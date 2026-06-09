Португалия – Нигерия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 10.06.2026

Товарищеский матч

10 июня. 22:45. Лейрия. “Магальяйнш Песоа”

Португалия – Нигерия

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Под руководством Роберто Мартинеса португальцы подходят к матчу на серии уверенных результатов. Главный тренер планирует задействовать всех ключевых футболистов, включая Криштиану Роналду, чтобы отработать тактические схемы. Для португальских болельщиков это отличный шанс поддержать команду перед стартом большого турнира.

Португалия: последние новости

Сборная Португалии девять раз принимала участие в чемпионатах мира, лучший результат — это третье место в 1966 году.

Путёвка на ЧМ 2026 португальцам досталась только по итогам последнего тура отборочного турнира, что заставило их поклонников понервничать. Ведь уже за два тура до завершения турнира Португалия могла оформить выход на Мундиаль, но не смогла переиграть в домашнем поединке Венгрию (2:2). В следующей игре португальцы проиграли в гостях Ирландии (0:2) и только в последнем туре оформили первое место, переиграв дома Армению (9:1).

Этой весной Португалия сыграла два матча с двумя из трёх хозяевами мундиаля — с Мексикой и США. В первом матче сыграли вничью с Мексикой (0:0), во втором матче обыграли США (2:0).

Нынче сборная Португалии — одна из тех команд, которые до последнего играют товарищеские матчи у себя на родине. И будут лететь на турнир уже, когда он стартует. Несколькими днями ранее Португалия обыграла Чили (2:1). Роберто Мартинес дал некоторым лидерам отдохнуть, не заявив их на этот матч. Остальным игрокам основы было дано время по тайму - полтора. Португальцы имели значительное игровое преимущество в этом матче, выиграв на классе. В конце европейцы дали себе немного расслабиться. Чем воспользовались чилийцы, нанеся свои два удара в створ ворот в компенсированное время. Один из них был точным.

Матч против Нигерии станет последним товарищеским перед стартом на мундиале. Уже 12-го июня португальцы вылетят в США. В городе Палм-Бич-Гарденс (штат Флорида) будет их тренировочный центр.

Напомним, что на ЧМ Португалия будет играть в группе К, где соперниками португальцев будут: ДР Конго, Узбекистан и Колумбия. Матчи с участием сборной Португалии пройдут 17, 23 и 28 июня в двух городах: Хьюстоне и Майами.

Нигерия: последние новости

Сборная Нигерии шесть раз участвовала на мундиалях: 1994, 1998, 2002, 2010, 2014 и 2018 года. Лучшее достижение “суперорлов” — выход в стадию 1/8 финала (1994, 1998 и 2014 года).

Но этот мундиаль Нигерия пропускает, не сумев пробиться через отборочный турнир.

Непросто сложился групповой этап для Нигерии. В группе с нею были: ЮАР, Бенин, Лесото, Руанда и Зимбабве. Наравне с ЮАР “суперорлы” шли фаворитами до начала отбора. Но слишком миролюбиво играли нигерийцы по ходу этапа. Много ничьих там, где они должны были выигрывать. Из них две ничьи были с аутсайдером группы Зимбабве (оба раза 1:1), одна с Лесото (1:1), которая заняла предпоследнее место. А это уже шесть реальных очков, которые бы позволили Нигерии с запасом занять первое место. Но пришлось до последнего тура бороться за первые два места. Не смогли в гостях обыграть ЮАР (1:1) и в итоговой таблице отстали от южноафриканцев всего на одно очко. А чтобы завоевать второе место пришлось обыгрывать дома Бенин (4:0), правда сделали это легко и с нужным счётом. Так как обогнали конкурента лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Ведь по очкам было равенство. Итог выступления Нигерии на групповом этапе: второе место, которое подарило “африканским бразильцам” ещё один шанс, участие в стадии плей-офф.

