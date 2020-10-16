Наполи - Аталанта. Анонс и прогноз матча Серии А

17 октября. 16:00. Серия А. Неаполь. "Сан Паоло"

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Отгремели очередные матчи сборных, отгремел первый тайм скандала вокруг матча "Ювентус" - "Наполи". Наступило время клубного футбола - возвращения Серии А, трёх подряд туров группового турнира Лиги Чемпионов. И эта сумасшедшая почти месячная гонка начнётся мощно. В последние четыре года "Аталанта" и "Наполи" - самые яркие, захватывающие команды лиги, ищут атаку, много забивают, привлекают. Правда, в предыдущем сезоне "везувиани" ударили лицом в грязь. Но ныне явно показывают, что вернулись. А "оробичи" лишь добавляют в яркости, хотя, казалось, куда уж больше. Ждём зрелища!

Разумеется, "Наполи" очень зол из-за решения первой судебной инстанции о техническом поражении и снятии одного очка за неявку в Турин. Но виду не показывает. Высказывается лишь адвокат клуба. Тем лучше. Больше времени и энергии остались у игроков и тренера для футбола. Команда отлично поработала в изоляции на тренировочной базе. Настолько, что Дженнаро Гаттузо в последние дни облегчил тренировки и вчерашнюю даже объявил необязательной для посещения. Впрочем, почти все явились. Желание компенсировать потери и подтвердить яркое начало сезона на поле велико. 8:0 в двух первых турах обязывает.

"Аталанту" также обязывает её начало. Никто в Серии А никогда не забивал как минимум четыре мяча в каждом из первых трёх туров. Никто во всех лигах Топ-5 за последние 33 года. Причём побеждены были три традиционно неудобных соперника, среди них и сильный "Лацио" со счётом 4:1. Неудивительно, что разговоры о Скудетто не утихают. Правда, Джан Пьеро Гасперини постоянно отвергает их, заявляя, что о первом месте могут думать лишь "Ювентус", "Интер" и "Наполи". Он "просто" желает побеждать и изумлять в каждом матче. И победа над неаполитанцами, по его словам, станет важным сигналом. Ещё бы.

Как и к любому сверхинтересному матчу, к этому накопилось немало вопросов. Какую тактическую схему изберёт Гаттузо? Его любимая 4-3-3 приносит стабильную оборону, но медленную и безыдейную атаку. 4-2-3-1 - блестящую атаку, но проблемы в обороне. Решится ли Гасперини и на этот матч выставить обоих форвардов - Дувана Сапату с Муриэлем - и Гомеса под ними? Сохранится ли новая и противоположная старой привычка бергамцев - начинать очень мощно первый тайм и слабо - второй? О слабости после перерыва тренера даже спрашивали на пресс-конференции. От ответов на эти вопросы зависит многое.

Кадры

СМИ сообщают, что Гаттузо всё же изберёт 4-2-3-1. Именно таким образом решая проблему карантина опорников Зелински и Элмаса. Причём с новичком Бакайоко. Тьемуэ не играл в футбол с марта, но отлично знаком с Рино, которого называет своим вторым отцом, и его требованиями. Официальный Инстаграм клуба даже поместил фото француза с надписью "он готов". Наконец-то заигравший Лосано, даже начавший двигаться без мяча в стиле Хосе Кальехона, перейдёт с правого фланга на место травмированного капитана Инсинье. А 70-миллионный Осимхен, начавший блестяще, хотя и без голов, поищет свой первый.

В "Аталанте" беспокоятся из-за физического состояния Муриэля, Сапаты и Гомеса после долгих перелётов. Последний не играл в сборной Аргентины, а в клубе тренировался со всеми. С колумбийцами сложнее. Точно готов Руслан Малиновский, вернувшийся из сборной раньше из-за перебора жёлтых карточек. Готовы даже недавно депрессивный Иличич и недавно травмированный Миранчук. Хотя вряд ли для "старта". А вот в обороне особого выбора из-за травм Кальдары и вратаря Голлини и слабой замены латералям нет. Джимсити, Паломино, Ромеро и чуть травмированный Толой поборются за три места в центре.

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Хюсай, Руис, Бакайоко, Политано, Лосано, Мертенс, Осимхен

"Аталанта": Спортьелло, Паломино, Ромеро, Джимсити, Хатебур, Фройлер, Де Роон, Гозенс, Малиновский, А. Гомес, Д. Сапата

Прогноз: Наполи - Аталанта 2:2

В последних восьми очных встречах зафиксирована лишь одна ничья. Год назад в Неаполе "Аталанта" отыграла непривычно слабо, но сумела дважды отыграться. По победам счёт 4:3 в её пользу. Так что и ныне ожидается равный матч. В обороне "Наполи" намного сильнее, в центре поля не слабее, а в атаке слабее ненамного. Также он зол, играет дома, менее устал после матчей сборных, Лига Европы явно заботит его меньше, чем Лига Чемпионов - "Аталанту". Гасперини признал, что последний турнир ныне более важен. Но просто не верится, что его команда сегодня способна проиграть кому-либо.