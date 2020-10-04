Ювентус - Наполи. Анонс и прогноз матча Серии А

4 октября. 21:45. Серия А. Турин. "Алльянц Стадиум"

Главный арбитр: Даниэле Довери

Богатый холодный Север против горячего экспрессивного Юга, Андреа Пирло против Дженнаро Гаттузо, чемпион против обладателя Кубка, розыгрыш мяча против напора, всё ещё главный претендент на Скудетто после не лучшего своего матча против ещё одного претендента после 6:0. Более чем достаточно громких заголовков, драматизма. Однако перед этой встречей "Ювентуса" с "Наполи" все заголовки забрал коронавирус. Ставя под большой вопрос само проведение матча. Неаполитанцы даже ещё не вылетели в Турин. Состоится ли матч? Постараемся проанонсировать его, будто всё в порядке.

Проект по ликвидации Сарризма и построению нового "Ювентуса" начался с переменным успехом. Даже в лёгком матче против аутсайдера чемпион пропускал слишком много контратак. А в Риме к контратакам добавилась и заторможенность и неспособность растянуть соперника, найти дыры в его обороне. Боевитость вдесятером и голы Криштиану Роналду на ровном месте помогли избежать поражения, но Пирло признал шаг назад. Довольно неуклюже оправдываясь короткой подготовкой к сезону и потребностью экспериментировать во время матчей. Ну не против "Ромы" же в гостях это делать! Явный прокол молодого тренера.

"Наполи" ещё не встречался с командами уровня "Ромы". Да и "Парму" додавил после серого часа игры лишь благодаря Виктору Осимхену - самому дорогому игроку в истории клуба. Против "Дженоа" в первом тайме и Осимхен не очень помогал - соперник смело владел мячом и создавал. Лишь в начале второго прорвало до счёта 6:0. Причём явно не в последнюю очередь - из-за массового заболевания коронавирусом у генуэзцев (уже 22 человека). Гаттузо признал жестокость результата и недостаточный баланс "везувиани". Правда, учитывая его работу в предыдущем сезоне, нет сомнений, что они развиваются.

Что касается тактического противостояния, то оно очень любопытно. Гаттузо строит боевитую команду в обороне и красивую в атаке. Он упорно разыгрывает от обороны через короткий пас, пытается разыграть до верного и в атаке. По владению мячом его команда удержала первое место в предыдущем сезоне и нацеливается на это и в нынешнем. Пирло также желает держать мяч и разыгрывать от обороны, но прежде всего говорит о высоком "жестоком" прессинге и обязанности сразу же вернуть мяч после его потери. Его схемы гораздо менее симметричны и отлажены. Очень интересное столкновение и в этом плане.

Впрочем, главное столкновение вызвано коронавирусом. Уже после новостей о "Дженоа" нынешний матч оказался под вопросом. Правда, ковровые тесты в течение недели выявили лишь двух заболевших игроков - Зелински и Элмаса. Однако вчера в нарушение плана "Наполи" не вылетел в Турин. При заявлениях прессы о запрете от местной власти Кампаньи. Потому вчера вечером СМИ бушевали. Однако заявление властей Кампаньи можно трактовать по-разному, а "Ювентус" и правление Серии А официально заявили, что отмены нет. Чем ответит "Наполи"? Успеет и захочет ли прилететь? Пока что неясно.

Кадры

В Риме Пирло наошибался в кадровом и тактическом плане. Практически аннигилировал потенциал Куадрадо, переведя его на левый фланг. Выпустил новичка Морату после всего нескольких дней в клубе. Пробовал на месте правого латераля Кулушевски. На этот раз вряд ли он повторит ошибки. Куадрадо и молодой Фработта, как и в первом туре, займут фланги в схеме 3-5-2. Кулушевски и Роналду выйдут в атаке. А в центре поля из-за дисквалификации Рабио и слабого выступления МакКенни готовы Артур и Бентанкур, хорошо вышедшие на замену в Риме. Пауло Дибала должен наконец-то получить игровые минуты.

В "Наполи" даже без травмированного капитана Инсинье, Зелински и Элмаса есть кому играть. Отличный шанс задействовать Осимхена с первых минут, не теряя любимую для Гаттузо и более надёжную схему 4-3-3. Мертенс будет меняться с ним местами, Лосано плодотворно учится двигаться без мяча в стиле предшественника Хосе Кальехона. Очень грозная атака. В центре поля Лоботка заменит Зелински, в обороне Манолас и Кулибали сыграны гораздо лучше, чем в предыдущем сезоне. А есть и Максимович. Хюсай и Руи поборются за место левого защитника, а Оспина и Мерет - вратаря.

"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи, Кьеллини, Куадрадо, Артур, Бентанкур, Фработта, Рэмзи, Криштиану Роналду, Кулушевски

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Хюсай, Руис, Демме, Лоботка, Лосано, Мертенс, Осимхен

Прогноз: Ювентус - Наполи 2:1

Наиболее реальный прогноз на этот матч ныне - 3:0, техническое поражение "Наполи". Вместе со скандалом вокруг его нежелания приехать и юридическими спорами вокруг указаний местной власти. Даже если неаполитанцы успеют, их состояние будет не лучшим. Да и, возможно, заражённость вирусом уже на уровне "Дженоа", а мы видели, как это повлияло на её игру. Команда Гаттузо опережает команду Пирло в развитии, в стабильности и стройности. Очень опасна в атаке, что манит ставкой "обе забьют". Но в такой ситуации, даже если приедет, вряд ли увезёт добычу из Турина.