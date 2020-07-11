Ювентус - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А

11 июля. 22:45. Серия А. Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Аталанта"

Главный арбитр: Пьеро Джакомелли

Телетрансляция - Футбол 2

Вечный чемпион против бесстрашного выскочки. Единственная команда лиги, пропускающая менее одного мяча за матч против единственной забивающей более 2.2 (2.74). При том, что вроде бы не лучшая атака первых в последних трёх турах забила девять мячей, а не лучшая оборона вторых не пропустила ни одного. Семь побед в восьми последних матчах против десяти в 11-ти. "Ювентус" остаётся первым в лиге с комфортным семиочковым преимуществом. "Аталанта" восхищает всю Европу и считается последней надеждой интриги в борьбе за Скудетто. Так что сегодня в Турине нас ожидает замечательная битва.

Во вторник "Милан" прервал серию "Ювентуса" из семи побед в лиге (с общей разницей мячей 19:3) подряд. Впервые с 2013-го года "бьянконери" пропустили четыре мяча в одном матче лиги, впервые с 1989-го - от этого соперника. Причём три гола - рука Бонуччи, почти ассист Алекса Сандро, ещё одна потеря мяча - привезли себе сами. Уже вроде бы наладившаяся оборона пропустила в третьем матче подряд. Атака, кроме шикарной "стрельбы палкой" Адриена Рабио и гола Криштиану Роналду после ошибки защитников, не создала ничего. А падение с 2:0 на 2:4 вновь вызвало подозрения в исчезновении "ювентусовского" характера.

Можно оправдать игру дисквалификацией Матейса Де Лихта и Пауло Дибалы, Маурицио Сарри уже раз десять в различных интервью упомянул слово blackout ("помутнение сознания"), даже не желая анализировать матч. Он различает это поражение и поражения в Вероне и Неаполе, разозлившие его. Ныне он вполне доволен качеством игры и собранностью команды, даже говоря о "мировом уровне". "Юве" действительно не заслужил пропустить столько в Милане, в первые 55 минут играл неярко, но мощно. Тем не менее, такой провал и в целом игра в трёх Топ-матчах после возвращения (дважды 0:0 в Кубке) настораживают.

Настораживают ещё и потому, что сегодняшний соперник чует кровь как никто другой. И играет как никто другой. "Аталанта" забила уже более сотни голов во всех турнирах, выиграла девять матчей лиги подряд. Ещё и впервые с марта 2017-го года не пропустила в трёх матчах подряд. Тем самым доказав, что умеет и защищаться. Правда, в тех трёх матчах её атакующая яркость и интенсивность значительно упали. Но и в таком состоянии удавалось победить. Три последних гола были забиты со стандартных положений. Причём постарались запасные Луис Муриэль (два гола) и Руслан Малиновский (ассист и заработанный пенальти).

Джан Пьеро Гасперини очень доволен тем, что "мы умеем выигрывать различными путями". И уже ставит команде цель занять второе место. Также он заявляет, что сегодняшний матч - очень важный тест в преддверии четвертьфинала Лиги Чемпионов против "Пари Сен-Жермен". "Аталанта" уже третья. И, учитывая ужасную форму "Лацио" и "Интера", выглядит явным фаворитом в борьбе за второе место. К тому же, в гостях никто в Серии А не набрал больше очков, чем она, никто в лигах Топ-5 не показал лучший средний результат забитых. Так что сегодня гости Турина будут рвать и метать. Впрочем, по-другому они и не умеют.

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Кадры

Сарри заявил, что даже с Де Лихтом и Дибалой его команда не избежала бы блекаута в Милане. Но всё же речь о двух лучших игроках "Ювентуса" после рестарта лиги. С голландцем оборона будет выглядеть совсем иначе. А аргентинец желает продолжить серию матчей с красивыми голами до шести. На других же позициях серьёзных изменений не предвидится. Бентанкур, Пьянич и Рабио в гораздо лучшей форме, чем Матюиди. О Дугласе Косте Сарри по-прежнему говорит как о суперсабе. Значит, Бернардески останется. А Криштиану Роналду забил 21 гол в 17-ти последних матчах лиги, не забивал лишь в одном из них.

Разве что на левом фланге обороны уже здоровый Алекс Сандро может подвинуть Данило. Впрочем, учитывая предголевой пас Алекса сопернику в Милане после выхода на замену, не факт.

В "Аталанте" в центр обороны вернётся Паломино, в центр поля - Де Роон. Хатебур и Гозенс, а не Кастань, вновь выйдут на флангах. А в атаке, скорее всего, Иличич. Хотя словенец после травмы всё ещё в плохой форме. Возможно, Гасперини предпочтёт ему Пашалича, работающего и на оборону. Малиновский также мог рассчитывать на это место, если бы не повреждение. Он будет в заявке, но вряд ли начнёт матч с первых минут. Вряд ли начнёт и Муриэль, хотя он лучший бомбардир команды. 10 голов из своих 17-ти колумбиец забил после выхода на замену. Гасперини подходит такой вариант.

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лихт, Бонуччи, Сандро, Бентанкур, Пьянич, Рабио, Бернардески, Дибала, Криштиану Роналду

"Аталанта": Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Гозенс, Гомес, Иличич, Д. Сапата

Прогноз: Ювентус - Аталанта 2:2

Сарри отмечает агрессивный прессинг и "физику" соперника, потому требует от своих игроков прежде всего быть организованными, не терять контроль. Гасперини заявляет, что даже в Милане "Юве" показал, что сильнее всех и требует от своих постоянства. Учитывая вопросы к игре обеих, вряд ли они будут рисковать. Но всё же назабивать обе успеют. Кто победит? Статистика "Аталанты" против "Ювентуса" в лиге ужасна - шесть ничьих и 24 поражения в 30-ти матчах. Среди них и девять поражений подряд в гостях. Впрочем, сразу после них, в 2019-ом году, "Богиня" уверенно добыла ничью 1:1. Способна и ныне.