира. В 2026 году Аргентина – участник мундиаля, Исландия в очередной раз – зритель. Есть ли силы у Исландии испортить настроение Лионелю Месси и компании "Альбиселесте" перед стартом чемпионата мира?

Новости Аргентины

На пути к чемпионату мира Аргентина подтвердила свой высокий класс и квалифицировалась на мундиаль без проблем. В последних десяти официальных матчах аргентинцы встречались с сильными соперниками. В итоге закинули в свою копилку шесть побед – над Чили (0:1), Бразилией (4:1), Парагваем (2:1), Венесуэлой (3:0), Уругваем (0:1), Перу (1:0); два матча завершили вничью – с Колумбией (1:1) и Венесуэлой (1:1); два матча проиграли – Парагваю (2:1) и Эквадору (1:0). Правда, матч с Эквадором ничего не решал, аргентинцы уже держали в руках путевку на мундиаль.

С октября 2025 года Аргентина провела шесть товарищеских матчей и одержала шесть побед. И это при том, что некоторые матчи Аргентина играла практически резервным составом.

Аргентина прекрасно себя чувствует впереди и достаточно уверенно играет в своей штрафной. Главные козыри – позиционная атака, быстрый выходы из обороны в атаку (здесь аргентинцы особенно опасны), опыт игроков и умение вовремя остановиться, отдать инициативу сопернику, тем самым уделить больше внимания защите. Благодаря последнему фактору Аргентина в последних шести матчах сохранила свои ворота на замке. Правда, стоит учитывать тот факт, что ни один из соперников не представлял Европу. 10 июня Аргентине предстоит провести матч именно с европейской сборной, да еще той, которая в 2018 году смогла отобрать у "Альбиселесте" очки на групповом этапе мундиаля.

Новости Исландии

Исландия не радует болельщиков своим футболом. Кризис затянулся, несмотря на смену главного тренера после провала квалификации на ЧМ-2026. После поражения от сборной Украины (2:0) в ноябре 2025 года ушел в отставку Оге Харейде. 15 января 2026 года возглавил сборную исландский специалист Арнар Гуннлаугссон. Тренер славится умением выжать максимум из того состава, который есть в его распоряжении. Но пока Арнару не удалось перестроить сборную и подарить надежду болельщикам. Исландия провела четыре товарищеских матча: два матча проиграла – Мексике (46) и Японии (1:0); два матча завершила вничью – с Канадой (2:2) и Гаити (1:1). Правда, матч с Японией исландцы могли и не проиграть. По новым правилам ФИФА замена игрока должна произойти за 10 секунд. Если футболист не успевает покинуть поле, команда играет минуту в меньшинстве. В матче с Японией исландцы остались в меньшинстве и именно в эту минуту японцы забили.

В матче с Японией Арнар имел в распоряжении большинство игроков с домашнего чемпионата. К матчу с Аргентиной главный тренер получил пополнение – доехали легионеры с европейских чемпионатов – Альберт Гудмундссон ("Фиорентина"), Исак-Бергманн ("Кельн"), Орри Оскарссон ("Реал Сосьедад"), Хаукон-Арнар Харальдссон ("Лилль"), Стефан Тордарсон ("Ганновер").

С Японией Исландия играла без одной из сильных составляющих сборной – игроков Ла Лиги, Бундеслиги, Серии А и Лиги 1. Есть надежда, что в составе с легионерами "викинги" не проиграют Аргентине с таким же разгромным счетом, как Мексике в феврале.

Аргентина – Исландия. Статистика личных встреч

16.06.2018. Чемпионат мира

Аргентина – Исландия 1:1

Аргентина – Исландия. Цифры и факты

Аргентина в последних пяти матчах одержала 5 побед;

Аргентина в последних пяти матчах в среднем забивает 3,4 гола, пропускает 0,2 гола за 90 минут;

Исландия в последних пяти матчах записала в свою статистику 3 поражения и две ничьи;

Исландия в последних пяти матчах в среднем забивает 0,6 гола, пропускает 2 за 90 минут.

Аргентина – Исландия. Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Аргентина пока не может выпустить на поле из-за травмы Леонардо Паредеса, Ника паса и Эмилиана Мартинеса.

Ориентировочный состав (4 – 3 – 3): Рульи — Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико — Де Пауль, Фернандес, А. Макаллистер — Симеоне, Гонсалес — Альварес Главный тренер: Лионель Скалони

Исландия подходит к матчу с Аргентиной без травмированных игроков.

Ориентировочный состав (4 – 2 – 3 – 1): Вальдимарссон — Паулссон, Ингасон, Гретарссон, Эллертссон — Йоханнессон, Харальдссон — Торстейнссон, Гюдмюндссон, Хлинссон — Оскарссон Главный тренер: Арнар Гуннлаугссон

Аргентина – Исландия. Ставки и коэффициенты на матч

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол "Аргентина" - "Исландия": победа "Аргентины" - 1.2; ничья - 6.97; победа "Исландии" - 16.27. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз на матч между Аргентиной и Исландией от UA-Футбол

ТБ 2.5. Аргентина с первых минут возьмет инициативу в свои ноги, будет стараться играть осторожно и прагматично. Травмы перед стартом чемпионата мира не нужны. Атакующий потенциал Аргентины говорит о том, что даже при осторожном футболе команда способна забить несколько голов. Исландия сядет в глубокую оборону и будет надеяться на контратаки, если такую возможность подарит соперник. Но не стоит сбрасывать со счетов бомбардирские качества Оскарссона (девять голов в чемпионате Испании), опасные дальние удары Гюдмюндссона (в последних пяти матчах за сборную 4 гола и 1 ассист). С возвращением в состав легионеров вероятность одного забитого мяча в ворота Аргентины есть.

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.