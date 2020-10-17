Соседи сверху. Всё, что нужно знать о Миланском дерби и прогноз на него

Впервые за десять лет "Милан" и "Интер" идут наравне наверху. Если уж об этом заговорил президент "Ювентуса" Андреа Аньелли, значит, команды достойны внимания. Вторые дошли до состояния, в котором второе место будет провалом. Первые не хотят разбазаривать найденные великолепные игру и результаты из эпохи "Гранде Милан" и желают как минимум вернуться в Топ-4. Так что нынешнее дерби имеет особое значение. Сколько бы Антонио Конте ни говорил, что стоит те же три очка и лишь начинает "бесконечную" цепочку важнейших матчей. Сегодня обе захотят доказать, что достойны комплиментов и ожиданий.

Разные китайцы

Во втором десятилетии 21-го века "Интер" и "Милан" были братьями по несчастью. Оба пережили трёх владельцев, спортивные директора и тренеры также не задерживались. 7-8 лет не было попаданий в Топ-3 лиги. А годовой доход крутился вокруг скромных двухсот миллионов евро. Впрочем, к концу десятилетия оказалось, что "нерадзурри" нашли "правильных китайцев". Концерн Сунинг за четыре года удвоил доход клуба до четырёхсот миллионов, поступления от спонсоров превысили сто миллионов. Финансовый Фейр-Плей слез с плечей клуба. А вот миланский китаец подвёл и даже в итоге потерял клуб.

Ныне клубом владеет хедж-фонд, который желает лишь одно - заработать. Да и не очень получается. 146, 100, 195 - таков убыток в последние три года. "Интер", скорее всего, также задекларирует больше ста, но это после района 50-ти. Да и он-то ведь тратит, развивается, а не экономит. "Милан" гордится тем, что сэкономил на зарплатах 25 миллионов за год, но ведь это вывело соотношение с соседями на 90:149. Что косвенно говорит о качестве игроков. Своевременная перезагрузка позволила "нерадзурри" закончить десятилетие с общим убытком в 470 миллионов, даже позади "Ромы". У "россонери" - 914.

Благодаря этому удалось удержать состав, вернуться в Лигу Чемпионов, заплатить тренеру в шесть раз больше, чем соседи. 12 миллионов и имя Антонио Конте - явный показатель того, что клуб в порядке. Ведь этот наставник всегда требует большие трансферы и зарплаты. В то время, как "Милан" отказывается от крупного молодёжного проекта Ральфа Рангника не в последнюю очередь с целью сэкономить со Стефано Пиоли. Проводя серый Меркато и фактически желая выехать на стартовом составе. И все эти процессы и события и создали цепную реакцию, приведшую команды к нынешнему состоянию.

Конте всегда требует усилений, летом 2019-го клуб провернул свои первый и третий трансферы в истории. А два демарша тренера летом 2020-го с практически угрозами уйти и открытой критикой в адрес собственных боссов принесли ему карт-бланш в плане трансферов. Иначе в сентябре в команде оказались бы молодые Мараш Кумбулла и Сандро Тонали. Конте же хотел опыт, победы прямо сейчас. И получил Александара Коларова, Артуро Видаля, Маттео Дармиана. Что, вместе с возвращениями из аренд Ивана Перишича и Раджи Наингголана, усилило его скамью запасных до уровня монструозной. А Тонали ушёл в "Милан".

Выше и ниже ожиданий

Вообще-то, можно сказать, что учитывая бюджеты (доход "дьяволов" всё тот же), динамику, имена игроков "Интер" не оправдывает ожидания, а "Милан" - превышает. Несмотря на все вливания, "змеи" два года подряд лишь еле-еле, в последнем туре, продирались в Лигу Чемпионов. Опережая соседей лишь на одно очко. Оставаясь без трофеев. Проигранное Скудетто за два тура до окончания сезона 2019/20 - большой прогресс по сравнению с семи турами, как и второе место впервые с 2011-го года. Но всё же от этого состава должны требовать и требуют больше. Любое место, кроме первого, будет считаться провалом.

Летом команда Конте обстреляла себе все ноги, упуская шансы выдернуть трофей у слабеющего "Ювентуса". И ещё один сезон лузера ей не простят. Карло Анчелотти, Кристиан Виери, игрок "Аталанты" Робин Гозенс считают именно её фаворитом. Как результат, экс-игрок "Милана" Филиппо Галли считает, что в случае неудачи сразу же начнётся "суд". А вот экс-команда Галли в летней части была первой с 30-ю очками и 35-ю забитыми в 12-ти матчах, в целом впервые с середины 90-х уже не проигрывает в 19-ти матчах во всех турнирах. Вдохновлённая Златаном Ибрагимовичем команда начала казаться неуязвимой.

Нынешний сезон подтверждает тенденцию. "Интер" начал вырванной когтями победой над "Фиорентиной", потерей очков с "Лацио" и разгромом лишь новичка лиги. Атака с десятью забитыми впечатляет, но баланс в центре поля нарушен, оборона проваливается. "Милан" же практически одним составом набрал больше очков (все девять с 7:0 по голам), да ещё и выдержал три матча Лиги Европы. Последние четыре из этих шести матчей - без заболевшего коронавирусом Ибры. Ныне швед очень вовремя отдохнул и выздоровел. А как раз в стане его соперника шесть заболевших плюс трое травмированных и дисквалифицированных.

