Англия – Коста-Рика. Анонс и прогноз контрольного матча на 10.06.2026

Это будет последний матч Англии перед стартом на ЧМ-2026.

Контрольный матч

Среда, 10 июня

Орландо, "Интер Стедиум"

Англия 23:00 Коста-Рика



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Англия: последние новости

Англия подходит к мундиалю под руководством немецкого специалиста Томаса Тухеля. Англичане попали в группу отбора в ЧМ-2026 вместе с Албанией, Сербией, Латвией и Андоррой и легко выиграли ее.

В последнее время немецкого специалиста регулярно критикуют в Англии. Национальная команда не показывает яркий футбол, а победы одерживает за счет индивидуального мастерства отдельных игроков. Вызвал дискуссию также невызов в сборную Гарри Магвайра, Трента Александра-Арнолда, Коула Палмера, Люка Шоу и Фила Фодена. Выбор у Тухеля шикарный, поэтому любое его решение вызвало бы дискуссии.

Ориентировочный состав Англии: Пикфорд – О`Райли, Геи, Стоунс, Джеймс – Андерсон, Райс, Беллингем – Сака, Кейн, Рашфорд.

Коста-Рика: последние новости

Коста-Рика неудачно провела отбор к ЧМ-2026, поэтому не попала на мундиаль. Их соперниками были Гаити, Гондурас и Никарагуа. Костариканцы заняли только третью позицию, пропустив вперед Гаити и Гондурас. Это можно считать неудачей, ведь Коста-Рика играла на 3-х предыдущих мундиалях.

В феврале главным тренером команды назначен аргентинский специалист Фернандо Батиста, перед которым стоит задача омолодить команду и улучшить ее результаты. Под руководством Батисты Коста-Рика сыграла вничью против Иордании (2:2), проиграла Ирану (0:5) и Колумбии (1:3).

Ориентировочный состав Коста-Рики: Секейра – Митчелл, Кирос, Фаэррон, Арая – Алькосер, Сото, Гало, Мора – Нуньес, Угальде.

Англия – Коста-Рика: статистика личных встреч

07.06.18. Англия – Коста-Рика 2:0 (Контрольный матч)

24.06.14. Коста-Рика – Англия 0:0 (ЧМ-2014)

Впервые команды сыграли в 2014 году на Чемпионате мира. Игра тогда завершилась нулевой ничьей, а Коста-Рика сенсационно выиграла группу с Англией, Италией и Уругваем. В 2018 году Англия обыграла соперника в контрольном матче со счетом 2:0.

Последние матчи Англии

06.06. Англия – Новая Зеландия 1:0 (Контрольный матч)

31.03. Англия – Япония 0:1 (Контрольный матч)

27.03. Англия – Уругвай 1:1 (Контрольный матч)

16.11. Албания – Англия 0:2 (Отбор на ЧМ-2026)

13.11. Англия – Сербия 2:0 (Отбор на ЧМ-2026)

Последние матчи Коста-Рики

02.06. Колумбия - Коста-Рика 3:1 (Контрольный матч)

31.03. Коста-Рика – Иран 0:5 (Контрольный матч)

27.03. Иордания – Коста-Рика 2:2 (Контрольный матч)

19.11. Коста-Рика – Гондурас 0:0 (Отбор на ЧМ-2026)

14.11. Гаити – Коста-Рика 1:0 (Отбор на ЧМ-2026)

Англия – Коста-Рика: ставки и коэффициенты

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол Англия - Коста-Рика: победа Англии — 1.19; ничья — 5.93; победа Коста-Рики — 22.28. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Англия – Коста-Рика. Прогноз на матч от UA-Футбол

Англия – очевидный фаворит матча по версии букмекеров. Команда Тухеля находится на финальной стадии подготовки к ЧМ-2026. Англичане перед стартом мундиаля не будут отдавать все силы, этот матч, скорее, для поддержания тонуса. Считаем, что в таких условиях Англия победит, но не разгромно. Прогноз – Ф2 (+2,5) за коэффициент 1,69.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыш.

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