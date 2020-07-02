Аталанта - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А

2 июля. 20:30. Серия А. Бергамо. "Гевисс Стадиум"

Главный арбитр: Даниэле Довери

29-й тур Серии А предлагает нам настоящий деликатес. Великолепная, неудержимая, забивающая сколько захочет "Аталанта" принимает боевитый "Наполи", пропускающий сколько захочет. Обе команды в сумасшедшей форме, с которой сравнится разве что "Ювентус". Матчи между ними всегда жутко интересны и драматичны. В первом круге "Наполи" должен был забивать сопернику пять-шесть мячей, забил дважды. Но "Аталанта" когтями и зубами вцепилась в матч и дважды отыгралась, в том числе и на 88-ой минуте. Ныне как раз бергамцы вроде бы сильнее, но неаполитанцы отлично умеют цепляться. Наверняка будет интересно.

Кто остановит "Аталанту"? В восьми последних матчах лиги на ее счету семь побед и ничья, а также 30 забитых. Как минимум два гола в каждом, как минимум три в каждом из последних шести. 80 забитых в целом - сезонный рекорд клуба всех времен. Уже в 29-ом туре. Уже после возвращения она устроила камбек против второй команды лиги с 0:2 (в целом у нее уже 22 очка с камбеков), а в воскресенье, несмотря на слабую игру, поразила ворота "Удинезе" трижды. Даже ее наставник Джан Пьеро Гасперини восхищается, заявляя, что игрокам уже не нужен тренер, и они сами способны настроиться на матч тактически и ментально. Слов уже не осталось.

"Наполи" играет далеко не так ярко, его даже иногда обвиняют в оборонительной игре. Зато результаты - семь побед и поражение в восьми последних матчах лиги, 17 забитых в них. Девять матчей подряд без поражений везде. И непростую "Верону", и слабый СПАЛ боевая единица Дженнаро Гаттузо победила четко, без лишних усилий. Она отлично борется, перекрывает оборону, а талант атакеров находит голы. В гостях на ее счету уже четыре победы подряд; там "Наполи" играет даже лучше, чем дома. В победном Кубке он героически прошел "Интер", не пропустил от "Ювентуса", и в плане организованности и характера способен побороться с кем угодно.

Кадры

Один из лучших против "Лацио" и "Удинезе" Руслан Малиновский не сыграет из-за перебора желтых карточек. Защитник Паломино травмирован. Зато Иличич, лучший бомбардир "Богини", возвращается после травмы очень вовремя. Как и Пашалич после дисквалификации. Автор восьми голов латераль Робин Гозенс после отдыха в Удине вернется в "старт". А Луис Муриэль, дублем блестящих дальних ударов принесший победу над фриуланцами, останется в засаде. Он уже побил 26-летний рекорд лиги по голам после выхода на замену - 9. Отметим и вновь грозного первого форварда Дувана Сапату. Неудавшийся игрок "Наполи" будет мотивирован.

В "Наполи" также присутствуют почти все. Кроме Аллана и Малькюи. Лучший бомбардир клуба всех времен Дрис Мертенс забил СПАЛ, а его дублер Аркадиуш Милик - "Вероне". Даже вроде бы желающий уйти Кальехон забил феррарцам. Его конкурент Политано ассистировал против веронцев. Важнейший игрок в центре поля Диего Демме вернется. А Руис, отдавший два ассиста против СПАЛ, будет играть рядом. Слабейшая зона команды осенью стала сильнейшей летом. В центре обороны Максимович и Кулибали выглядят лучше Маноласа, справа вместо Хюсая вернется Ди Лоренцо, а в ворота вместо Мерета - Оспина. Скамья запасных "везувиани" впечатляет.

"Аталанта": Голлини, Толой, Кальдара, Джимсити, Хатебур, Фройлер, Де Роон, Гозенс, Гомес, Иличич, Д. Сапата

"Наполи": Оспина, Руи, Максимович, Кулибали, Ди Лоренцо, Демме, Зелински, Руис, Кальехон, Мертенс, Инсинье

Прогноз: Аталанта - Наполи 2:2

Атака "Аталанты" просто страшна. Но как раз "Наполи" умеет выходить из-под прессинга короткими передачами. А Мертенс и Инсинье весьма опасны для всех. Из последних девяти очных матчей в лиге южане выиграли пять. Также пять побед на счету гостевых команд. Нынешний "Наполи" реально способен выстоять в Бергамо. Да еще и Гасперини боится усталости подопечных. Потому лучше ставить не на результат, а на голы. Девять последних матчей бергамцев в лиге с более 2.5 мячей, минимум два гола "Наполи" в семи из восьми последних матчей, пять из шести последних очных с более 2.5 голов обещают нам спектакль.