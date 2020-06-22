Болонья - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А

22 июня. 22:45. Серия А. 27-й тур. Болонья. "Ренато Даль'Ара"

Главный арбитр: Джанлука Рокки

После завершения перенесённых матчей Серии А в понедельник начнётся стандартный 27-ой тур. В том числе и матчем чемпиона. Потеря Кубка Италии вызвала бурный и весьма нездоровый интерес к "Ювентусу". Команда не только не забивает, но и не создаёт в атаке. Кажется неготовой к лиге. Заметны большие проблемы в центре поля, даже в обороне. А её владение мячом уже награждают оскорбительными эпитетами. Как и Криштиану Роналду. Подстегнёт ли "сильная пощёчина" поражения (слова Алессандро Дель Пьеро) команду? Либо кусачая "Болонья" сможет сбить её возвращение к матчам лиги?

Поражение от "Наполи", возможно, стало наиболее болезненным и резонансным для "Юве" за последние 10-15 лет. Пресса и болельщики теряют веру в Маурицио Сарри, сила устрашения чемпиона тает, над Криштиану потешаются. Сам тренер признаёт, что его команда построена на индивидуальных действиях. Он призывает "перевернуть страницу" и "не резать себя", видит проблему не в тактике, а в "физике" ("если ноги готовы не на сто процентов, мозг также не реагирует"), ожидает её улучшения. Но ведь команда за редкими исключениями выглядит так с начала сезона. Когда же она добавит?

Сами Хедира, Алекс Сандро, Джорджо Кьеллини и Гонсало Игуаин не готовы, Аарон Рэмзи, похоже, также. Сарри рассказал, что вел долгий разговор с Роналду и наконец-то понял, что его нужно ставить на левый фланг, откуда "забил 700 мячей". Впрочем, и там в финале Кубка португалец выглядел плохо, подтверждая слова Луки Тони о том, что не способен пройти соперника на дриблинге. Сообщают о ссоре наставника с Миралемом Пьяничем на тренировке. Её Маурицио грубо отрицает ("наибольшая "утка" в сезоне, он среди лидеров по игровым минутам, ориентир"). Но ясно, что в клубе не тихо.

Такого соперника "Болонья" способна больно покусать. Несмотря на нестабильность, она идет в Топ-10, уже побеждала "Аталанту", "Наполи" и "Рому", самому "Ювентусу" в Турине проиграла минимально (1:2). Синиша Михайлович даже продлил контракт с клубом. Он не желает слышать о "простом выживании в лиге", а повышает амбиции. Когда "россоблу" в ударе - они очень неприятны из-за интенсивной и техничной игры. Да и все их лидеры, кроме разве что защитника Бани, в строю. В том числе и выкупленный у "Юве" игрок сборной Риккардо Орсолини. Непростое испытание для чемпиона.

Ориентировочные составы:

"Болонья": Скорупски, Томиясу, Денсвил, Данило, Дайкс, Медель, Сванберг, Орсолини, Сориано, Сансоне, Паласио

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лихт, Бонуччи, Де Шильо, Бентанкур, Пьянич, Матюиди, Дуглас Коста, Дибала, Криштиану Роналду

Прогноз: Болонья - Ювентус 1:2

"Болонья" пропустила уже в 21-ом матче подряд. Михайлович не скрывает, что защищаться его команда не умеет и всегда пропускает. Пожалуй, и "Ювентус" забьёт после 180-ти "сухих" минут. Роналду, не забивший в четырёх матчах подряд, но до этого забивший 19 раз в 15-ти - постарается. За чемпиона и статистика - 12 побед и ничья в последних 13-ти очных матчах. И пустые трибуны, по мнению Михайловича, ослабляющие хозяев на 15-20 процентов. Но, учитывая ноль гостевых матчей туринцев без пропущенных со второго ноября, ставим и на гол Орсолини. Да и ничья в целом не удивит.

Также обратим внимание на концовку. По голам после 75-ой минуты обе команды среди лидеров, в Топ-5. Десять на счету "Болоньи", 12 - "Ювентуса". Более того, в пяти матчах благодаря голам после 88-ой минуты "россоблу" добыли две победы и три ничьи. Кстати, все состоялись на "Ренато Даль'Ара". "Ювентус" в такие минуты забивал в четырёх матчах, правда, результат изменили лишь два гола.