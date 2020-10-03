Лацио - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А

4 октября. 16:00. Серия А. Рим. "Стадио Олимпико"

Главный арбитр: Марко Гвида

Новый сезон Серии А начался весьма бурно. И "Интер" с "Лацио" вполне себе в эпицентре бури. Первые вдруг стали ультраатакующей командой, много забивают и много пропускают. Пожалуй, Топ-матч в Риме для них своевременный в плане проверки реальной силы. Можно ли идти с этой новой философией далее или нужно что-то менять? "Лацио" же в свете 1:4 от "Аталанты" наверняка придётся что-то менять. Ведь ещё одно поражение от прямого конкурента уже сейчас поставит самые высокие цели под вопрос. Но что способны изменить "орлы" с их куцым составом? Особенно - против космической скамейки "змей"?

В сезоне 2019/20 "Интер" побил рекорд клуба по голам во всех турнирах (113). Сезон 2020/21 он начал в том же направлении и на гораздо большей скорости. С разницей мячей 9:5 в двух первых матчах. "Пятёрка", разумеется, настораживает лучшую оборону лиги предыдущего сезона, ведь даже Самир Ханданович позволяет себе глупости. А "Фиорентине" уступил и центр поля. Разговоры Антонио Конте о сохранении командного лица непонятны, как и само нынешнее лицо. Впрочем, он не собирается стреноживать подопечных, предпочитая 5:4 счёту 0:0 и собираясь наслаждаться игрой (впервые в карьере?).

Главные новости для "нерадзурри" даже не атака, а скамья запасных. В предыдущем сезоне Конте иногда для усиления атаки приходилось выпускать явного опорника. Ныне же в запасе сидят Алексис Санчес, Хакими, Видаль. Именно они вместе с Гальярдини вырвали победу у "Фиорентины" в концовке и разорвали "Беневенто". У "Лацио" же нет ничего близкого на скамье запасных. Так что ясно, у кого будет преимущество в концовке матча. А вот до этого "орлы" всё ещё вполне конкурентоспособны. Они доминировали в первом тайме и начале второго против "Аталанты", создали немало и 1:4 точно не заслужили.

Симоне Индзаги заявил, что его команда в среду отыграла вполне неплохо, и с этим можно согласиться. Убрать непозволительные ошибки, сохранить концентрацию и поднять уровень реализации - и, по его словам, успех завтра реален. Правда, в целом он признаёт, что понадобится идеальное выступление и физическая борьба. Что ж, лучший "Лацио" уже доказывал, что способен выдать такое. Вопрос в том, не остался ли этот "Лацио" в марте, не уничтожен ли он пандемией. Учитывая, что команда проиграла семь из последних 14-ти матчей, пропуская как минимум по два мяча в каждом проигранном...

Кадры

Под вопросом участие всех трёх форвардов "орлов" - Иммобиле, Кайседо и Корреа. Первые двое стиснут зубы и выйдут, а вот третий - вряд ли. Не будет и защитников Луиса Фелипе, Вавро и Раду. Придётся выпускать Баштуша, которого чуть не продали. Новичок Фарес попал в заявку, но он не должен сдвинуть с места левого латераля Марушича, автора двух ассистов в первом туре в Кальяри. Если же коротко - скамьи запасных вновь нет.

Зато у "Интера" глаза разбегаются. Хакими заслужил место правого латераля, Перишич и Янг поборются за место слева. Барелла, Брозович, Видаль, Гальярдини, Сенси и Эриксен поборются за три места в центре поля, причём лишь место первого практически не вызывает сомнений. А в атаке Санчес будет готов подменить по ходу матча Лукаку и Лаутаро. Впрочем, у ЛуЛа всё в порядке - они забивали в обоих турах.

"Лацио": Стракоша, Патрик, Ачерби, Баштуш, Лаццари, Лейва, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Марушич, Кайседо, Иммобиле

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Де Фрай, Бастони, Хакими, Брозович, Барелла, Гальярдини, Янг, Лукаку, Л. Мартинес

Прогноз: Лацио - Интер 2:2

В нынешнем состоянии команд "Интер" - фаворит. Тем более, когда Индзаги говорит о чрезвычайной ситуации. Его истощённая команда, игравшая в среду тем же составом, может попасть в зубы монстру. С другой стороны, в балансе "нерадзурри" возникают большие сомнения. Их оборона была плоха даже против более слабых "Беневенто" и "Фиорентины", а атака "бьянкочелести" способна на многое. Потому на обилие голов можно ставить. Да и на то, что римляне не уступят. В последних пяти очных матчах был победитель. Дважды побеждали они, трижды - миланцы. Пришла пора ничьей.