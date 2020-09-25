Торино - Аталанта и Интер - Фиорентина. Анонсы и прогнозы матчей Серии А

"Аталанта" и "Интер" остались последними итальянскими командами в Еврокубках в сезоне 2019/20, поэтому в новом получили дополнительную неделю отдыха. Так что во втором туре они впервые выйдут на поле. Подопечные Джан Пьеро Гасперини, пятого тренера в Европе предыдущего сезона по версии УЕФА (уступил лишь четверым немцам), и подопечные Антонио Конте будут вынуждены нести груз огромных ожиданий. И начнут поход с этим грузом сразу же против традиционно неудобных соперников. Правда, проваливших свой предыдущий сезон. Каким получится первый шаг?

"Торино" (16:00) "Аталанта"

В сезоне 2020/21 "Аталанта" впервые в своей истории столкнётся со статусом фаворита, с заоблачными ожиданиями. После двух феноменальных сезонов подряд непопадание в Топ-4 уже будет чуть ли не провалом. Более того - от неё даже ожидают побороться за Скудетто до последнего. Попрекая тем, что не сделала это уже в сезоне 2019/20. Гасперини раз за разом твёрдо заявляет, что ни о каком Скудетто и речи нет, и он просто хочет "продолжать изумлять" и прогрессировать: "Уровень вырос, этот сезон будет гораздо более сложным". Однако это не сокращает "список требований" от команды.

В такой ситуации "Богиня" не может позволить себе плохо начать сезон, как она обычно делает. Даже несмотря на подозрительное жестокое падение формы в конце июля и на весьма непростой календарь ныне - "Торино", "Лацио" (уже в среду), "Наполи", "Кальяри". Даже несмотря на кадровые проблемы. Она уже и не может оправдаться неудобностью "Торино". В последних семи очных матчах счёт по победам 2:2, оба матча в 2019-ом году выиграли туринцы. Но ведь в январе 2020-го "быки" были разгромлены у себя дома со счётом 0:7. И с тех пор лишь страдают. Такого соперника нужно побеждать.

После того позора "Торо" уже сменил двух тренеров. Он с трудом спасся от вылета, в межсезонье почти не усилился, в первом туре уступил во Флоренции со счётом 0:1, провалив второй тайм и даже в первом не создав почти ничего. Новый наставник Марко Джампаоло отмечает, что команда всё ещё ранима ментально и слаба физически. Он ничуть не удивился недостатку сил во втором тайме и низкой уверенности в себе в целом. Стиль игры Марко невозможен без долгих тренировок и физической готовности. Ныне он просто ждёт результатов своей работы. К "Аталанте" же команда просто не готова.

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Несмотря на летние подписания, "Аталанта" подходит к первому матчу с немалыми кадровыми проблемами. Новый защитник Ромеро и "старый" Джимсити дисквалифицированы, первый вратарь Голлини и новички Миранчук и Пессина травмированы, желающему уйти латералю Хатебуру и вроде бы остающемуся латералю Гозенсу нет замен. Выбирать Гасперини может лишь в атаке. Лучший бомбардир из запаса Муриэль готов, борьба между Русланом Малиновским и Марио Пашаличем за место ещё не готового Иличича возобновится.

В "Торино" готовы бороться за место рядом с Белотти. Впрочем, что Дзадза, что Беренгер, что Верди не впечатляют. Да ещё возможны обновления на флангах с Мурру и Войводой, которого чуть не взяла "Аталанта". Отметим нового опорника Линетти, отлично знакомого Джампаоло по "Сампдории". Его динамичная игра может создать фавориту трудности.

"Торино": Сиригу, Иццо, Бремер, Нкулу, Ансальди, Мейте, Ринкон, Линетти, Беренгер, Дзадза, Белотти

"Аталанта": Спортьелло, Паломино, Толой, Шутало, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Гозенс, Пашалич, Д. Сапата, Гомес

Прогноз: Торино - Аталанта 1:3

"Аталанта" как раз в таком состоянии, когда её можно ловить. Много отсутствующих, первый матч сезона, мысли о гораздо более сложном матче против "Лацио" в среду. Неудобный соперник. Осенью 2019-го вполне можно было бы поставить на победу хозяев либо ничью. Но в таком состоянии, в котором пребывает "Торино", он просто не способен остановить бергамцев. В том числе и тактически после ухода со всегда неприятной для "Аталанты" схемы 3-5-2 на 4-3-3. "Торо" не начинал сезон с двух поражений подряд уже 18 лет? Примерно столько же он не был в таком плохом состоянии.

