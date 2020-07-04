Лацио - Милан и Ювентус - Торино. Анонс и прогнозы матчей Серии А

Для претендентов на Скудетто начинаются тяжелые битвы. "Лацио" сегодня примет "Милан", "Ювентус" поедет к нему в середине недели, а сегодня отыграет в дерби. С другой стороны, туринское дерби и без того одностороннее, а в нынешнем сезоне - особенно. Римляне же страшно устали, а также лишились самого Чиро Иммобиле. А их сопернику Стефано Пиоли отлично знаком и клуб, и Симоне Индзаги, работавший в Примавере "Лацио" в то время, как первый возглавлял первую команду. Пиоли называет соперника сыгранной командой даже без Иммобиле и Фелипе Кайседо. Но не слишком ли велики потери "орлов"?

"Лацио" - "Милан". 22:45. Рим. "Стадио Олимпико"

Главный арбитр: Джанпаоло Кальварезе

"Лацио" смертельно устал, страдает на поле. "Аталанте" он позволил вернуться с 0:2 и победить, в матчах против "Фиорентины" и "Торино" пропустил первым, играл крайне медленно, без ума, то есть креатива. С большим трудом в обоих матчах нашел по два гола и победил. Игроки выбились из сил, легче перечислить тех, у кого не было проблем со здоровьем за последние 7-10 дней. Симоне Индзаги даже приходится заявлять, что команда уже привыкла к проблемам, говорить о гордости за характер, скромность и боевитость игроков. А не о качестве игры. "Орлы" уже добыли 22 очка с камбеков. Но сколько может так везти?

Физическая форма игроков "Милана" гораздо лучше. Да и в целом состоянием на утро среды он чувствовал себя отлично. 4:1 в Лечче и первая победа над командой из Топ-5 после шести поражений ("Ромой"), да еще и без пропущенных, вселяли уверенность. Однако в гостях у аутсайдера СПАЛ "дьяволы" чуть не провалились. Впервые с 2017-го года они пропустили два гола к 30-ой минуте, причем из-за ошибок обороны и вратаря. Ответные 39 ударов - свой рекорд последних семи лет - были крайне неточными. Лишь в концовке благодаря автоголу удалось вырвать ничью у соперника, игравшего вдесятером.

Пиоли говорил о поспешности, о слабом креативе, о шаге назад. О потребности в циничности, характере. Хотя ему и понравился уровень желания подопечных. Говорил он и о "таком нашем ДНК". "Милан" вновь наступил на те же грабли. И неясно, что это означает на будущее.

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Взрывной правый латераль "Лацио" Мануэль Лаццари очень устал. Лулич, Марушич, Луис Фелипе и Адеканье не сыграют. Лукас Лейва может дать лишь минут 30. Ну а главная проблема - отсутствие 37-ми голов из-за дисквалификаций Иммобиле и Кайседо. Говорили и о смене тактической схемы, и даже о выходе в центре атаки... центрального защитника Баштуша, вроде бы неплохо забивающего на тренировках. Однако в итоге, похоже, мы увидим мобильный тандем Корреа-Луис Альберто. А Данило Катальди сожмет зубы и выйдет в центре поля. На счету Луиса 14 ассистов, но в предыдущие годы на позициях в атаке он играл хуже.

В "Милане" ситуация явно лучше. Молодой Габбия немало напортачил в Ферраре, но уже готов опытный Кьер. Его связку в центре обороны с Алессио Романьоли Пиоли хвалит за ум и сыгранность. Травмированного Кастильехо, как и в Ферраре, заменит Салемакерс (автогол после его "кросса"). Лукас Пакета был очень активен и точен в передачах. Он должен сохранить отвоеванное место. А за место в центре атаки Ребич с его восемью голами в 2020-ом году (но слабой игрой в среду) поборется с автором первого гола Леау. Пиоли также надеется, что Златан Ибрагимович способен дать более получаса игры.

"Лацио": Стракоша, Патрик, Баштуш, Ачерби, Раду, Хони, Катальди, Милинкович-Савич, Пароло, Луис Альберто, Корреа

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия (Конти), Кьер, Романьоли, Эрнандес, Кесси, Беннасер, Салемакерс, Пакета, Чалханоглу, Ребич

Прогноз: Лацио - Милан 1:1

Встречи этих команд очень плотны, вязки и неурожайны на голы. В последних шести в лиге счет по победам - 2:2. В Кубке год и два назад состоялись три нулевые ничьи и 1:0 в пользу "Лацио". Без Иммобиле и Кайседо, с ограниченным игровым временем Ибры, даже в нынешней сверхурожайной лиге не стоит ожидать обилия голов. Я не ожидаю и победы фаворита. Хотя и "Милану" очень непросто против лидеров лиги. Потеря Иммобиле и усталость римлян все же скажутся. В первом круге они победили благодаря голу Корреа на 83-ей минуте. Вряд ли получится впервые за 42 года победить миланцев дважды в одном сезоне.

