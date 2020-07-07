Милан - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А

7 июля. 22:45. Серия А. Милан. "Джузеппе Меацца"

Главный арбитр: Марко Гвида

Уже давненько "Милан" и "Ювентус" не подходили к очному матчу в хорошей форме одновременно. Туринцы вновь мчат к Скудетто, после возвращения лиги выиграли все четыре матча с общим счетом 13:2. Миланцы набрали десять очков в четырех с разницей мячей 11:3. Причем убрали с пути "Рому" и "Лацио". Они забивали в 12-ти последних матчах лиги. Стефано Пиоли как раз видит тот "Милан", который хотел, причем постоянно, что ранее особенно не удавалось. А в очном матче Кубка в Турине 12-го июня его команда не уступила вдесятером. И сегодня она способна на многое.

Серия "Милана" в последних четырех матчах - лишь вторая такая за последний год. А по разнице мячей - лучшая. Возвращение явно удалось. Более того, после шести поражений подряд в матчах против Топ-5 "россонери" разнесли две римские команды с общим счетом 5:0. Вполне возможно, решив вопрос Скудетто. Команда играет динамично, сбалансированно, красиво переходит в атаку, много создает. Гол Хакана Чалханоглу в субботу состоялся после 20-ти передач. Оборона надежна. Да еще и Златан Ибрагимович вернулся. Такого оптимизма и таких празднований игроков в соцсетях не видали давно.

"Ювентус" также в хорошей форме. Даже в отличной. Встряска в Кубке разбудила его и позволила продолжить серию в лиге до семи побед. С разницей мячей 19:3. А это, в свою очередь, принесло семиочковый гандикап на вершине. "Бьянконери" не всегда впечатляют, в субботу нередко позволяли "Торино" доминировать. Маурицио Сарри признавал иногда хаотичную игру и "фальшивое ощущение безопасности". Но и в дерби удалось забить четыре гола. Забил и защитник Куадрадо в контратаке, и великолепный Пауло Дибала. А Криштиану Роналду после 43-ех неудач наконец-то реализовал штрафной. Чемпион в ударе.

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Сегодня Сарри из-за перебора желтых карточек недосчитается двух весьма важных игроков. Матейс Де Лихт, хотя и вспомнил молодость и сыграл рукой в своей штрафной в дерби, но в целом после возвращения сильно добавил. Замена будет неравноценной, ведь Джорджо Кьеллини все еще не готов играть с первых минут, а Даниэле Ругани в нынешнем сезоне отыграл ровно 270. Ну а Дибала - ныне просто лучший игрок команды, забил в каждом из четырех матчей лиги, причем четырежды - первый, наиболее сложный гол. Никому в лиге он не забивал больше, чем "Милану" - семь мячей.

Пауло заменит Гонсало Игуаин. Он забил "Лечче" 11 дней назад, но в целом не в лучшей форме. Сарри признает, что не может точно оценить физическую готовность подопечного. Также тренер жалуется на короткую скамейку в этом матче. В принципе, он прав. Бернардески либо Дуглас Коста на правом фланге, Рабио, Бентанкур, Матюиди и Пьянич на три места в центре поля - вот и все реальные дилеммы. Правда, все опорники явно добавили. А 35-летний Роналду первым удачным штрафным в Италии снял камень с души. Да и в целом с декабря он забил 20 мячей в 17-ти турах. Темп монстра.

"Милан", возможно, также потерял важного игрока. Хотя все же выход на поле автора первого гола в Риме Чалханоглу возможен. Энергичный Салемакерс вновь заменит травмированного Кастильехо. Лукас Пакета уже говорит о "настоящем Пакете". Джакомо Бонавентура добавил. Кесси и Беннасер отлично работают в центре поля. Как и центр обороны Кьер-Романьоли. В атаке выйдет Ибра, вновь проявивший лидерские качества, а затем отдохнувший тайм. А Анте Ребич с его девятью голами в 12-ти матчах - серьезный козырь на скамейке против всегда сильного в концовках "Ювентуса".

"Милан": Д. Доннарумма, Конти, Кьер, Романьоли, Эрнандес, Кесси, Беннасер, Салемакерс, Чалханоглу, Бонавентура, Ибрагимович

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Ругани, Бонуччи, Данило, Пьянич, Бентанкур, Рабио, Бернардески, Игуаин, Криштиану Роналду

Прогноз: Милан - Ювентус 1:1

Статистика очных встреч однозначна. 13:1 по победам в последних 14-ти матчах. "Милан" всегда борется, но всегда проигрывает. Впрочем, в ноябре он не должен был уступать (0:1, гол Дибалы). А в двух кубковых матчах не проиграл вообще, дома играя отлично, а в гостях в июне четко выдержав 0:0 вдесятером. Без Златана. И ныне, с ним, вполне способен не уступить. Сколько голов? В 15-ти из 18-ти последних матчей лиги с участием "Ювентуса" мы видели "тотал больше 2.5". С другой стороны, в девяти из десяти предыдущих очных в Милане - "меньше 2.5". Последний вариант более вероятен.