Одному из вечных фаворитов пришлось нелегко в полуфинальной игре против Габона. Пришлось играть дополнительные полчаса. Уже в первые пятнадцать минут которых всё было решено. Два забитых мяча от Эджуке и Осимхена в быстрых атаках решили исход противостояния. Второй мяч Осимхена и он же четвёртый для Нигерии был уже контрольным. С общим счётом 4:1 Нигерия оформила победу и вышла в финал.

В решающем матче всего отборочного турнира Нигерия уступила ДР Конго (1:1, пен. 3:4) в серии пенальти. Дело дошло до шестого пробития. Решающий удар не забил Аджаи. Это был третий нереализованный пенальти у нигерийцев в серии против двух у ДР Конго.

Прошедшей зимой сборная Нигерии участвовала в Кубке Африканский Наций, где дошла до полуфинала. “Суперорлы” выиграли пять матчей, но уступили за шаг до финала хозяевам турнира сборной Марокко (0:0, пен. 2:4) в серии пенальти.

Этой весной и в начале лета Нигерия сыграла пять товарищеских матчей. В трёх были победы: над Ираном (2:1), Зимбабве (2:0) и Ямайкой (3:0). Ещё в двух были ничьи с одинаковым счётом 2:2: с Иорданией и Польшей.

Матч со сборной Португалии станет последним товарищеским для Нигерии перед стартом в отборочном турнире к Кубку Африканских Наций 2027, который стартует осенью. Соперниками “орлов” по группе станут: Мадагаскар, Гвинея- Бисау и Танзания.

Личные встречи

Сборные Португалии и Нигерии успели сыграть в своей истории единственный товарищеский матч между собой.

17.11.2022 Португалия — Нигерия 4:0 Международный товарищеский матч

Последние пять матчей Португалии

06.06.2026 Португалия — Чили 2:1 Международный товарищеский матч

01.04.2026 США — Португалия 0:2 Международный товарищеский матч

29.03.2026 Мексика — Португалия 0:0 Международный товарищеский матч

16.11.2025 Португалия — Армения 9:1 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

13.11.2025 Ирландия — Португалия 2:0 Отборочный матч на Чемпионат Мира 2026

Последние пять матчей Нигерии

03.06.2026 Польша — Нигерия 2:2 Международный товарищеский матч

30.05.2026 Ямайка — Нигерия 0:3 Международный товарищеский матч

26.05.2026 Нигерия — Зимбабве 2:0 Международный товарищеский матч

31.05.2026 Иордания — Нигерия 2:2 Международный товарищеский матч

27.03.2026 Иран — Нигерия 1:2 Международный товарищеский матч

Цифры и факты

У сборной Португалии три победы в последних четырёх матчах.

В двух из трёх последних товарищеских матчах с участием сборная Португалии сыграла ставка: ТМ 2.5.

В двух из трёх последних товарищеских матчах с участием сборная Португалии сыграла ставка: Обе забьют (Нет).

У сборной Нигерии три победы в последних пяти матчах.

В трёх из пяти последних товарищеских матчах с участием сборной Нигерии сыграла ставка: ТБ 2.5.

В трёх из пяти последних товарищеских матчах с участием сборной Нигерии сыграла ставка: Обе забьют (Да).

Ориентировочные составы

Португалия 4-2-3-1: Са — Семеду, Диаш, Вейга, Канселу — Бернарду Силва, Кошта — Консейсау, Фернандеш, Леао — Роналду

Нигерия 4-4-2: Окойе — Бевене, Огбу, Фернандес, Оньемаечи — Оньека, Ндиди, Симон, Нади — Адамс, Моффи

Ставки и коэффициенты

Эксперты GGBET дают такой прогноз на матч Португалия - Нигерия : победа Португалии — 1.28; ничья — 5.64; победа Нигерии — 9.81. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз на матч между Португалией и Нигерией от UA-Футбол

Тайм+матч 1/1 за коэф. 1.71. Мы предполагаем, что португальцы перед своими болельщиками побегут забивать уже в первом тайме и тем самым могут уйти на перерыв, ведя в счёте. А во втором тайме смогут удержать победный счёт уже по итогам всего матча.

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Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша