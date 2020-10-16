Прогнозы на матчи Серии А от Александра Шовковского

Продолжает набирать обороты чемпионат Италии, где лидирует "Аталанта" украинца Руслана Малиновского. Но достаточно одной ошибки, чтобы на первое место вышла другая команда. Поэтому битва за турнирные очки ожидается жаркой. Как могут завершиться самые интересные матчи 4-го тура анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч "Кротоне" - "Ювентус": "Юве" справится с аутсайдером даже без Роналду. Коэффициент - 1.47

"Кротоне" на последнем месте, у команды ни одного очка, и это никого не удивляет. В последнее время представителям Серии Б, которые попадают в высший дивизион, очень редко удается закрепиться в Серии А - в большинстве случаев они безуспешно пытаются не вылететь, но все же ничего не получается. Примерно такой сценарий вырисовывается в случае "Кротоне".

"Ювентусу" было легко с "Сампдорией" - первый матч сезона завершился победой 3:0. Против "Ромы" Андреа Пирло начал экспериментировать - сыграли 2:2. По словам молодого тренера "Ювентуса", у него не было времени попробовать разные варианты, ведь команда сыграла только один товарищеский матч. Поэтому Пирло собирается строить свой "Ювентус" уже на протяжении чемпионата - других вариантов у него нет.

"Кротоне" - "Ювентус". Прогноз

Сенсации не будет - чемпион одержит победу на поле аутсайдера.

Прогноз на матч "Интер" - "Милан": обе команды забьют в ярком матче. Коэффициент - 1.6

В третьем туре "Интер" впервые потерял очки. После очень ярких побед над "Фиорентиной" (4:3) и "Беневенто" (5:2) была ничья с "Лацио" (1:1). Да, соперник другого уровня, чем предыдущие, но за неделю до этого римляне были уничтожены "Аталантой" 1:4, и болельщики "Интера" ожидали лучший результат.

В чемпионате "Милан" еще не пропустил ни одного гола, но играли с командами из второй половины таблицы. "Болонью" в первом туре одолели со счетом 2:0, затем победили новичков дивизиона "Кротоне" (2:0) и "Специю" (3:0). Поэтому преувеличивать успехи "россонери" все же не стоит - надо посмотреть на команду против "Интера".

"Интер" - "Милан". Прогноз

В прошлом сезоне "Милан" был близок к очень неожиданному результату, выиграв первый тайм дерби со счетом 2:0, но после перерыва "Интер" пришел в себя. Сейчас то, что "россонери" претендуют на победу, уже не должно удивлять Антонио Конте, следовательно и настрой на игру будет другой. "Интер", кажется, снова имеет все для победы, но проблемы с коронавирусом могут повлиять на результат. Впрочем, стоит ждать гола от обеих команд.

Прогноз на матч "Наполи" - "Аталанта": обе команды забьют. Коэффициент - 1.42

"Наполи" прекрасно начал чемпионат, намекнув, что не собирается повторять неудачи сезона 2019/20. В первом туре "адзурры" взяли три очка с "Пармой" - 2:0, во втором - разбили "Дженоа" со счетом 6:0. Такой старт позволял рассчитывать на интересный матч с "Ювентусом", но в Турин "Наполи" не прилетел. Причина банальна - COVID-19.

Тринадцать забитых голов за три тура - у "Аталанты" лучшая атака Серии А, и это уже никого не удивляет. "Аталанта" забила четыре гола "Торино" (4:2) и "Лацио" (4:1), а "Кальяри" - пять (5:2). Проблемы в защите никуда не делись, но бергамаски компенсируют их невероятной результативностью. Что интересно, голкипер "Кальяри" Алессио Краньйо стал одним из лучших игроков тура - если бы не он, команда могла бы пропустить гораздо больше, чем пять голов.

"Наполи" - "Аталанта". Прогноз

Все в атаку, а потом разберемся - такова философия в "Аталанты", и вряд ли она будет меняться в зависимости от соперника. Нападение бергамасков сдержать трудно, найти пути к их воротам - намного легче. Забивать должны обе команды.