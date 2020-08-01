Аталанта - Интер и Наполи - Лацио. Анонсы и прогнозы матчей Серии А

1 августа. 21:45. Серия А. 38-й тур. Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Интер"

Главный арбитр: Пьеро Джакомелли

Последний тур сезона с матчами "Аталанта" - "Интер", "Наполи" - "Лацио" и "Ювентус" - "Рома" обещал быть просто адским. Вот только всё важное уже решено до него. Остаётся определить судьбу Золотой Бутсы и рекорда по забитым. Достанутся ли они Чиро Иммобиле? Также "Интер" желает защитить место в Топ-2 впервые с 2011-го года. От "Лацио", не занимавшего его 20 лет и "Аталанты", не занимавшей никогда. Симоне Индзаги желает закончить "памятный" сезон не четвёртым, Джан Пьеро Гасперини говорит о престиже второго места. Три команды разделяет всего одно очко. Потому надежда на бурный тур остаётся.

Две победы, два матча без побед, две победы, два матча без побед, две победы. Таков путь "Интера" в последних десяти турах. И он говорит о чём угодно, только не о стабильности. Ни одной серии даже из двух матчей подряд без пропущенных с октября до 22-го июля - признак нестабильности обороны. Pazza Inter появлялся раз за разом. Впрочем, в последних матчах чувствуется что-то новое. Уже три матча подряд без пропущенных, четыре из пяти последних. Весьма аккуратная игра в плане обороны и удержания результата. Сам результат.

Яркость в атаке так и не появилась, "Наполи" "нерадзурри" уступили по ударам по воротам со счетом 1:11 в первом тайме и 8:18 в целом, владели мячом лишь 41 процент времени. И всё же удержались очень чётко и забили в нужные минуты. Гол центрального защитника Д'Амброзио первым ударом команды в матче стал седьмым таким в сезоне. Больше, чем у всех других команд лиги. Лаутаро Мартинес забил после четырёх матчей без голов. Самир Ханданович, как всегда, был великолепен. Так что "Интер" может чувствовать, что выходит на правильный путь.

В "Аталанте" всё одновременно проще и сложнее. В отличие от "Интера", её сезон оценить легко. Словом "феноменально". Особенно - уже рекорд лиги 21-го века по забитым - 98. Легко и оценить последние четыре матча. Словом "вязко". Три из четырёх первых таймов были крайне слабыми. Последний, в Парме, даже закончился со всего четырьмя ударами по воротам и нулём в створ. Гасперини определил его как худший в сезоне для своей команды. "Мы часто начинаем матчи в замедленной съёмке, но на этот раз даже двигались назад".

Во втором тайме, как и против "Болоньи", удалось добыть победу. Гасперини даже назвал его замечательным, говоря о "бесконечной" команде. Хотя, как и в первом, "Богиня" не создала ни одного опасного момента из пределов штрафной, обстреливала ворота с 16-ти метров и далее. Два великолепных дальних выстрела Руслана Малиновского и Алехандро Гомеса принесли голы и победу. Тем не менее, общая оценка игры должна быть низкой. Смертельно уставшая команда набирает очки в хорошем темпе, как гранд. Но при этом устаёт лишь больше.

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Д'Амброзио может и получить место в стартовом составе за счёт Шкриньяра, которого в последнее время Антонио Конте не очень жалует. Не жалует он и Кристиана Эриксена, зато хвалит немолодого и гораздо менее острого, но более трудолюбивого Валеро. Слева Бираги начал отбирать место у Янга. Мозес и тот же Д'Амброзио могут отобрать справа у Кандревы. А в центре атаки автор классного удара издали во вторник Лаутаро должен сдвинуть Санчеса. У Алексиса уже три гола и десять ассистов после рестарта лиги, но последний матч он провалил.

В "Аталанте" всё ещё отсутствует Иличич. На этот матч выбыл Паломино, потому центр обороны вновь ожидают проблемы. Хатебур и Кастань поборются за место справа, Малиновский и Пашалич - в атаке. Руслану добавляет очки штрафной в Парме, выведший его на первое место в лигах Топ-5 в 2020-ом году по голам ударами издали. С другой стороны, в том матче, как и в последнее время в целом, он играл лучше, когда выходил на замену, а не в "старте". И в первом круге в Милане он отлично вышел на замену, заработав ассист и пенальти.

