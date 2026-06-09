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Саудовская Аравия – Сенегал. Анонс и прогноз товарищеского матча на 10.06.26
UA-Футбол делится ожиданиями от контрольного матча между Саудовской Аравией и Сенегалом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Обе команды попали на ЧМ-2026, поэтому этот поединок рассматривается как этап подготовки к матчам мундиаля.
Контрольный матч
Среда, 10 июня
Сан-Антонио, "Toyota Field"
Саудовская Араваия 02:00 Сенегал
Саудовская Аравия: последние новости
Саудовская Аравия положила конец серии из шести матчей без побед в своем втором товарищеском поединке в рамках подготовки к чемпионату мира. Команда подходит к игре с Сенегалом после уверенной победы над Пуэрто-Рико со счетом 3:0, а до этого саудиты потерпели четыре поражения подряд.
Отметим, что сборная Саудовской Аравии в третий раз сыграет на чемпионате мира.
Ориентировочный состав Саудовской Аравии: Аль-Оваис – Бушаль, Аль-Амри, Аль-Тамбакти, Кадеш – Мандаш, Канно, Аль-Хайбари, Аль-Ганнам – Аль-Бурайкан, Аль-Джувайр.
Сенегал: последние новости
Сенегал по праву входит в число элитных национальных сборных Африки. Лучшим результатом «Львов Теранги» на чемпионатах мира остается памятный выход в четвертьфинал в 2002 году. Сейчас сборная Сенегала занимает 14 место в рейтинге ФИФА, а стоимость ее состава оценивается в 478 млн евро.
Сенегал лишили титула чемпиона Африки, который они впечатляюще выиграли против хозяев Кубка африканских наций 2025 года – Марокко, но хотя их дело сейчас ожидает вердикт CAS.
31 мая сенегальцы провели контрольный матч в рамках подготовки к ЧМ-2026 с командой США. Подопечных Пап Тиаве проиграли со счетом 2:3.
Ориентировочный состав Сенегала: Диав – Диатта, Сек, Сарр, Диуф – Пап Гуйе, Мане, Дьенг, Диарра, Диао – Шериф Ндиайе.
Саудовская Аравия – Сенегал: статистика личных встреч
- 14.05.02. Саудовская Аравия – Сенегал 3:2 (Контрольный матч)
- 17.09.98. Саудовская Аравия – Сенегал 3:2 (Контрольный матч)
В истории очных встреч этих команд насчитывается всего два матча. Интересно, что в обоих случаях победу с одинаковым счетом одержала Саудовская Аравия – 3:2.
Последние матчи Саудовской Аравии
- 06.06. Пуэрто-Рико – Саудовская Аравия 0:3 (Контрольный матч)
- 31.05. Эквадор – Саудовская Аравия 2:1 (Контрольный матч)
- 31.03. Сербия – Саудовская Аравия 2:1 (Контрольный матч)
- 27.03. Саудовская Аравия – Египет 0:4 (Контрольный матч)
- 15.12. Саудовская Аравия - Иордания 0:1 (FIFA Arab Cup)
Последние матчи Сенегала
- 31.05. США – Сенегал 3:2 (Контрольный матч)
- 31.03. Сенегал – Гамбия 3:1 (Контрольный матч)
- 28.03. Сенегал – Перу 2:0 (Контрольный матч)
- 18.01. Сенегал – Марокко 1:0 (КАН)
- 14.01. Сенегал – Египет 1:0 (КАН)
Саудовская Аравия – Сенегал: ставки и коэффициенты
Саудовская Аравия – Сенегал. Прогноз на матч от UA-Футбол
Сенегал – фаворит матча по версии букмекеров. Обе команды завершают подготовку к ЧМ-2026, поэтому этот поединок будет важен как последняя возможность для экспериментов.
Сенегал известен своей физической силой и поразительной скоростью на флангах, и они будут использовать это преимущество, чтобы одержать победу.
Прогноз – победа Сенегала за коэффициент 1.54.
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