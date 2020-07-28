Интер - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А

28 июля. 22:45. Серия А. Милан. "Джузеппе Меацца"

Главный арбитр: Паоло Валери

В последних двух турах сезона календарь определил нам грандиозные битвы. Вот только результаты матчей перед ними выжали из этих битв весь сок. "Интер" идёт вторым, Скудетто уже проиграл, а борьбу за вице- чемпионство его наставник не считает важной. "Наполи" же взял Кубок, чем обеспечил себе место в Лиге Европы, а в лиге уже точно не попадёт в Топ-4. За что остаётся играть? За честь. И за заявку на следующий сезон. В котором обе собираются бороться за титул чемпиона.

Предсказать результаты "Интера" после возобновления лиги, с одной стороны, совершенно невозможно, а с другой - очень легко. Победа, не победа, две победы, две не победы, две победы, две не победы, победа. Также бросается в глаза, что "нерадзурри" переигрывали только кризисных соперников либо аутсайдеров, не справляясь даже с середняками. Попутно Антонио Конте выдумывал всё новые причины для жалоб, часто противоречащие друг другу. Назвал второе место не важным, всего лишь "первым для лузеров", а затем оправдывался. И называл сезон команды с этим самым в лучшем случае вторым местом замечательным.

Последний матч, против "Дженоа", принес позитивные эмоции. "Интер" легко перекрыл оборону, владел инициативой и забил трижды при минимуме усилий. Ромелу Лукаку сделал дубль, первое место команды по голам ударами головой сохранилось. А один из слабых ТТД - дриблинг - как раз принёс два гола. Gazzetta Dello Sport говорила об энергичной игре, но без потери самообладания. То, что нужно. Во второй раз в истории лиги добыты 12 гостевых побед в сезоне. Но говорит ли очередная победа над аутсайдером о чём-то в преддверии матча против сильного "Наполи"? Тем более дома, где "Интер" по очкам лишь четвёртый?

"Наполи" также испытывал проблемы в последнее время. Добыл лишь одну победу в четырёх матчах. В клубе даже начали беспокоиться, нервничать. Они явно успокоились после "сухой" победы над ярким "Сассуоло", забившим три мяча "Интеру" и "Ювентусу" и не проигравшим им. В первом тайме "везувиани" смели соперника и должны были забивать 4-5 мячей, во втором чётко выдержали под давлением, впервые после восьми матчей не пропустили и забили второй мяч в концовке. Мощное выступление. Удержавшее команду на втором месте в лиге по набранным очкам в последних 12-ти турах. Но означает ли оно выход из мини-кризиса?

Следует отметить очные матчи, состоявшиеся в нынешнем сезоне. Таких было три. В лиге в Неаполе "Интер" победил со счётом 3:1 благодаря дублю Лукаку. В полуфинале Кубка "Наполи" добыл 1:0 в Милане и 1:1 дома. Кстати, забивали Эриксен, Руис и Мертенс. Второй из матчей Конте даже назвал более впечатляющим в плане игры своей команды, чем тот 3:1. Ведь в январе миланцы забивали на контратаках, а в июне как раз полностью доминировали. Летом они владеют мячом гораздо больше, чем ранее. Ну а "Наполи" первый в лиге по этому компоненту. Но не боится и ставить "автобус". Любопытное тактическое противостояние.

Кадры

"Интер" потерял опорника Роберто Гальярдини из-за дисквалификации. Впрочем, учитывая критику в его адрес и возвращение Николо Бареллы неделю тому, эта потеря не настолько велика. Неидеальное состояние защитника Де Фрая важнее. Хотя Конте очень хвалил Раноккию и полагается на него. На флангах вернутся Кандрева и Янг, хотя Мозес и Бираги заработали по ассисту в Генуе. "Святой Борха Валеро" (также Конте) может выбить из состава страдающего Эриксена. А Алексис Санчес, набравший летом уже три гола и семь ассистов, выбьет Лаутаро Мартинеса.

Гаттузо потерял гораздо более серьёзных игроков - Маноласа (травма) и Мертенса (дисквалификация). Хотя Максимович взаимодействует с Кулибали гораздо лучше. Хюсай, забивший свой первый гол за клуб, тем не менее, должен уступить место на левом фланге Мариу Руи. Ожидаются изменения в центре поля, ведь Гаттузо недоволен игрой Фабиана Руиса и говорит о его смертельной усталости. Боевитый Аллан, забивший "Сассуоло", и распасовщик Элмас - кандидаты на место испанца. А справа тренер обычно предпочитает взятого у "Интера" Политано Кальехону.

"Интер": Ханданович, Бастони, Шкриньяр, Раноккия, Кандрева, Брозович, Барелла, Янг, Валеро, Лукаку, А. Санчес

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Руи, Демме, Аллан, Зелински, Политано, Милик, Инсинье

Прогноз: Интер - Наполи 1:1

Встречи этих команд всегда напряжённые, могут даже сопровождаться стычками болельщиков и расистскими выкриками. На этот раз болельщики далеки. Но нервы останутся. В шести последних очных матчах в лиге счёт по победам 2:2, причём обе побеждали и дома, и в гостях. Мы видели и 4-5 мячей за матч, и дважды 0:0. В полуфинале Кубка "Наполи" впечатлил и победил в Милане и еле отбился дома. В этих матчах были забиты всего три мяча. И сейчас много голов вряд ли будет. А наиболее логичный результат - ничья.