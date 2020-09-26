Рома - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А

27 сентября. 21:45. Серия А. Рим. "Стадио Олимпико"

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Мало команд в Серии А, против которых "Ювентус" статистически выглядит бледно. Ни одной, кроме "Ромы", кто добыл пять побед над ним после начала нынешней династии Скудетто. Концовку предыдущего сезона римляне провели явно лучше туринцев, переиграли их в гостях. Не проигрывали на поле уже в девяти матчах подряд. Однако ныне новый сезон. И уже первый его тур вознёс "бьянконери" на вершину эйфории, а "джаллоросси" опустил в бездну паники и депрессии. Вернёт ли очный матч баланс? Либо же утвердит новые тенденции?

Наконец-то вымученная сделка по переходу "Ромы" от Джеймса Паллотты к группе Фридкина будто проклята. После неё клуб преследуют лишь несчастья и скандалы. Наибольший из них - техническое поражение за матч в Вероне, закончившийся со счётом 0:0. Участник матча Амаду Диавара был записан среди игроков моложе 22-ух лет, хотя в июле ему исполнилось 23. За этот провал секретарь клуба Панталео Лонго уже поплатился своим постом и на пути в... "Верону". Разъярённый Дэн Фридкин после этого и других проколов уже пообещал структурные изменения. Другими словами - грядёт чистка.

Чистка может задеть и тренерский пост. Ещё в июле далеко не все были уверены в Паулу Фонсеке. А в первом матче нового сезона "Рома" выглядела интенсивной, но расточительной в первом тайме и беспомощной во втором. И уж точно - не командой, желающей заявить о претензиях на Топ-4. Потому и появились сообщения о возможном назначении Массимилиано Аллегри. Генеральный директор Гвидо Фиенга (кстати, дисквалифицированный за нарушение командой коронавирусного протокола) отверг их, выразив полную поддержку Фонсеке. Но поражение от "Ювентуса" может запустить гильотину.

В бывшей команде Аллегри настроение противоположное. Совершенно неопытного тренера Андреа Пирло также воспринимали скептически, но один матч с ним уже принёс эйфорию, восхищение. Были замечены лучшие образцы "Ювентуса" Антонио Конте с добавками самого маэстро. Интенсивность, высокий прессинг, смена мест, креатив. Аарон Рэмзи ожил, Криштиану Роналду впервые забил в первом туре Серии А, о новичке МакКенни уже говорят как о новом Эдгаре Давидсе, новичок Кулушевски начал голом. Впрочем, не слишком ли много было эйфории после одного матча против "Сампдории"? Увидим в Риме.

Кадры

В Вероне "Роме" прежде всего не хватало Эдина Джеко. Тогда он уже был на полпути в "Ювентус". Но в итоге был вынужден остаться, и новичок команды Педро очень рад такому исходу. Сам испанец отыграл в Вероне хорошо, настроен по-боевому и собирается только побеждать. Генрих Мхитарян, намазавший в первом туре, но игравший умно и динамично, составит им компанию. В центре обороны рядом с Манчини и Ибаньесом появится новичок Кумбулла, что позволит Кристанте заменить в опорной зоне слабого ныне Диавара.

Откровенно слаб правый фланг Карсдорпа-Бруно Переса-Сантона. Фланг, которому играть против Роналду. Зато на левом Спинаццола очень активен. Он попытается доказать, что "Ювентус" зря отпустил его.

"Юве" также играет с тремя центральными защитниками. Данило очень прилично выглядел на позиции правого центрального, юный Фработта - на позиции левого латераля. Вряд ли стоит менять МакКенни и Рабио на Бентанкура либо Артура. Дибала и Дуглас Коста всё ещё не готовы к игре в "старте", Альваро Мората только-только пришёл, а Кулушевски отыграл в первом туре отлично, по-взрослому. Потому он должен остаться в первых 11-ти. Как и Рэмзи, выдавший свой лучший матч в Италии и по уму, и по движению.

"Рома": Миранте, Манчини, Кумбулла, Ибаньес, Сантон, Кристанте (Лоренцо Пеллегрини), Верету, Спинаццола, Педро, Мхитарян, Джеко

"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи, Кьеллини, Куадрадо, Рабио, МакКенни, Фработта, Рэмзи, Криштиану Роналду, Кулушевски

Прогноз: Рома - Ювентус 2:2

В последних семи очных матчах счёт по победам 3:3. Римляне в целом держат серию без поражений на поле. Да, три победы из пяти над "Юве" были добыты уже после официального завоевания последним Скудетто. Но всё же кажется, что завтра излишняя эйфория и излишняя паника соперников встретятся посредине. Почему 2:2? Дело в том, что в десяти из последних 12-ти матчей с участием туринцев и семи из восьми последних домашних матчей "Ромы" мы видели "тотал больше 2.5". Причём сама "Рома" забивала как минимум два. А "Юве" четыре раза подряд пропускал в гостях дважды.