Аталанта - Сассуоло и Интер - Сампдория. Анонсы и прогнозы матчей Серии А

Вчера Серия А вернулась после долгого перерыва. А сегодня перенесённые матчи 25-го тура отыграют команды из Топ-4 лиги. "Интер" попытается забыть о вылете из Кубка, победить депрессивную и страдавшую от коронавируса "Сампдорию", сократить отставание от "Ювентуса" до шести очков и начать отчаянную погоню за Скудетто. А "Аталанта" в эпицентре пандемии Бергамо постарается заставить болельщиков немного забыть о её ужасах. В феврале-марте это у неё отлично получалось, но ныне ведь практически начинается новый сезон. А начинает она сезоны всегда плохо, заторможенно. Так что должно быть интересно.

"Интер" - "Сампдория". 22:45. Милан. "Джузеппе Меацца"

В последних семи матчах лиги перед перерывом "Интер" побеждал лишь дважды, проиграв прямым соперникам в борьбе за Скудетто и отстав от "Ювентуса" уже на девять очков, пусть и с матчем в запасе. Из Кубка вылетел неделю тому в полуфинале. Тем не менее, в клубе пытаются сохранять спокойствие и одновременно нацеленность на борьбу. Антонио Конте остался весьма доволен игрой против "Наполи" - и созданными моментами, и владением мячом. Он говорит о страсти, о максимальных усилиях, о том, что никогда не доволен, а значит - никогда не останавливается. И настраивает команду на борьбу до последнего.

Для борьбы до последнего нужен первый шаг. Вроде бы не очень сложный. "Сампдория" была переиграна в пяти предыдущих очных матчах, ушла на перерыв с 16-ю пропущенными в шести матчах, во всего одном очке над зоной вылета. Она более-менее набирала очки против середняков и аутсайдеров, но Топ-командам просто влетала - 1:5 от "Лацио", 2:4 от "Наполи". Она сильно пострадала от коронавируса - заболели полтора десятка игроков, в клубе даже прекратили публикацию имён. А главный тренер Клаудио Раньери бурно протестует против возобновления чемпионата. В его словах заметно нежелание играть.

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"Интер" потерял троих опорников - Сенси, Весино и лидера центра поля Брозовича. Лаутаро Мартинес не забивал уже в шести матчах и думает о "Барселоне", никто из этого состава, кроме него и Ромелу Лукаку (семь голов в девяти последних матчах лиги), не забил более двух мячей в сезоне. Зато Кристиан Эриксен вроде бы адаптировался и впечатлил в Неаполе на позиции "треквартисты". В "Сампдории" также проблемы в центре поля - под вопросом участие Экдаля и Виейры. Точно не сыграют защитник Алекс Феррари и проснувшийся в 2020-ом году шестью мячами Фабио Квальярелла. Потеря капитана особенно существенна.

"Интер": Ханданович, Де Фрай, Шкриньяр, Бастони, Кандрева, Гальярдини, Барелла, Янг, Эриксен, Лукаку, Л. Мартинес

"Сампдория": Аудеро, Берешински, Тонелли, Йошида, Ауджелло, Депаоли, Линетти, Торсби, Янкто, Рамирес, Габбьядини

Прогноз: Интер - Сампдория 2:0

В 2020-ом году '"Интер" уже терял очки проти слабых кризисных соперников - в Лечче, дома против "Кальяри". Причём по одному и тому же алгоритму - сильное начало, гол, но неумение ни забить ещё, ни удержать ворота "сухими". В последний раз он не пропускал дома еще 21-го декабря. Забивать практически некому. Но уж слишком слаб и депрессивен соперник. А Эриксен - тот, кто может пополнить голевую копилку команды. Из последних восьми матчей с участием "Сампдории" в семи по голам был зафиксирован "тотал больше 2.5". Здесь такое сомнительно. А вот личность победителя ясна.

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"Аталанта" - "Сассуоло". 20:30. Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" в феврале-марте набрала просто сумасшедшую форму. Забила 28 мячей в последних шести матчах во всех турнирах, раздавила "Торино" (7:0) и "Лечче" (7:2), причём обеих в гостях. Удостаивалась комплиментов "богиня голов" и "голевая бомба". И по прошествии трёх месяцев её настроение не ухудшилось. Джан Пьеро Гасперини заявляет, что думает даже не об обороне четвёртого места, а о третьем "Интера". Говорит о голоде игроков, о яростной работе на тренировках. "Богиня" набрала на 10 очков и забила на 19 мячей больше, чем за 25 туров исторического предыдущего сезона. И останавливаться не собирается.

Судя по турнирной таблице и очным матчам, "Сассуоло" вряд ли остановит её. "Нероверди" идут 11-ми, проиграли этому сопернику шесть матчей подряд, в том числе и 2:6 в предыдущем сезоне и 1:4 (четыре гола "нерадзурри" уже к 35-ой минуте) - в нынешнем. Команда Роберто Де Дзерби очень слаба в отборе, характере и физической мощи, а против "Аталанты" это смертельно. Правда, в последних шести турах добавила во всём этом, набрала 13 очков. Возможно, наконец найдя нужный баланс. А её быстрый переход в атаку, игра в техничный короткий пас очень опасны для слабоватой обороны фаворита.

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Перед перерывом "Аталанте" пришлось даже ставить в центр обороны опорника Де Роона. Но ныне и Джимсити, и Толой вернулись. Не игравший в "Милане" Кальдара получил драгоценное время для набора формы. Здоровы и "три тенора", как их назвал спортивный директор Джованни Сартори - Сапата, Иличич и Гомес. Потому, и зная нелюбовь Гасперини к ротации, можно вновь предсказать запас для Руслана Малиновского. В "Сассуоло" как раз ныне проблемы в центре обороны. Романья не сыграет, Кирикеш под вопросом. Особое внимание на быстрых и техничных Бога и Капуто, на счету которых девять голов в последних шести матчах.

"Аталанта": Голлини, Джимсити, Кальдара, Толой, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Гозенс, Д. Сапата, Иличич, А. Гомес

"Сассуоло": Консильи, Тольян, Марлон, Д. Феррари, Кирьякопулос, Обьянг, Локателли, Берарди, Джуричич, Бога, Капуто

Прогноз: Аталанта - Сассуоло 2:2

"Аталанта" пропустила десять мячей в шести последних матчах. А "Сассуоло" умеет забивать. Чего стоит хотя бы разрыв "Ромы" на контратаках (4:2)! Также четыре из пяти последних поражений бергамаски потерпели дома. Они оступались здесь против крайне слабых "Дженоа" и СПАЛ. Де Дзерби обещает битву без страха. И сюрприз реален. Так что лучше ставить на голы. В матчах "Аталанты" в среднем забивают более четырёх (первое место), в матчах "Сассуоло" - более трёх. Тот же Де Дзерби говорит об обилии банальных ошибок из-за плохой формы всех. А уж за ошибки соперников обе эти команды больно наказывают.