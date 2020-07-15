Сассуоло - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А

15 июля. 22:45. Серия А. Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Ювентус" продолжает серию тяжёлых матчей выездом к "Сассуоло". 8 очков преимущества несколько успокаивают его. Но три матча подряд без побед впервые с мая 2017-го года (без учёта матчей уже после завоевания Скудетто) чемпион не может себе позволить. А "нероверди" способны потерзать его. Они не проигрывали в шести матчах подряд, в том числе и "Лацио" с "Интером". Лишь они и "Аталанта" не проиграли "Юве" в Турине. Забивают много, играют очень быстро. Отдали больше всех пасов в 32-ом туре. В гостях, против второй команды лиги. Потому серьёзный подводный камень и для первой.

Провал в Милане и вымученная ничья против "Аталанты" будто стёрли предыдущие семь побед в лиге подряд. "Ювентус" классифицируют как команду, ползущую к Скудетто. С помощью вызывающих споры пенальти. Оборона туринцев лучшая в лиге, при этом худшая для неё самой с 2011-го года. В субботу команда поначалу была заперта на своей половине поля, её капитан Леонардо Бонуччи говорил о страданиях и борьбе. А главный тренер Маурицио Сарри после матча оправдывался силой соперника. В самом клубе отрицательно оценивают игровой путь и лишь желают удержать Скудетто, а уж затем анализировать.

Неудивительно, что "Ювентус" ныне боится "Сассуоло". Ведь "нероверди" в блестящей форме. Впервые с августа 2016-го они одержали четыре победы подряд (пять в Серии А не было никогда). Утром вторника шли первыми по голам после возвращения - 18. Первые по дриблингу, отстают от "Юве" лишь на 0.7 процента по среднему владению мячом. У них на одного игрока больше с двузначным числом забитых - три. Команда Роберто Де Дзерби, которого сравнивают с Сарри, не зависит от одного игрока. В матче против "Лацио" Де Дзерби ротировал состав на 9/11 - и добыл почётную победу на 91-ой минуте. Впечатляет.

До седьмого места "Милана" лишь три очка. И Де Дзерби не боится ставить целью догнать "россонери". Говорит об энтузиазме после победы над "Лацио", о нахождении командой своего лица. Которое не собирается менять даже в матче против чемпиона. Сверхинтенсивное "лицо", с выходом в атаку через вертикальные короткие передачи большими силами. Сарри же считает "Сассуоло" очень похожим на "Аталанту", хвалит его владение мячом, агрессивную атаку, не дающую отдыха сопернику. Осознаёт, что придется страдать и не желает видеть недооценку. Недооценка такого соперника и вправду может стоить дорого.

Кадры

Сарри надеется, что вскоре его возможности ротации увеличатся. Хотя неясно, откуда. Сегодня они как раз уменьшены из-за дисквалификации правого защитника Куадрадо. Данило уйдёт на его, на свой фланг, Алекс Сандро, привезший гол в Милане, выйдет слева. Под большим вопросом участие в матче Леонардо Бонуччи из-за травмы. А с Даниэле Ругани оборона явно слабее. В центре поля разве что оправился от повреждения Пьянич. Матюиди выступил плохо против "Аталанты". Как и правый вингер Бернардески, касавшийся мяча реже, чем вратарь Щесны. Дуглас Коста охотится за местом Федерико в "старте".

Главной ударной силой остаются Пауло Дибала и Криштиану Роналду. Первый прервал серию из пяти матчей с красивыми решающими забитыми и желает начать новую. Он очень опасен для обороны "Сассуоло", пропустившей 15 мячей в семи матчах после возвращения. А второй в одном голе от статуса первого в истории, кто забил 50 мячей в АПЛ, Ла Лиге и Серии А. С начала года КР7 забил 18 в 15-ти турах, больше, чем кто-либо в лигах Топ-5. Он и Дибала обеспечивают голы даже при ужасной командной игре в атаке. По воротам "Аталанты" они нанесли семь ударов из девяти командных. Кто, если не они?

Состав "Сассуоло" более сбалансирован. Лишь шестеро, в отличие от десяти в "Юве", отыграли более 1700 игровых минут. Более атакующие и техничные правый защитник Тольян, центральный Марлон, левый Рожерио (травмирован), опорник Бурабия и более надёжные Мулдур, Феррари, Локателли, Кирьякопулос. Под форвардом может сыграть и еще один форвард Дефрель, и скоростной дриблер Джуричич, и разыгрывающий Траоре. А в Риме забивали и главный форвард Капуто (16 голов), и юный Распадори. Особое внимание лучшему дриблёру лиги Жереми Бога. Он способен создать свой 12-й гол в сезоне из ничего.

"Сассуоло": Консильи, Мулдур, Д. Феррари, Маньяни, Кирьякопулос, Маньянелли, Локателли, Бога, Джуричич, Берарди, Капуто

"Ювентус": Щесны, Данило, Де Лихт, Бонуччи, Алекс Сандро, Пьянич, Бентанкур, Рабио, Дуглас Коста, Дибала, Криштиану Роналду

Прогноз: Сассуоло - Ювентус 2:2

Никому другому "Сассуоло" чаще не проигрывал в Серии А, чем "Ювентусу". В семи последних очных матчах "Юве" забивал как минимум дважды. Побеждая в шести из них. Впрочем, как раз в последнем (2:2) Бога отлично подсёк над вратарем, Капуто подкараулил ошибку Де Лихта, а оборона поборолась. Де Дзерби надеется сохранить стиль игры с вниманием к ошибкам и собирается бороться за мяч. Если получится - ничья реальна. Какая? Обе команды очень много забивают - по 17 мячей в последних шести матчах. Так что может быть и 2:2, и 3:3. Заметим лишь, что 24 из этих 34-ёх они забили во вторых таймах.