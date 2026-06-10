Боливия – Алжир. Анонс та прогноз Международного товарищеского матча на 11.06.26

Товарищеский матч

11 июня. 03:00. Лоуренс. "Рок-Чок-парк"

Главный судья: Неизвестно

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Осталось совсем немного до старта чемпионата мира, так что команды проводят свои заключительные товарищеские поединки. Так нас ждет встреча между сборными Боливии и Алжира, что будет неплохой проверкой для африканской команды перед играми группового этапа.

В рамках квалификации чемпионата мира команда финишировала на седьмом месте в турнирной таблице. За восемнадцать туров Боливия победила шесть раз, сыграла вничью дважды и проиграл в десяти противостояниях, при этом делая ставку на домашние поединки. Команда мало забивала, всего 17 голов, а пропустила аж 35. В последних пяти матчах Боливия в контрольных играх проиграла сборным Мексики со счётом 0:1 и Шотландии со счётом 0:4, победила сборную Тринидада и Тобаго счётом 3:0. В рамках межконтинентального плей-офф Чемпионата мира Боливия обыграла Суринам со счётом 2:1, после чего ступила с таким же счетом Ираку.

Новости Алжир

Сборная Алжира идёт в рейтинге ФИФА на 28 месте и без особых проблем смогла квалифицироваться на чемпионат мира, выиграв свою отборочную группу. При этом команда провалилась на Кубке африканских наций, вылетев на стадии четвертьфинала В последних 10 матчах всего два поражения и целых семь побед. Разберём три последние игры, чо состоялись в 2026 календарном году. Вначале была победа в товарищеском матче над сборной Гватемалы со счётом 7:0. Далее Алжир расписал ничью со сборной Уругвая со счётом 0:0, и вновь справедливый результат. В последней игре уже летом удалось алжирцам одолеть Нидерландов благодаря голу на 86-й минуте матча. И важно понимать, что Алжир не пропустил ни единого гола против достаточно сильных соперников.

Цифры и факты

- Это будет второй в истории матч между Боливией и Алжиром.

- Единственный очный поединок завершился победой Алжира 3:2;

- Алжир не пропускал уже три матча подряд.

- Пропускает уже три встречи подряд Боливия.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В оптимальных составах подходят к этой игре команды. Конечно, сборная Боливии после этой игры отправиться в отпуск, так что имеет больше вариантов для экспериментов, а алжирцы уже готовятся к чемпионату мира.

Боливия, 4-3-3: Вискарра - Фернандес, Моралес, Акин, Роча - Матеус, Вака, Вильямиль, - Рибейра, Паниагуа, Терсерос

Алжир, 4-3-3: Зидан – Аит-Нури, Абада, Белаид, Манди - Бенталеб, Зерруки, Авар - Амура, Марез, Гуири

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Ставки и коэффициенты на матч

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол "Боливия" - "Алжир": победа "Боливии" - 9.0; ничья - 5.0; победа "Алжира" - 1.33. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз на матч между Боливией и Алжиром от UA-Футбол

Обе забьют (нет) – 1.65. Команды проводят матч на нейтральном поле, что будет проблемой для Боливии, которая делает ставку на домашние матчи и слабо играет не на родных трибунах. Желание показать себя перед началом чемпионата мира должно помочь Алжиру победить и оставить свои ворота в неприкосновенности, так что не стоит здесь ждать голов от Боливии.

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.