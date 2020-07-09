Эллас Верона - Интер. Анонс и прогноз матча

9 июля. 22:45. Серия А. Верона. "Маркантонио Бентегоди"

Главный арбитр: Массимилиано Иррати

После клоунады в матче против "Болоньи" "Интер" захлестнула настоящая буря. 18 очков, уже потерянных в сезоне после преимущества в счёте, вызывают разговоры о бесхарактерности. А победа "Аталанты" над "Сампдорией" впервые в сезоне выбросила "змей" из Топ-3. Возвращаться туда придется через весьма сложный выезд к "Вероне", всё ещё желающей побороться за место в Лиге Европы. Антонио Конте надеется, что его игроки нашли хотя бы один процент от злости, которую испытывает он. Что ж, для очередного начала пути злость, спортивная ярость необходима. Особенно - против соперника такого типа.

Поражение от "Болоньи" было просто эталоном лузерства. Эталоном Pazza Inter. 1:0, численное большинство, смазанный пенальти, боязливый отход в оборону, пропущенный из-за грубой ошибки, удаление, еще один пропущенный... Как результат, Конте был просто взбешён, заявляя, что все, в том числе и он, должны доказать, что достойны работать в "Интере". А в прессе сообщали о летней кадровой революции с приходом игроков с характером вроде Эдина Джеко, Артуро Видаля. Шла жаркая дискуссия об отсутствии характера, циничности, взрослости, о том, что атмосфера "Интера" засосала даже такого бойца как Конте.

Создаётся впечатление, что вся работа, которую тренер успел сделать, выброшена. Потому придётся вновь начать сначала. И сделать это нужно уже в Вероне. Тем более - после поражений "Ювентуса" и "Лацио", дающих шанс на возвращение в борьбу за Топ-2. До "орлов" ныне всего четыре очка. Конте рад, что в такой ситуации следующий матч наступил так быстро, пытается поддержать игроков, заявляя, что полагается на них. Он требует отвечать на каждый тактический, технический и физический удар своим. Хотя также предостерегает от соперника. Особенно - от "физики" главной сенсации сезона. Не случайно.

Оборона весьма жёсткой и интенсивной "Вероны" - четвёртая в лиге, она также играет с тремя центрдефами. В её активе победа дома над "Ювентусом", ничьи в гостях с "Лацио" и "Миланом". Она всего 19-ая по ударам по воротам, зато бьёт вовремя и точно. Проблема подопечных Ивана Юрича - в отсутствии бомбардира и в типичной для новичка лиги нестабильности. Ничья, поражение, победа, поражение, ничья, победа, поражение - такова картина последних туров. Причём после победы над "Пармой" на характере они бесхарактерно уступили аутсайдеру "Брешии". С какой ноги встанут сегодня "скалигеры" - неясно.

Ориентировочные составы :

"Эллас Верона": Сильвестри, Ррахмани, Гюнтер, Кумбулла, Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович, Пессина, Дзакканьи, Ди Кармине

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Годин, Де Фрай, Кандрева, Брозович, Гальярдини, Эриксен, Янг, Лукаку, Алексис Санчес

Отметим дисквалификации Бастони и Д'Амброзио, а также травму Николо Бареллы. Все эти игроки "Интера" действуют жёстко и интенсивно. Их отсутствие против "Вероны", играющей так же, может стать весьма важным. Депрессивный игнорируемый Конте Диего Годин будет брошен в состав вынужденно. Хотя бы Милан Шкриньяр отбыл дисквалификацию. Думающего о "Барселоне" Лаутаро Мартинеса сменит Алексис Санчес. Что же касается "Вероны", то возвращение лидера центра поля Амрабата (не играл в Брешии из-за дисквалификации) явно усилит команду. А выход в атаке Пессины, а не Верре - признак осторожности Юрича.

Прогноз: Эллас Верона - Интер 1:2

В первом круге дома "Интеру" пришлось отыгрываться с 0:1. Он забил решающий гол на 83-ей минуте, победил, но с большим трудом. Оба автора голов - Весино и Барелла - сегодня не сыграют, а без них центр поля далеко не так силён физически. С другой стороны, "нерадзурри" страдают дома, но по потерянным очкам в гостях наоборот - первые. "Верона" не может найти стабильность, рейды "Наполи" и "Милана" оставляют ей мало шансов на 6-7 места, то есть мало мотивации. А "Интер" она не переигрывала с 1992-го года. Ставим на ярость Конте и его игроков. Ставим на тяжёлую победу фаворита.