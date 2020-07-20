Ювентус - Лацио. Анонс и прогноз матча Серии А

20 июля. 22:45. Серия А. Турин. "Алльянц Стадиум"

Главный арбитр: Даниэле Орсато

При возобновлении Серии А этот матч считался главным в сезоне. К нему высчитывали пути, его специально перенесли на понедельник с целью позволить командам больше отдохнуть. Однако за месяц ситуация кардинально изменилась. На втором месте ныне не "Лацио", а вновь потерявший очки "Интер". А "Ювентус" страдает, спотыкается, но продолжает идти к Скудетто. Отобрать его может только чудо. И это чудо, если будет, точно должно начаться сегодня. Но способен ли "Лацио" со всеми его проблемами совершить его? Способен ли впервые с сезона 1942/43 оформить две победы в сезоне над "Юве"?

"Ювентус" начал летние матчи лиги весьма мощно, четырьмя победами с 13-ю забитыми. Однако затем, после матчей против мощных "Милана", "Аталанты" и "Сассуоло", оказалось, что "Дженоа", "Лечче" и другие просто были слишком слабы, а плохая игра в итоге проигранном Кубке - закономерна. Два очка в последних трёх матчах - даже больше, чем чемпион заслужил. А девять - меньше, чем заслужил пропустить. Трижды он уступил по владению мячом, при том, что для Маурицио Сарри этот компонент игры - святое. Щесны спас команду в Реджо-Эмилии, установив рекорд клуба последних семи лет по сейвам за матч.

Оборона уже пропустила 35 мячей - больше, чем в каждом из восьми предыдущих полных (чемпионских) сезонов. Говорят о самом слабом чемпионе за последние лет 20-30, о распродаже игроков летом. Кое-где даже возникают слухи об увольнении Сарри в случае неудачи сегодня. Тренер сохраняет хорошую мину, говорит, что его будущее - это матч против "Лацио", что не боится давления ("спросите у гонщика Формулы 1, боится ли он скорости"). Но на самом деле давление огромное. И в интервью игроков между строк ясно читается "поскорее бы дотащиться до Скудетто и успокоить всех".

Всё же "бьянконери" оступались в матчах против трёх лучших команд лиги после её рестарта. "Лацио" же по очкам после рестарта всего 13-й. А по игре - даже хуже. Он проиграл тем же "Аталанте", "Милану" и "Сассуоло". Да ещё и проиграл "Лечче" и должен был проигрывать "Удинезе" (0:0). Команда падает с ног из-за травм и усталости, растеряла всю силу и веру февраля-марта. Игроки ссорятся между собой и с медиками, теперь нашли нового виноватого - диетолога. А Симоне Индзаги говорит, что хочет лишь официально обеспечить возвращение в Лигу Чемпионов через 13 лет. О большем думать нечего.

Марко Пароло не понимает "сумасшедшую охоту" прессы на команду. Но ведь контраст между тем и нынешним "Лацио" огромен. Такой эпичный развал не может не вызвать нездоровый резонанс.

Кадры

Проблемы "Ювентуса" в обороне - следствие также недостаточного здоровья игроков. Де Лихт и Бонуччи в последнее время страдают от травм, Леонардо даже не играл против "Сассуоло". Кьеллини тогда не выдержал больше тайма и ныне вновь не готов. А Ругани вновь начудил. Зато Куадрадо отбыл дисквалификацию, а авторы голов в среду Данило и Сандро поборются за место на левом фланге. Опорник Бентанкур, как и Де Лихт с Бонуччи, в последние дни тренировался индивидуально. Автор двух отличных ассистов против "Сассуоло" Пьянич, а также Рабио и Матюиди могут усадить его в запас.

В атаке вопросов сразу несколько. Фаворит Сарри Бернардески дисквалифицирован. Его прилежности, старания в обороне и мобильности без мяча тренеру будет не хватать. В предматчевом интервью Маурицио говорил об обеспечивании исполнения атакёрами работы в обороне. И о возможности выхода на правом фланге атаки Куадрадо. Явный камень в огород Криштиану Роналду, Дибалы (оба в последних двух матчах сдали). И Дугласа Косты, обычно уступавшего Бернардески. Если Хуан появится в атаке, Данило выйдет на родном правом фланге обороны. Реальный вариант.

В "Лацио" всё ещё хуже. Индзаги уже заявил, что второй ассистент лиги Луис Альберто и левый латераль Хони не сыграют. О Корреа, Луличе, Лейве, Патрике известно и без него. Раду травмировался в Удине и закончил сезон. Итог - лишь десять игроков во всей заявке, выходивших в стартовом составе в нынешнем сезоне более двух раз. В центре обороны выйдет Баштуш, которому тренер не очень доверяет. Ачерби придётся не обращать внимание на повреждение. Как и Катальди, довольно логичному кандидату на замену Альберто. Слева выйдет либо Жордан Лукаку, либо молодой Джаван Андерсон.

В атаке как раз выйдут два лучших бомбардира. Вот только Иммобиле забил лишь дважды с игры в последних 11-ти матчах. Он упускает много шансов и уже подпустил Роналду на расстояние одного мяча в списке бомбардиров. А Кайседо забил лишь один гол в последних девяти матчах.

"Ювентус": Щесны, Данило, Де Лихт, Бонуччи, Сандро, Рабио, Пьянич, Матюиди, Куадрадо, Дибала, Криштиану Роналду

"Лацио": Стракоша, Баштуш, Ачерби, Луис Фелипе, Лаццари, Пароло, Милинкович-Савич, Катальди, Д. Андерсон, Иммобиле, Кайседо

Прогноз: Ювентус - Лацио 2:0

В последние годы "Лацио" несколько раз очень больно кусал соперника. Выиграл у него два Суперкубка, стал первым, кто победил на "Алльянц Стадиум" за два года. В нынешнем сезоне добыл 3:1 и в Суперкубке, и в лиге. Сарри помнит обо всём этом, всё ещё считает соперника отличной командой, а его сезон - фантастическим. Однако ныне не декабрь и не январь. Статистика последних 11-ти очных матчей в лиге абсолютно в пользу "Юве" - девять побед и два поражения. А "Лацио" сегодня ближе не к "Милану" и "Аталанте", а к "Торино" и "Дженоа", которых "бьянконери" победили уверенно. Потому 2:0.