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"Интер" (21:45) "Фиорентина"

В отличие от "Аталанты", ожидания от "Интера" справедливы. За один сезон с Антонио Конте удалось уменьшить отставание от "Ювентуса" с 21-го до одного очка, вернуться в Топ-2 впервые после 2011-го года. И даже побить клубный рекорд всех времён по забитым во всех турнирах (113). Своими демаршами после окончания лиги и Лиги Европы Конте сумел заставить руководство подписать нужных именно ему игроков. Видаль, Коларов, Эшли Янг выиграют сейчас или никогда, Лаутаро Мартинеса долго не удержать. Так что вторые места уже неприемлемы. И точно нельзя терять очки дома против "Фиорентины".

Конте заявляет, что доволен подготовкой, видит страсть и работу игроков. Доволен и новой гармонией с руководством. Сколько она продержится - другой вопрос. Но ныне нужно собирать максимум очков. "Дом престарелых" Конте, как его уже называют в прессе, не может позволить себе долго заводиться. Даже против команды, три последних матча против которой (и четыре из пяти последних) завершились ничьими. В сезоне 2019/20 "фиалки" дома отыгрались на 92-ой минуте (1:1), а в гостях в июле чётко выдержали 0:0, очень хорошо играя во втором тайме. Такие сценарии "Интер" не устроят.

Вообще-то, "Фиорентина" в весьма неплохой форме. В таблице второго круга Серии А сезона 2019/20 её оборона лучшая. Не пропустила она и в первом матче нового сезона, во втором тайме медленно, но верно дожав "Торино". Джузеппе Якини принёс спокойствие, не виданное уже несколько лет, даже успел вытащить команду из борьбы за выживание на десятое место. Он не был и не будет Топ-тренером, но его взвешенность, справедливость и ясность идей (оборона, а затем - всё остальное) очень нравятся игрокам и владельцу Рокко Коммиссо. А спокойные команды всегда способны удивить в начале сезона.

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В "Интере" также проблема с центральными защитниками. Шкриньяр на пути прочь, Годин ушёл, Де Фрай дисквалифицирован. Придётся ставить Д'Амброзио и Коларова, бывших крайних защитников. Впрочем, оба уже привыкли играть в центре. Справа должен дебютировать Ашраф Хакими, одно из любопытнейших приобретений во всей Европе. А слева даже может выйти победитель Лиги Чемпионов в составе "Баварии" Иван Перишич, заявляющий, что готов остаться в "Интере".

В центре поля также слишком много не готовых и уходящих, но по именам глаза разбегаются. Брозович, Наингголан, Видаль, Сенси, Барелла, Гальярдини, Эриксен. Ну а в атаке солируют ЛуЛа - лучший тандем предыдущего сезона в Европе (54 гола). Если исключить Роберта Левандовски, который сам себе тандем. Алексис Санчес, за полтора месяца вышедший в лучшие ассистенты команды за полный сезон, готов вмешаться по ходу матча.

Интересно, что в "Фиорентине", играющей по той же схеме 3-5-2, также переизбыток опорников. Среди них и любимец болельщиков Борха Валеро, вернувшийся как раз из "Интера", и Джакомо Бонавентура. Один из творцов замечательного сезона "Вероны" Амрабат дебютирует. А автор гола Кастровилли вновь попытается следовать указаниям тренера и подключаться в штрафную без мяча. Латерали Кьеза и Бираги (вернулся из "Интера") будут искать его, Франка Рибери и кого-то из тройки форвардов Куаме-Кутроне-Влахович. Также важно окончание дисквалификации капитана Херманна Пеццеллы.

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Бастони, Коларов, Хакими, Гальярдини, Брозович, Барелла, Перишич, Лукаку, Лаутаро Мартинес

"Фиорентина": Драговски, Миленкович, Х. Пеццелла, Касерес, Кьеза, Данкан, Кастровилли, Амрабат, Бираги, Куаме, Рибери

Прогноз: Интер - Фиорентина 1:0

И до Якини "Фиорентина" всегда умела создавать "Интеру" проблемы. Она выглядит более организованной, чем соперник. Автор ассиста в первом матче Кьеза доказал, что не позволяет мыслям о переходе отвлечь себя. Он способен развалить возрастной фланг Перишича/Янга. Бираги желает многое доказать команде, не пожелавшей выкупить его контракт. Динамичный центр поля способен доставить много проблем сопернику. Вряд ли будет много голов, вряд ли "Интер" выиграет уверенно. Наиболее выгодная ставка как раз на недостаток голов. И всё же наиболее верная - на победу фаворита.