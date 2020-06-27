Милан - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А

28 июня. 18:15. Серия А. Милан. "Джузеппе Меацца"

Главный арбитр: Пьеро Джакомелли

В августе "Милан" и "Рома" отмечали свой очный матч как весьма важный в борьбе как минимум за попадание в Лигу Чемпионов. Однако реальность стёрла эти отметки. "Рома" отстаёт от неудержимой "Аталанты" на шесть очков и вряд ли сама верит в способность обойти её. В первом матче после возвращения она с трудом переиграла дома слабую "Сампдорию". А "Милан" лишь на восьмом месте, отстаёт от неё на девять очков, и скорее борется с "Пармой" и "Вероной". Что же касается ситуации в клубах, то они и вовсе заслужили вылететь из Серии А. Потому очный матч будет полон скорее негативных эмоций.

"Милан" и "Рома" очень схожи в нынешнем сезоне. Сумасшедший бардак в клубах, ужасные годовые убытки - 100-125 миллионов евро. Удалённость цели - Топ-4. Спортивный директор римлян Джанлука Петраки отстранён от работы, директоры и главный тренер миланцев постоянно под прицелом в свете заявлений о приходе Ральфа Рангника в клуб. Экс-игрок обеих команд Кристиан Пануччи и вовсе считает, что ситуация в "Роме" стаёт невыносимой, а её владелец Джеймс Паллотта потерял управление. Тренеры обеих команд говорят о яростной борьбе до окончания сезона, но вряд ли он закончится с положительными эмоциями.

Все же в последние недели команды видели некоторый позитив. "Милан" вдесятером уверенно удержал "Ювентус" на 0:0 в Кубке, а это признак зрелости. Как и матч в Лечче. Там "россонери" уже привычно заснули и пропустили, но на этот раз сразу же забили трижды (4:1). Стефано Пиоли очень доволен умом и движением без мяча игроков атаки, даже удивлён отличной работой, интенсивностью и ростом команды. Паулу Фонсека также умудряется держать свою команду на плаву. На перерыв она ушла с 4:0 и 4:3, вернулась с камбеком против "Дории". Тренер очень популярен и у игроков, и у президента. А этого непросто достичь.

Отметим также пикантную подробность, связанную с арбитром матча. В матчах под руководством Пьеро Джакомелли "Милан" побеждал девять раз и проигрывал лишь трижды. Вроде бы неплохо. Но дело в том, что "Рома" с ним не проигрывала никогда - девять побед и четыре ничьи. Более того, 2.5 года назад обнаружился его аккаунт в Facebook под именем Джек О'Мелли с заглавным фото Франческо Тотти. Также сообщалось о принадлежащем ему ресторане с фотографиями игроков "Ромы" на стенах. Так что завтра Пьеро будет под повышенным вниманием.

Кадры

Наибольшая проблема "Милана" - в центре обороны. Матео Мусаккьо выбыл надолго. Январский новичок Симон Кьер, в целом чувствующий себя в клубе отлично ("Милан" - сбывшаяся мечта, за которой долго бегал"), получил повреждение. Возможно, придется играть молодому Габбии. Правого защитника - что Конти, что Калабрию - всегда критикуют. Зато Кесси и Беннасер закрепились в центре поля. А каждый из четверки Кастильехо-Чалханоглу-Бонавентура-Ребич отличился в Лечче голом либо ассистом. Хорват и вовсе забил семь мячей из 16-ти командных в лиге в 2020-ом году и считается своим тренером драгоценным игроком.

"Роме" в предыдущем туре также пришлось бросать в бой юного центрбека. Ибаньес привез гол уже в дебюте матча. Но ныне Манчини уже готов играть. Из защитников не готов правый Дзаппакоста, вновь травмированный. Хотя вообще-то лазарет постоянно страдавшей от травм команды далеко не полон. Вратаря Пау Лопеса заменит опытный Миранте, Дзаньоло также есть замена. Верету и Диавара в хорошей форме. Впрочем, в плане голов "волки" вряд ли способны на многое без Эдина Джеко. Босниец забил "Сампдории" ударами правой и левой слета и получил комплимент от Фонсеки: "Голы по-настоящему великого игрока".

"Милан": Д. Доннарумма, Конти, Кьер, А. Романьоли, Эрнандес, Кесси, Беннасер, Кастильехо, Чалханоглу, Бонавентура, Ребич

"Рома": Миранте, Б.Перес, Смоллинг, Манчини, Коларов, Верету, Диавара, К. Перес, Лоренцо Пеллегрини, Мхитарян, Джеко

Прогноз: Милан - Рома 2:1

Фабио Капелло не считает девять очков реальным разрывом между командами, заявляет, что "Милан" способен ловить "Рому" на контратаках. В последних пяти очных матчах равенство - по две победы. Так что ожидаем равное интересное противостояние выхода "Ромы" из обороны через короткий пас с вертикальной агрессией "Милана". При том, что Пиоли говорит о деликатном матче и о балансе между агрессией и осторожностью. Здесь возможен любой результат, любой голевой улов, любой сюжет. Все же форма "Милана" получше. Потому ставим на первое поражение "Ромы" с О'Мелли. Кто забьёт? Очевидно - Ребич и Джеко.