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"Ювентус" - "Торино". 18:15. Турин. "Алльянц Стадиум"

Главный арбитр: Фабио Мареска

В отличие от "Лацио", "Ювентус" идет по турам лиги легко. После провала в Кубке команде удалось перезагрузиться и выиграть три матча с общим счетом 9:1. У команд, против которых в первом круге было крайне сложно. "Бьянконери" и ныне играют неярко, но очень динамично и мощно. По-чемпионски. Полностью прикрывают свою оборону и находят голы. Пусть и семь последних пришлось ждать до второго тайма. Маурицио Сарри доволен и первыми таймами, указывая на интенсивность и организованность команды. И наладившимся взаимодействием Криштиану Роналду и Пауло Дибалы, что обеспечивает голы. Так идут к Скудетто.

"Торино" же просто тянет лямку ужасного сезона. Надеясь, что не растеряет шестиочковый гандикап над зоной вылета. После возвращения он набрал четыре очка, прилично поборолся с "Лацио". Но в целом желает забыть об этом сезоне. При Морено Лонго в семи матчах он как раз и набрал всего лишь четыре очка. Неделю назад даже пропустив четыре мяча от кризисного "Кальяри". Тренер доволен борьбой подопечных с "Лацио", их умением страдать. Ожидает увидеть то же в дерби. Вместе с тем, признает отсутствие энергии у игроков. А это, как и большие проблемы в игре в обороне, снижают шансы в дерби до мизерных.

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"Ювентус" продолжает испытывать проблемы с позицией левого защитника. Там сыграет либо правый Данило, либо опорник Матюиди. Зато в центре обороны Де Лихт и Бонуччи очень надежны. Голландец заявляет, что добавил в "физике" и характере и с ужасной осени многому научился. Миралем Пьянич также добавил и не позволяет переходу в "Барселону" отвлечь себя от работы. Родриго Бентанкур силен. Ныне дублер Дуглас Коста в Генуе забил классный гол (Сарри считает его особо грозным именно как сменщика). Роналду забил мощнейшим ударом издали. А на счету Дибалы три красивых гола, открывших счет трижды подряд.

Возможно, место в воротах получит Джанлуиджи Буффон. Именно дерби видят подходящим матчем для его выхода на единоличное первое место по отыгранным матчам в Серии А. Ныне у Джиджи и Паоло Мальдини по 647.

"Торино" к матчу против "Лацио" подходил в плохой физической форме. Однако ныне Ринкон, Иццо, Де Сильвестри и Ансальди чувствуют себя лучше. Дзадза вернулся после повреждения и поборется за место в атаке с Беренгером и Верди. Правда, все трое никак не впечатляют. Зато Андреа Белотти забил в каждом из трех предыдущих матчей, и Сарри весьма предостерегает от него. Отсутствует лишь Базелли, для которого сезон закончен.

"Ювентус": Буффон, Куадрадо, Де Лихт, Бонуччи, Данило, Пьянич, Бентанкур, Рабио, Бернардески, Дибала, Криштиану Роналду

"Торино": Сиригу, Иццо, Нкулу, Бремер, Де Сильвестри, Лукич, Ринкон, Мейте, Ансальди, Беренгер, Белотти

Прогноз: Ювентус - Торино 2:0

Лонго призывает подопечных проявить и сердце, и ум. Играть со страстью, но и с осторожностью. Скорее всего, он увидит и то, и другое. В дерби "Торино" всегда борется и находит в себе лучшие качества. В предыдущем сезоне он добыл ничью на "Алльянц Стадиум", причем мог и победить. Осенью 1:0 "Ювентусу" принес гол Де Лихта с углового. 1:0, 1:0, 1:1, 1:0 - таковы результаты последних четырех матчей. Впрочем, все 1:0 - в пользу "бьянконери". Счет по победам в последних 27-ми дерби - 20:1. А в нынешнем сезоне оборона "гранатовых" гораздо хуже. Потому в ставке добавим чемпиону еще один гол.