Милан - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А

24 июля. 22:45. Серия А. Милан. "Джузеппе Меацца"

Главный арбитр: Даниэле Довери

36-ой тур Серии А начнёт интереснейшее Ломбардийское дерби. Которое язык не поворачивается назвать малым. Ведь обе команды играют летом ураганно, потеряли лишь восемь очков в 19-ти матчах на двоих, забили 52 мяча. Они безоговорочно лучшие в лиге после её возвращения. В том числе и по яркости. "Милан" не побеждал "Аталанту" дома уже шесть лет, в первом круге в гостях был унижен незабываемым 0:5. Однако его наставник Стефано Пиоли резонно предупреждает, что с тех пор команда полностью изменилась. Заявляя, что о том матче не нужно лишний раз напоминать. А это означает поиски мести.

"Аталанта" неудержима. 95 голов за сезон не было ни у кого в 21-ом веке. А ведь сезон ещё не закончен. По очкам она первая в таблице и второго круга, и лета. Добыла 12 побед и три ничьи в последних 15-ти матчах (рекорд клуба без поражений) с 45-ю забитыми. Ничью против "Ювентуса" до сих пор вспоминают как упущенный шанс возродить борьбу за Скудетто. Правда, в последнее время заметна усталость. В двух последних турах команда забила лишь дважды, создала гораздо меньше, чем обычно и выглядела заторможенной. Но и при этом теряет очень мало очков, научилась обороняться и не пропускать.

"Милан" набрал те же 23 очка в девяти последних матчах и забил в них на шесть мячей больше, чем бергамцы - 27. Он начал своё возрождение в июне. И возродился настолько, что в клубе даже отказались от амбициозного проекта Ральфа Рангника и оставили Пиоли и на следующий сезон. К радости игроков. Они обожают работать со Стефано, наслаждаются футболом, действуют агрессивно, мобильно. На уровне лучших команд в истории клуба. По два гола в девяти матчах подряд забиты впервые с 1964-го года. И тренер не прячется за клише, а прямо признаёт идеальное ментальное и игровое состояние команды.

В последние дни обе команды вначале забили одному из соперников 5-6 мячей, но затем попали в непростую ситуацию. "Аталанта" не сумела сломить "Верону" (1:1), затем вчистую проиграла дебют матча против "Болоньи", полностью отдав ей мяч. А разозлённый Джан Пьеро Гасперини был удалён. Однако нашла очередной гол Луиса Муриэля после выхода на замену и не пропустила. "Милан" также отдал мяч в дебюте против "Сассуоло", но также постепенно нашёл два гола и удаление соперника и победил. Бледность и усталость обеих команд в этих матчах настораживают. Зато характер лидера остаётся.

Кадры

Дисквалификации и травмы оставили "Милан" без ведущих, стержневых игроков. Правого защитника Конти хотя бы заменит Калабрия, который не хуже (не лучше). А вот вылет капитана Романьоли оставляет огромную дыру в центре обороны, как и бан Тео Эрнандеса - на её левом фланге. Здесь сыграет слабый Лаксальт, в центре - юный нервный Габбия. Неудивительно, что в соцсетях гуляет "расстановка" с именами защитников Да, Поможет, Нам и Бог (May God Help Us). Вместо Бога может выйти Симон Кьер. Но если и его травма обострится - придётся переводить в оборону Франка Кесси, в юности игравшего там.

Дисквалифицирован и архитектор центра поля Беннасер. И это также огромная потеря. Билья либо Крунич в разы слабее и почти не играют. Но хотя бы атака в порядке. Чалханоглу расцвёл на позиции "десятки" и уже с четырьмя голами и шестью ассистами в предыдущих шести матчах. Два из них - против "Сассуоло" Златану Ибрагимовичу. Что успокоило Ибру, не забивавшего в четырёх матчах подряд. Успокоила и обрадовала его и смена курса с Рангника на Пиоли. Анте Ребич как раз злой, как всегда после матча без забитого. 12 голов с начала года обязывают.

В "Аталанте" поспокойнее. Отсутствуют лишь Иличич и дисквалифицированный Кастань, который и без того не игрок стартового состава. Под вопросом участие Дувана Сапаты. Но есть лучший бомбардир Муриэль. Хотя 11 из 18-ти своих голов он оформил после выходов на замену. В стартовом составе же не блистает. А место Иличича займёт либо Пашалич, либо Малиновский. Зависит от того, что потребуется Гасперини - присутствие в штрафной либо игра в пас. Оба постараются реабилитироваться за невнятные два матча. Разумеется, под надзором капитана Алехандро Гомеса, рекордсмена лиги по ассистам (16).

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Габбия, Кьер, Лаксальт, Кесси, Билья, Салемакерс, Чалханоглу, Ребич, Ибрагимович

"Аталанта": Голлини, Джимсити, Паломино, Толой, Хатебур, Фройлер, Де Роон, Гозенс, Пашалич, Гомес, Муриэль

Прогноз: Милан - Аталанта 1:2

Даже будучи малой командой "Аталанта" всегда боролась с "Миланом". В 25-ти предыдущих очных матчах добыла девять побед против десяти и шесть ничьих. А в последних восьми и вовсе победила трижды и проиграла лишь однажды с четырьмя ничьими. В декабре она нанесла "россонери" наибольшее поражение в их истории. Правда, с тех пор всё изменилось. Гасперини даже заявляет, что ныне соперник в немного лучшей форме, чем его команда. Он прав. Но при таких кадровых потерях "Милана", при отсутствии Эрнандеса, Беннасера и Романьоли "Аталанта" вновь фаворит. Разумеется, будет плотная борьба.