"Аталанта": Голлини, Джимсити, Кальдара, Толой, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Гозенс, Пашалич, Гомес, Д. Сапата

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Де Фрай, Бастони, Кандрева, Брозович, Барелла, Бираги, Валеро, Лукаку, Л. Мартинес

Прогноз: Аталанта - Интер 1:1

"Аталанта" - лучшая атака лиги. "Интер" - лучшая оборона. На тренировках в таких битвах обычно побеждает оборона. Да ещё и ныне атака бергамцев ослабела. Обе уже больше думают о ПСЖ и "Хетафе" в Еврокубках. Так что зря Конте обещает яркий матч. Результат? "Интер" всё же желает победить и выйти на 82 очка впервые с сезона требла (2009/10). Но сделать это будет непросто. В последних очных матчах мы видели 0:0, 0:0, 1:1 и 4:1 в пользу "Аталанты". В последних четырёх в Бергамо "Интер" также не побеждал. Ставим на ещё одну ничью.

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1 августа. 21:45. Серия А. 38-й тур. Неаполь. "Сан Паоло"

"Наполи" - "Лацио"

Главный арбитр: Джанпаоло Кальварезе​​​​​​​

Экстремумы "Лацио" ещё более экстремальны, чем у "Интера" и "Аталанты". Летнюю часть сезона команда начала ужасно, на уровне аутсайдера и в игровом, и в ментальном плане. Зато в последних трёх матчах одержала три победы и вышла на 78 очков - рекорд клуба. И в клубе не желают заканчивать такой сезон на четвёртом месте. Кроме того, желают помочь Чиро Иммобиле сохранить Золотую Бутсу за собой и как минимум догнать рекордсмена Гонсало Игуаина по голам за сезон. Первое почти обеспечено, для второго нужен один гол.

Матч против "Брешии" в среду был непростым. Иммобиле долго мучился, прежде чем забил свой 35-ый мяч, в целом команда забила лишь два, при этом позволяя сопернику атаковать. Но главное - что дело сделано. Иммобиле говорил о том, что вратари всегда ловят сумасшедший день против него, о давлении, которое не любит, благодарил партнеров по команде за достижение успеха. Он готов к большему. Таковой против команды, в которой Игуаин и установил свой рекорд, против любимой команды уроженца Кампаньи Чиро, будет ещё более знаковым.

Знаковость сезона "Наполи" обеспечила победа в Кубке Италии. Ещё может обеспечить Лига Чемпионов. В лиге же речь о явном провале. Седьмое место - слишком слабый результат. В последних шести матчах он победил лишь дважды и потому уже не поднимется выше. В клубе уже несколько недель больше думают о "Барселоне". Тем не менее, находят время для высказывания разочарования от сезона. Хороший результат сегодня может удержать от слишком импульсивных решений в августе-сентябре.

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"Наполи" остался без двух центральных защитников - Максимовича и Маноласа. Точнее, Костас может выйти лишь на замену. Придётся задействовать либо молодого Луперто, либо правого защитника Ди Лоренцо. Хюсай может подменить и последнего, и левого защитника Руи. В центре поля разыгрывающий Лоботка конкурирует с боевитым Демме, справа - Кальехон с Политано. Милик в последних матчах слаб и уже думает об уходе из клуба, потому Мертенс вернётся после дисквалификации прямо в стартовый состав.

В "Лацио" дилемм меньше. Лулич, Раду и Лейва травмированы, Кайседо не в лучшей форме. А Патрик вернулся после дисквалификации за укус соперника. Хоакин Корреа также наконец-то набрал форму. Разве что Марушич может сдвинуть Хони с левого фланга.

"Наполи": Оспина, Хюсай, Ди Лоренцо, Кулибали, Руи, Демме, Руис, Зелински, Политано, Мертенс, Инсинье

"Лацио": Стракоша, Патрик, Луис Фелипе, Ачерби, Лаццари, Марушич, Милинкович-Савич, Пароло, Луис Альберто, Корреа, Иммобиле

Прогноз: Наполи - Лацио 1:1

В очных матчах "Наполи" выглядит гораздо лучше. Семь из девяти последних в лиге закончились его победой. Победил он и в четвертьфинале Кубка в январе (1:0). А тогда же в лиге уступил с тем же счётом лишь в концовке из-за дикой ошибки своего вратаря. Причём по игре переиграл соперника. К тому же, это последний матч перед "Барселоной", и проверка готовности в нём важна. Дженнаро Гаттузо вряд ли позволит подопечным расстилаться ковром перед Иммобиле и "Лацио", даже более мотивированным. Да и римляне ещё недавно играли ужасно. Потому не факт, что победят.