Аталанта - Сампдория, Дженоа - Интер, Лацио - Болонья. Анонсы и прогнозы матчей Серии А

Сегодня в пятом туре Серии А состоятся матчи с участием трёх из четырёх представителей Италии в Лиге Чемпионов. "Интер", "Аталанта" и "Лацио" в четвёртом туре лиги потерпели резонансные поражения и чувствовали себя неудобно. Двое последних исправились впечатляющими победами в Лиге Чемпионов, но сегодня вновь встречаются с неудобными соперниками. Первый же в ЛЧ лишь углубил уныние, но встретится с удобным. Всем ли удастся победить?

"Дженоа" (19:00) "Интер"

В первых пяти матчах сезона во всех турнирах "Интер" добыл всего две победы. Причём одну из них - благодаря двум голам в самой концовке. В этих матчах он пропустил десять мячей, чего не было с 2011-го года. Как и год назад, чудом спасся в концовке от домашнего поражения от команды из четвёртой корзины в первом туре Лиги Чемпионов. Поэтому в клубе уже нервничают, а вокруг него критикуют. Ромелу Лукаку, автор дубля против гладбахской "Боруссии" (2:2), говорил о слабом характере. А пресса и даже игроки соперника - о предсказуемости команды, о полной зависимости атаки от бельгийца.

У Антонио Конте как раз всё хорошо. Он заявляет, что команда играет хорошо и заслужила набрать больше очков, чем набрала. Что не уступила по игре никому. А игроки очень довольны стилем её игры. Он уверен, что вскоре удастся убрать индивидуальные ошибки в обороне. Впрочем, ощущения игроков лучше и правильнее передают слова Лукаку, конца-краю ошибкам Александара Коларова не видно. Жуткая несбалансированность и вовсе на команды Конте не похожа. А поражение в Миланском дерби и домашняя ничья в ЛЧ при гостевой победе "Шахтёра" могут оказаться слишком болезненными результатами.

Сумеет ли воспользоваться проблемами соперника "Дженоа"? Четыре последних очных матча она проиграла с ужасающим общим счётом 0:16. Ещё неделю назад у неё были 17 заражённых коронавирусом. С другой стороны, при десяти таких она героически выстояла в Вероне (0:0). А ныне у неё лишь пять. У того же "Интера", скорее всего, отсутствующих по разным причинам заметных игроков сегодня будет больше. Весино, Шкриньяр, Гальярдини, Раду, Алексис Санчес, Хакими, Янг. Двое последних уже сдали отрицательные тесты, но не факт, что будут допущены к матчу. Тем тяжелее физическая нагрузка на остальных.

Прогноз: Дженоа - Интер 1:3

Главный тренер "Дженоа" Роландо Маран назвал ничью в Вероне признаком того, что для его команды футбол крайне важен. Он надеется отыграть ближайшие матчи с таким же настроем. Как финалы. И "не оставить не перевёрнутым ни один камень" в плане и качества игры, и ментальных сил команды. Если генуэзцам удастся сделать это - миланцам придётся плохо. Но всё же следует отметить, что терял очки "Интер" в нынешнем сезоне против по-настоящему сильных команд - "Лацио", "Милана", "Боруссии". "Дженоа" же гораздо ближе к уровню "Фиорентины" и "Беневенто". Потому фаворит победит.

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"Аталанта" (16:00) "Сампдория"

"Аталанта" в субботу и вовсе опозорилась, отыграв свой худший первый тайм за последние годы. "Наполи" просто издевался над ней, мог забить не четыре, а 6-7 мячей. И усталость южноамериканских лидеров команды, летавших в сборные, вовсе не оправдание. В команде особо и не оправдывались, признав провал. Джан Пьеро Гасперини не собирается зацикливаться на том матче. Тем более, что увидел реабилитацию в Лиге Чемпионов разгромом "Мидтьюлланда" в Дании со счётом 4:0. Именно эта "Аталанта", по его словам, настоящая. И в это охотно веришь, вспоминая о трёх первых турах сезона.

