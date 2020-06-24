Аталанта - Лацио. Анонс и прогноз матча

24 июня. 22:45. Серия А. Бергамо. "Гевисс Стадиум"

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Безоговорочно лучшая атака лиги против лучшей обороны, безоговорочно второй атаки и лучшего бомбардира лиги. Лучший ассистент лиги против второго. Атакующая схема с тремя центральными защитниками против сбалансированной. Если говорить о яркости и стабильности команд, этот матч - лучшее, что может предложить Серия А, а то и вся Европа в нынешнем сезоне. В первом круге "Аталанта" забила трижды к перерыву, а должна была все шесть. Но в итоге "Лацио" вытащил 3:3 после 90-ой минуты и начал 21-туровый путь из лузера в победители. Ныне мы можем ожидать и такой, и любые другие виды сумасшествия.

"Лацио" набрал на 18 очков и забил на 22 мяча больше, чем на той же стадии предыдущего сезона, лидер лиги по пропущенным (23), не проигрывал в 21-ом матче подряд, добыв в них 17 побед. 19 раз забил более одного мяча. Забил 60 мячей в целом. Причем прежде всего научился выгрызать победы. Пять гостевых подряд были добыты после 83-ей минуты. Подопечные Симоне Индзаги переживают феноменальный сезон, почти наверняка вернутся в Лигу Чемпионов после 13-ти лет перерыва. Более того - о Скудетто они не мечтают, а думают как о цели. Говоря о вере в себя, присущей чемпионам.

Правда, несмотря на пять побед и две ничьи в семи последних матчах лиги, в частности, красивый камбек против "Интера", "орлы" начали настораживать. Чудом не проиграли в дерби, не сломили дома "Верону", наошибались против "Дженоа". Запас прочности и боевитость помогли им добывать очки и угрожать "Ювентусу", но в целом они были рады перерыву. С другой стороны, если ранее в клубе чуть ли не радовались разгружающему календарь вылету из Кубка и Лиги Европы, ныне календарь все равно будет плотным. А Индзаги заявляет, что другим "повезло" с игровой практикой в Кубке. В какой форме "Лацио"? Неясно.

Неясно было и на сколько процентов сбережется сумасшедшая голевая форма "Аталанты". Оказалось - на все сто. Даже без Йосипа Иличича "Сассуоло" в воскресенье еще легко отделался 1:4. Таким образом, в последних восьми матчах во всех турнирах "Богиня" забила 32 (!!!!) мяча. Добыв семь побед и ничью. "Голевую бомбу", как ее называл главный тренер "Валенсии" Альберт Селадес, даже коронавирус не остановил. Джан Пьеро Гасперини имеет право заявлять, что думает о третьем месте, а не об обороне четвертого. И в который раз обидно, что такая "бомба" не борется за Скудетто вместе с "Лацио".

Кадры

"Лацио" подходит к матчу с немалыми кадровыми проблемами. Капитан Сенад Лулич вылетел надолго. Лукас Лейва, Луис Фелипе и Адам Марушич также не сыграют. Место Фелипе займет Патрик либо Баштуш. Место Лулича - Хони, отыгравший лишь 650 минут в лиге и защищающийся гораздо хуже. Зато Лейву заменит не менее опытный и прилежный Марко Пароло. А в атаке Фелипе Кайседо поборется с Хоакином Корреа. Интересно проследить за лучшим бомбардиром лиги. Чиро Иммобиле, желающий продлить контракт с клубом, забил лишь один мяч с игры в последних пяти матчах и выглядел заторможенным.

"Аталанта" осталась без дисквалифицированного Марио Пашалича. Готовность ее лучшего бомбардира Иличича, страдающего от повреждения, под вопросом. Шанс для Руслана Малиновского. Хотя в плане голов беспокоиться "Богине" не стоит. Ведь автор дубля в воскресенье Дуван Сапата, похоже, вновь обрел легкость и вернул устрашение. Латераль Робин Гозенс (ассист) в отличной форме, вратарь Голлини блестяще спасал. Вновь центральный защитник ассистировал такому же - Кальдара Джимсити. Впрочем, в плане обороны ее центр остается уязвимым. Потому могут быть изменения. Например, Толой вместо Кальдары.

"Аталанта": Голлини, Джимсити, Паломино, Толой, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Гозенс, Иличич, Д. Сапата, А. Гомес

"Лацио": Стракоша, Патрик, Ачерби, Раду, Лаццари, Пароло, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Хони, Кайседо, Иммобиле

Прогноз: Аталанта - Лацио 2:2

500 болельщиков с файерами провожали "орлов" в Бергамо. Они готовы бороться за Скудетто. Их вдохновляет победа над "Аталантой" в финале Кубка год назад (2:0), а ведь этот матч сродни кубковому финалу. Вдохновляет и тот факт, что дома "Богиня" потерпела четыре из пяти своих поражений. И ее 11 пропущенных в последних семи матчах. Однако в лиге в последних пяти очных матчах римляне не побеждали. Потому более верная ставка - на голы, ведь в последних семи очных матчах в лиге было забито 30, а в последних семи домашних матчах "Аталанты" в целом всегда забивались хотя бы три.