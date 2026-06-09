Армения – Молдова. Анонс и прогноз товарищеского матча на 09.06.26

Контрольный матч

9 июня. 18:00. Ереван. “Республиканский”

Армения – Молдова

Главный судья: Алеко Апциаури (Грузия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

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Товарищеский матч Армения — Молдова, который пройдёт 9 июня 2026 года в Ереване на стадионе “Республиканский”, станет заключительным для команд Эгише Меликяна и Лилиана Попеску в июньском международном цикле.

Армения: последние новости

Если в какой-то момент случится история, что национальная сборная Украины не сможет пробиться на чемпионат мира, а, например и при всем уважении, Армении это удасться сделать, то надо заканчивать с футболом в нашей стране. Догадаться было не сложно, что когда команда Эгише Меликяна оказалась в одной квалификационной группе с Португалией, Венгрией и Ирландией, то ни на какой мундиаль она не поедет.

И чуда в итоге от назначения именитого в локальных масштабах и знакомого украинским болельщикам по работе со "Сталью" и ПФК "Львов" тренера не произошло. Последнее место в группе, но сенсационная победа над Ирландией (2:1), которая чуть не оставила последних за бортом плей-офф, все-таки имела место быть. Малая утеха, но будет, чем похвастаться перед следующими поколениями.

Сейчас же Армения готовится к выступлениям в дивизионе C Лиги наций УЕФА осенью, где осталась по итогам плей-офф против Грузии (1:9 по сумме двух матчей). Там соперниками команды Меликяна будут Кипр, Черногория и Латвия, так что, быть может, она вновь попытает счастье с выходом в более высокий дивизион. По крайней мере с Казахстаном несколькими днями ранее сыграли достаточно неплохо на своем поле (1:1).

Молдова: последние новости

Национальную сборную Молдовы также не приходится ожидать в финальной части чемпионата мира, так как это команда даже более низкого, чем Армения, мирового рейтинга ФИФА, если его можно считать в качестве мерила условного класса команды. В отборочной группе с Норвегией, Италией, Израилем и Эстонией молдовского чуда не случилось, и с 27 пропущенными мячами, и одной лишь ничьей против эстонцев (1:1) команда Лилиана Попеску завершила этот цикл.

К слову, 52-летнего тренера только в сентябре прошлого года и назначили на должность, поэтому можно сказать, что тяжелый жребий ему достался в наследство от предшественника Сергея Клещенко. Впрочем, бывает ли "легкий" жребий для команды такого уровня – еще тот вопрос.

С другой стороны, имеем продвижение в третий по силе дивизион Лиги наций от географических соседей, с чем их можем исключительно поздравить. А вот Словакия, Фарерские острова и Казахстан сделают все от себя зависящее осенью, чтобы проверит Молдову на предмет готовности к выступлениям на таком уровне. Опыт последних товарищеских матчей с Литвой (0:2), Кипром (2:3) и Болгарией (2:2) показал, что могут возникнуть проблемы у команды Попеску. Тем не менее, фанатам УПЛ остается лишь надеяться, что вратарь "Вереса" Андерй Кожухарь и защитник "Карпат" Владислав Бабогло с честью будут представлять наш чемпионат на международной арене.

Личные встречи

История встреч Армении и Молдовы включает в себя пять матчей. По одному разу побеждали "горцы" и "трехцветные", а еще три раза была зафиксирована ничья. Разница голов – 5:7. В прошлый раз команды играли между собой в начале июня 2018 года, когда в австрийском Кематен-ин-Тироле была зафиксирована ничья без голов (0:0).

Последние пять личных встреч

04.08.2018 Молдова — Армения 0:0 Контрольный матч

12.08.2009 Армения — Молдова 1:4 Контрольный матч

27.05.2008 Молдова — Армения 2:2 Контрольный матч

02.02.2000 Армения — Молдова 2:1 Контрольный матч

14.10.1992 Армения — Молдова 0:0 Контрольный матч

Последние пять матчей Армении

06.06.2026 Армения — Казахстан 1:1 Контрольный матч

29.03.2026 Армения — беларусь 1:2 Контрольный матч

16.11.2025 Португалия — Армения 9:1 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

13.11.2025 Армения — Венгрия 0:1 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

14.10.2025 Ирландия — Армения 1:0 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

Последние пять матчей Молдовы

05.06.2026 Молдова — Болгария 2:2 Контрольный матч

30.03.2026 Кипр — Молдова 3:2 Контрольный матч

26.03. 2026 Молдова — Литва 0:2 Контрольный матч

16.11.2025 Израиль — Молдова 4:1 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

13.11.2025 Молдова — Италия 0:2 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

Цифры и факты

Армения проиграла 6 из 8 последних матчах.

В 7 из 8 предыдущих встречах Армения пропускала во втором тайме.

Молдова проиграла в 4 из 5 последних матчей.

Армения забивала менее 2 голов в 7 из 8 предыдущих встречах.

Молдова пропускала более 1 мяча в 5 последних матчах.

Молдова проиграла в 7 из 9 предыдущих встречах.

В 8 из 9 последних матчах Молдова пропускала во втором тайме.

Ориентировочные составы

Армения 3-5-2: Чанчаревич — Хулио, Арутюнян, К. Оганесян — Пилоян, Серобян, Сперцян, Н. Оганесян, Тикнизян — Миранян, Ранос.

Молдова 3-5-2: Челядник — Бабогло, Герасименцов, Форов — Куцос, Ревенцо, Богачук, Лунгу, Бодиштяну — Попеску, Постолачи.

Ставки и коэффициенты

Эксперты GGBET дают такой прогноз на матч Армения - Молдова: победа Армении — 1.63; ничья — 3.83; победа Молдовы — 5.11. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз на матч между Арменией и Молдовой от UA-Футбол

Тотал больше 2.0 по коэф. 1.47. Команды не обременены никакими обязанностями и фактически сидят на чемоданах перед отпуском. При этом единственный стимул для футболистов – зарекомендовать себя перед тренерами в контексте будущей Лиги наций УЕФА. Впрочем, это только в том случае, если Меликян и Попеску захотят провести ротацию.

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Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.