Проблема в том, что одной из причин провала в Неаполе была неудачная ротация. Йосип Иличич и Фабио Депаоли оказались не готовыми. А ныне ротация вновь понадобится, ведь на носу матч против "Аякса" в той же Лиге Чемпионов. Гасперини уже говорит о нём, как говорил о "Мидтьюлланде" перед "Наполи". Игнорируя мантру всех тренеров о том, что важнейший матч - следующий. Очень многое будет зависеть от правильного состава и настроя и на "Сампдорию". Тем более, что наставник бергамцев резонно опасается её жёсткости и давления на арбитров. Он отлично помнит матчи в сезоне 2019/20.

В первом очном матче предыдущего сезона "Дория" вывела соперника из себя, заработав удаление Руслана Малиновского и спокойную ничью 0:0. В гостях также боролась очень жёстко, пропустив лишь после 74-ой минуты. В последних семи очных матчах в Бергамо она одержала три победы, в последних семи очных на всех полях - четыре. Лишь дважды пропустив более одного мяча за матч. А ныне она готова даже лучше. После солидной победы над "Фиорентиной" и унижения "Лацио" (римляне "отскочили" к 0:3) она не боится никого. И Клаудио Раньери верит в успех при запредельном настрое на матч.

Прогноз: Аталанта - Сампдория 2:1

Как я уже говорил, от выбора кадров на этот матч будет зависеть очень многое. Не случайно Гасперини много говорил о них на предматчевой пресс-конференции. Защищал Иличича, хвалил Миранчука, забившего в Дании и Ламмерса, забившего уже дважды после выходов на замену. Заявил, что Малиновский оправился от травмы и уже готов. Намекнул, что вновь заменит одного из латералей. Ставим на фаворита, но в случае сильного ослабления стартового состава сюрприз вполне возможен. А ведь хотя бы лучшему игроку сентября в Серии А Алехандро Гомесу отдых точно необходим.

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"Лацио" (21:45) "Болонья"

"Лацио", как и "Аталанта", перекрыл позор в лиге большой победой в Лиге Чемпионов. Даже ещё большей. Фаворит группы дортмундская "Боруссия" была переиграна чётко (3:1), с солидной обороной, разящими контратаками. Критически нужная и важная победа после Генуи, когда Симоне Индзаги хотел заменить всех игроков в перерыве. Ныне он хвалил скромность и жертвенность подопечных. И желает увидеть то же против "Болоньи". Желает повторение сценария предыдущего сезона. Тогда в перерыве матча против "Аталанты" он также хотел заменить всех. Продолжение? 21 матч без поражений и борьба за Скудетто.

Получится ли хотя бы начать такую серию? "Болонья" набрала лишь три очка в четырёх турах, в том числе проиграла новичку "Беневенто" и дома позволила "Сассуоло" вернуться с 1:3 на 4:3. Она пропускает уже в 37-ми матчах подряд - на один меньше антирекорда всех времён в лигах Топ-5. А сегодня не сыграют её единственные опорники, умеющие отбирать мяч на высоком уровне - Поли и Медель. С другой стороны, её атака ярка, она включает высокие скорости. А у Синиши Михайловича не бороться невозможно. Просто так "россоблу" не переиграть. Индзаги не случайно называет матч "требовательным".

Прогноз: Лацио - Болонья 3:2

"Болонья" не побеждала "Лацио" в 14-ти матчах подряд. Впрочем, часто играет с ним вничью. Трижды в пяти последних матчах. В том числе и в двух сумасшедших с 2:2 и 3:3. Поэтому наиболее верная ставка в этом матче - на обилие голов. Милинкович-Савич, скорее всего, не сыграет, что явно ослабляет римлян. Ожидается и дебют нового второго вратаря Пепе Рейны вместо уставшего Стракоши. С другой стороны, в отличие от матча в Генуе, в их распоряжении будут настоящие латерали. А главное - вернётся тогда дисквалифицированный Чиро Иммобиле. С ним "Сампдория" точно не повторится.