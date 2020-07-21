Сассуоло - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А

21 июля. 22:45. Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

Главный арбитр: Лука Пайретто

В игровом плане "Милан" и "Сассуоло" - две из трёх лучших команд Италии последнего месяца. В восьми последних турах на их счету 46 забитых на двоих, десять побед и ни единого поражения. Они забили семь мячей "Ювентусу", переиграли "Лацио". Их матчи ожидаются как спектакль, фестиваль скорости и голов. Правда, "нероверди" не добили "Юве" и подвели в Кальяри (1:1), из-за чего отстают от "россонери" уже на восемь очков. В таком состоянии речь о битве за седьмое Еврокубковое место не идёт. Зато битва за первое место в лиге по яркости в разгаре. Матч, обязательный для просмотра.

В последний месяц "Милан" напоминает свои лучшие времена. Гранде времена. Он набрал 20 очков из 24-ёх возможных. Забил 25 мячей в восьми матчах после всего 28-ми в 26-ти предыдущих. А это приносит первое место в лиге в восьми последних турах по обоим компонентам. Впервые с 2009-го года он забил как минимум два мяча в восьми матчах подряд. Впервые с 2011-го года пять разных игроков забили в одном матче. Движение игроков, смена мест, скорости, подключения в атаку просто великолепны. И большая часть комплиментов за такую игру и результаты достаётся главному тренеру Стефано Пиоли.

Серый специалист никогда не был настолько почитаемым. И болельщики (похоже, игроки также) уже даже готовы отказаться от грандиозного проекта Ральфа Рангника, только чтобы сохранить его. Победа над "Сассуоло" может стать ещё одним инструментом давления на руководство. Главное - Пиоли удаётся абстрагировать себя и команду от мыслей о Рангнике. "Игроки с удовольствием тренируются и проводят время вместе. А я лишь забочусь о том, чтобы наш танк оставался полностью заправленным горючим до второго августа". Пока что бак полон. И танк стреляет на поражение. "Болонью" поразил пять раз.

"Сассуоло" вряд ли отстаёт от "Милана" по яркости. После поражения от "Аталанты" он выдал пять матчей подряд с как минимум тремя забитыми. Впервые в своей истории в Серии А. И для него, в отличие от миланцев, ливень забитых - привычка. В 34-ёх турах в целом команда Роберто Де Дзерби забила на десять больше, чем команда Пиоли - 63. Её даже называют "будущей "Аталантой". Здоровый вменяемый клуб, свой стадион, агрессивная игра на атаку. Компонентов "Аталанты" действительно немало. Победа над таким "Миланом" может стать весьма важным шагом в направлении Бергамо.

Кадры

Де Дзерби жалуется на усталость подопечных. Тем не менее, вряд ли он начнёт тасовать состав. Травмы Обьянга и Дефреля и дисквалификация Феррари помешают. Берарди вернётся после дисквалификации, в центре поля выйдет либо атакующий Бурабия, либо жёсткий Маньянелли. Та же дилемма на флангах обороны (Тольян/Мулдур и Рожерио/Кирьякопулос). Кирикеш заменит Феррари. Особое внимание Капуто, рекордсмену команды по голам за сезон в Серии А (18). И трансферной цели серьёзных клубов Жереми Бога. Обладатель мощных ударов и лучшего дриблинга в лиге явно голоден после четырёх матчей без забитых.

Пиоли также говорит об усталости. Но у него ещё меньше вариантов ротации. Серые Конти и Калабрия вновь поборются за место на правом фланге обороны. Последний забил в субботу. Слева как раз Тео Эрнандес великолепен. Не менее великолепные Кесси и Беннасер продолжат держать центр поля, Салемакерс после дебютного гола за клуб останется на правом фланге. Ребич, забивший 12 в 15-ти матчах и играющий просто в шедевральный футбол, выйдет слева. Чалханоглу обожает позицию "десятки" и уже с 4+4 в пяти последних матчах. Получается, весьма компетентные Бонавентура и Леау вновь останутся в запасе.

Кроме Джакомо и Рафаэля, недоволен и Златан Ибрагимович. Свою очередную замену он встретил весьма зло. Отношения между ним и Пиоли близки к взрыву. Ибра постарается успокоиться голом после трёх матчей без него. В любом случае, с него сегодня зрителям и голодным на скандалы журналистам не следует спускать глаз. Следует обратить внимание и на Джанлуиджи Доннарумму. Не из-за какого-то скандала. А юбилея. Сегодня 21-летний вратарь проведёт 200-й матч в футболке первой команды "Милана". Знаковое достижение.

"Милан". Д. Доннарумма, Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес, Кесси, Беннасер, Салемакерс, Чалханоглу, Ребич, Ибрагимович

"Сассуоло": Консильи, Мулдур, Марлон, Кирикеш, Кирьякопулос, Локателли, Бурабия, Берарди, Джуричич, Капуто, Бога

Прогноз: Сассуоло - Милан 3:3

В первые годы в Серии А "Сассуоло" не раз огорчал "Милан". Особенно памятен "покер" Берарди в 2014-ом. Правда, в последних семи очных матчах "нероверди" набрали лишь два очка и не забивали (0:0, 0:1). А в Кальяри они неожиданно ничего не создали с игры, пропустили от соперника, игравшего почти тайм вдесятером. Но при такой форме, при 15-ти из 16-ти последних матчей в Реджо-Эмилии с "тотал больше 2.5", ставить на голевую засуху просто глупо. "Милан"-то не будет защищаться с 23-мя процентами владения мячом. Будет открытая игра. Возможен и четвёртый 3:3 "Сассуоло" за месяц.