Кадровые битвы

У Пиоли также есть больные. Впрочем, Маттео Габбия и Дуарте менее важны, когда капитан Алессио Романьоли также очень вовремя оправился от травмы. Стефано уже привык к куцой скамье. А Конте потерял Шкриньяра, Наингголана, Янга, Гальярдини, Раду, Сенси, Весино и Алексиса Санчеса. Неясно, успеет ли ранее "положительный" защитник Бастони сдать отрицательный тест на корону. Да, скамья Антонио позволяет компенсировать потери. В запасе даже останется игрок калибра Кристиана Эриксена, не находящий себе места в команде. Однако за ним лишь Дармиан и юноши. Да и стабильность состава нарушена.

На что стоит обратить внимание? СМИ отмечают прямую битву между левым защитником "красно-чёрных" Эрнандесом и правым латералем "чёрно-синих" Хакими. Оба невероятно взрывные скоростные техничные бесстрашные футболисты, играючи проходящие соперников. Оба также много угрожают воротам, ассистируют и забивают. На этом фланге будет вулкан! Также важно противостояние Видаля и Чалханоглу в центральной оси. У турка в последних 12-ти матчах 17 очков по схеме "гол+пас", и он напоминает лучших десятых номеров легендарного клуба. Впрочем, никто не знает лучше чилийца, как противостоять таким.

Ну и, разумеется, Ибра против Лукаку. Битва харизматичных лидеров, ненавидящих проигрывать, подгоняющих других. И они не только забивают, но и помогают в подыгрыше, в построении атак. Без них команды гораздо слабее. А ещё Николо Барелла и Франк Кесси. Ивуариец держит на себе весь отбор команды. Дженнаро Гаттузо даже заявляет, что Франк потенциально круче его самого. А итальянца уже назвали миксом Гаттузо с Зинедином Зиданом. Ещё бы, ведь он и постоянно бегает и отбирает, и выдает гениальные пасы. Как за сборную против голландцев. Он в штрафную придёт и замкнёт, хоть головой, хоть ногой.

Следует отметить дуэт форвардов Лукаку-Лаутаро. Он блестящей форме, забил по три мяча в лиге, забивал и за сборные в октябре. Правда, Лаутаро не совсем здоров после вояжа в Южную Америку. А бывшие крайние защитники Коларов и Д'Амброзио в центре обороны оставляют дыры. Как и Иван Перишич на левом фланге. В "Милане" же из-за травмы Ребича проблема на обоих флангах. Алексис Салемакерс тяжело работает, но не звезда, Брахим Диас считает себя звездой и потому не пасует, Саму Кастильехо в плохой форме. Здесь многое зависит от Эрнандеса.

Ориентировочные составы :

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Кьер, А. Романьоли, Эрнандес, Кесси, Беннасер, Салемакерс, Чалханоглу, Диас, Ибрагимович

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Де Фрай, Коларов, Хакими, Брозович, Видаль, Барелла, Перишич, Лукаку, Лаутаро Мартинес

Статистика :

В последних шести очных матчах в лиге пять раз побеждал "Интер" и однажды состоялась ничья. Последние четыре встречи выигрывали "нерадзурри". Серия из пяти им удавалась лишь между 1979-83 годами. С 2010-го года "россонери" не побеждали в гостевом дерби.

В 14-ти из 15-ти последних туров лиги "Милан" забивал как минимум два мяча. Восемь из девяти его последних матчей в турнире завершались победами, четыре последних - без пропущенных.

"Интер" не уступал в своих последних 11-ти матчах Серии А, "Милан" - в 15-ти.

"Милан" выиграл и первый тайм, и весь матч в пяти из своих последних семи гостевых.

Маурицио Мариани в предыдущем сезоне судил "Интер" трижды и "Милан" дважды. В матчах с участием "нерадзурри" он показал 16 жёлтых и одну красную карточку (Родриго Де Паулю из "Удинезе"). А в матчах с участием "россонери" - 11 жёлтых и пять красных (удалив в том числе и Давиде Калабрию с Саму Кастильехо).

Время и место матча :

17 октября. 19:00. Милан. "Джузеппе Меацца"

Прогноз: Интер - Милан 2:2

В последних очных матчах в лиге преимущество "Интера" не вызывает сомнений. Как угодно, камбеками, качелями, уверенно, голами в добавленное время, но он всегда побеждает. В феврале "Милан" провёл просто шедевральный первый тайм в стиле времён "гранде", но во втором пропустил четырежды и всё равно проиграл. Но когда-то же это должно закончиться. Почему бы не сейчас, когда "россонери" так сильны? Журналист Sky Стефано Де Грандис не случайно считает их более собранной командой. Да, они почти наверняка пропустят свои первые мячи в сезоне в лиге. Но и забьют.