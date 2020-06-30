Торино - Лацио и Дженоа - Ювентус. Анонс и прогнозы матчей Серии А

Борьбу за Скудетто продолжают две команды. Сегодня обе сыграют в гостях с кризисными соперниками. "Лацио" постарается в 150-ом матче под руководством Симоне Индзаги не разочаровать его и вывести на показатель 299-ти очков, Чиро Иммобиле - наконец-то забить с игры, а если не получится - хотя бы сравняться с рекордом карьеры. "Ювентус" же попытается сохранить наконец-то приобретенную надежность обороны. И шестой победой в лиге подряд доказать, что готов провести концовку сезона так же, как проводил уже в десятках случаев ранее. Неудержимо.

20:30. Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Лацио"

Главный арбитр: Давиде Масса

Великолепный спурт "Лацио" с 17-ю победами и четырьмя ничьими в 21-ом матче и одно очко отставания от "Ювентуса" остались в марте. В июне "орлам" приходится искать новый путь. Явно тяжелый - с весьма болезненным поражением от "Аталанты" и тяжелейшей волевой победой над "Фиорентиной". Индзаги даже откатился назад и вновь вместо Скудетто заговорил о "главной цели" - попадании в Лигу Чемпионов (хотя оно явно в кармане). Тренер хвалит игроков за жертвенность и борьбу, жалуется на травмы, ожидая облегчения после возвращения травмированных. Другими словами - не сейчас. Сейчас "Лацио" непросто.

К счастью для римлян, сегодня им попадется вроде бы простой соперник. "Торино" падает с ног не меньше, проводит анализы молочной кислоты, пытаясь понять, кто все еще физически готов играть. Да и в игровом плане слаб. После шести поражений подряд зимой-весной уже в июне ему удалось набрать четыре очка в трех матчах. Но без сильной игры. От "Кальяри" в субботу (2:4) он пропустил дважды уже к 17-ой минуте. После сезона 2018/19, в котором "Торо" обогнал "Лацио" и пробился в Еврокубки, нынешний просто ужасен. В клубе уже просто ждут его окончания. Надеясь, что шестиочкового гандикапа хватит для выживания в лиге.

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Лулич, Лейва и Луис Фелипе все еще вне игры. Под вопросом был и Корреа, но вроде бы он в порядке. Иммобиле и Кайседо также не полностью готовы. Чиро не хватает лишь одного гола до повторения своего личного рекорда (29), но в последних семи матчах он забил с игры лишь однажды. Я назову это кризисом. Среди игроков "Торино" наиболее устали Де Сильвестри и Ринкон. Ансальди, Иццо и Нкулу также не в лучшей форме. Базелли и Дзадза выбыли. После "Лацио" "Торо" ожидает дерби. Скорее всего, именно ради него Морено Лонго побережет нескольких особенно уставших.

"Торино": Сиригу, Иццо, Нкулу, Бремер, Айна, Лукич, Мейте, Ансальди, Верди, Белотти, Беренгер

"Лацио": Стракоша, Патрик, Ачерби, Раду, Лаццари, Милинкович-Савич, Пароло, Луис Альберто, Хони, Корреа, Иммобиле

Прогноз: Торино - Лацио 1:2

"Торино" - неудобный соперник для "Лацио". В пяти последних очных матчах счет по победам - 2:2. Особо памятна гостевая победа туринцев (3:1) со скандальным судейством, из-за которого президент "Лацио" Клаудио Лотито даже угрожал снять свою команду с чемпионата. Подчиненные Лотито с августа не побеждали в гостях с разницей более одного мяча. Пожалуй, и ныне не победят уверенно. Зато забили в гостях командам из второй десятки 15 мячей в семи матчах. А этот же "Торино", ныне слишком слабый, в первом круге дома разгромили со счетом 4:0. Потому ставим на минимальную победу гостей с двумя забитыми.

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22:45. Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Ювентус"

Главный арбитр: Джанпаоло Кальварезе

Путь "Ювентуса", каким бы он ни был, оборвался уже в июне. Поражением в финале Кубка. Этот результат вызвал не виданный годами шквал критики, а также серьезнейшие дискуссии в раздевалке команды. Похоже, полезные. Ведь после них были выиграны два матча с общим счетом 6:0, обеспечено первое место по пропущенным в течение двух туров подряд, чего не было с ноября. В четырех из пяти последних матчей лиги "Юве" не пропускал. А атака? Пауло Дибала выдал два блестящих удара, Криштиану Роналду не только реализовал два пенальти, но и дважды ассистировал. Гонсало Игуаин вернулся и забил.

Хотя праздновать туринцам еще рано. Первый тайм матча против "Лечче" они отыграли плохо, воспоминания о Кубке все еще свежи. Маурицио Сарри сильно беспокоится о физической форме игроков. Он призывает не недооценивать "Дженоа", ведь она борется за выживание ("ожидания легкой прогулки неправильны"). Да, генуэзцы среди аутсайдеров, начали июнь совсем иначе, чем весну - 1:4 дома от "Пармы", всего 2:2 против главного аутсайдера "Брешии" благодаря сомнительному пенальти. Но ведь в целом проиграли лишь дважды в последних восьми матчах. Они умеют удивлять "Ювентус" и способны сделать это вновь.

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Сарри заявляет, что ныне не особо может ротировать стартовый состав. Звучит дико? Без Хедиры, Сандро, Демираля, Кьеллини и Де Шильо, с Рэмзи и Игуаином, готовыми лишь на 30-35 минут, все логичнее. Хотя бы слева в обороне сыграет уже не опорник Матюиди, а защитник Данило. А в профессионализме Миралема Пьянича, уходящего в "Барселону", тренер совершенно уверен. В "Дженоа" же, за которую в нынешнем сезоне заиграны уже три десятка игроков, отсутствуют лишь Радованович и капитан Кришито. Выбор большой. Опыт Пандева, Бехрами, Сапаты, Шоне, "бывших" Стураро и Перина очень важен в таких матчах.

"Дженоа": Перин, Бираски, Сумаро, Ромеро, К. Сапата, Баррека, Бехрами, Стураро, Фальке, Пандев, Пинамонти

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лихт, Бонуччи, Данило, Пьянич, Бентанкур, Матюиди, Бернардески, Дибала, Криштиану Роналду

Прогноз: Дженоа - Ювентус 1:3

"Дженоа" умеет кусать фаворитов. В сезоне 2019/20 она уже победила "Милан" и не проиграла "Аталанте" в гостях. Чуть не отобрала очки у "Лацио". А в предыдущем сезоне стала одной из двух команд, не проигравших "Ювентусу". Первой, кто отобрал у него очки (1:1 в Турине). Тогда дома она впечатляюще переиграла чемпиона (2:0), начав отсчет окончания каденции Массимилиано Аллегри. 1:3 от генуэзцев до этого было наиболее позорным поражением в каденции Аллегри. И во всех этих сезонах "грифоны" страдали, как и сейчас. Их атака неплоха - 34 гола. Проблема в обороне - 53. Отсюда и ставка на 1:3.