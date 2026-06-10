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Англия – Коста-Рика. Анонс и прогноз контрольного матча на 10.06.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от контрольного матча между Англией и Коста-Рикой
Getty Images/Global Images Ukraine
Это будет последний матч Англии перед стартом на ЧМ-2026.
Контрольный матч
Среда, 10 июня
Орландо, "Интер Стедиум"
Англия 23:00 Коста-Рика
Англия: последние новости
Англия подходит к мундиалю под руководством немецкого специалиста Томаса Тухеля. Англичане попали в группу отбора в ЧМ-2026 вместе с Албанией, Сербией, Латвией и Андоррой и легко выиграли ее.
В последнее время немецкого специалиста регулярно критикуют в Англии. Национальная команда не показывает яркий футбол, а победы одерживает за счет индивидуального мастерства отдельных игроков. Вызвал дискуссию также невызов в сборную Гарри Магвайра, Трента Александра-Арнолда, Коула Палмера, Люка Шоу и Фила Фодена. Выбор у Тухеля шикарный, поэтому любое его решение вызвало бы дискуссии.
Ориентировочный состав Англии: Пикфорд – О`Райли, Геи, Стоунс, Джеймс – Андерсон, Райс, Беллингем – Сака, Кейн, Рашфорд.
Коста-Рика: последние новости
Коста-Рика неудачно провела отбор к ЧМ-2026, поэтому не попала на мундиаль. Их соперниками были Гаити, Гондурас и Никарагуа. Костариканцы заняли только третью позицию, пропустив вперед Гаити и Гондурас. Это можно считать неудачей, ведь Коста-Рика играла на 3-х предыдущих мундиалях.
В феврале главным тренером команды назначен аргентинский специалист Фернандо Батиста, перед которым стоит задача омолодить команду и улучшить ее результаты. Под руководством Батисты Коста-Рика сыграла вничью против Иордании (2:2), проиграла Ирану (0:5) и Колумбии (1:3).
Ориентировочный состав Коста-Рики: Секейра – Митчелл, Кирос, Фаэррон, Арая – Алькосер, Сото, Гало, Мора – Нуньес, Угальде.
Англия – Коста-Рика: статистика личных встреч
- 07.06.18. Англия – Коста-Рика 2:0 (Контрольный матч)
- 24.06.14. Коста-Рика – Англия 0:0 (ЧМ-2014)
Впервые команды сыграли в 2014 году на Чемпионате мира. Игра тогда завершилась нулевой ничьей, а Коста-Рика сенсационно выиграла группу с Англией, Италией и Уругваем. В 2018 году Англия обыграла соперника в контрольном матче со счетом 2:0.
Последние матчи Англии
- 06.06. Англия – Новая Зеландия 1:0 (Контрольный матч)
- 31.03. Англия – Япония 0:1 (Контрольный матч)
- 27.03. Англия – Уругвай 1:1 (Контрольный матч)
- 16.11. Албания – Англия 0:2 (Отбор на ЧМ-2026)
- 13.11. Англия – Сербия 2:0 (Отбор на ЧМ-2026)
Последние матчи Коста-Рики
- 02.06. Колумбия - Коста-Рика 3:1 (Контрольный матч)
- 31.03. Коста-Рика – Иран 0:5 (Контрольный матч)
- 27.03. Иордания – Коста-Рика 2:2 (Контрольный матч)
- 19.11. Коста-Рика – Гондурас 0:0 (Отбор на ЧМ-2026)
- 14.11. Гаити – Коста-Рика 1:0 (Отбор на ЧМ-2026)
Англия – Коста-Рика: ставки и коэффициенты
Англия – Коста-Рика. Прогноз на матч от UA-Футбол
Англия – очевидный фаворит матча по версии букмекеров. Команда Тухеля находится на финальной стадии подготовки к ЧМ-2026. Англичане перед стартом мундиаля не будут отдавать все силы, этот матч, скорее, для поддержания тонуса. Считаем, что в таких условиях Англия победит, но не разгромно. Прогноз – Ф2 (+2,5) за коэффициент 1,69.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.
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