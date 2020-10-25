Ювентус - Эллас Верона. Анонс и прогноз матча Серии А

25 октября. 21:45. Серия А. Турин. "Алльянц Стадиум"

Главный арбитр: Фабрицио Паскуа

Победа в Киеве принесла "Ювентусу" несколько дней такого нужного спокойствия, добавила уверенности в себе. Андреа Пирло говорил о важности именно такого солидного выступления. Действительно, туринцы отыграли в своём старом стиле, заставившем вспомнить о лучших периодах Массимилиано Аллегри. Тем не менее, несколько дней миновали, впереди новый матч. Вновь без Криштиану Роналду и Алекса Сандро, на этот раз без Джорджо Кьеллини. Если не удастся прервать серию матчей лиги без побед - давление вернётся. Что очень нежелательно в преддверии матча против "Барселоны" на том же стадионе.

"Юве" вовсе не впечатлил, не отыграл ярко против "Динамо". Сам Пирло признал немалый брак в передачах, заявив, что победу скорее принесло индивидуальное мастерство его игроков. Туринцы разве что полностью остановили атаку соперника, замедлили темп игры. В последних двух матчах лиги такого им не удалось сделать. "Рома" и "Кротоне" постоянно прессинговали, выбегали в атаки с подключением флангов. Комбинировали интереснее соперника, заставив его получить по красной карточке в каждом из матчей. А "Верона" как раз в такой футбол и играет. И потому весьма опасна. Хотя и почти не забивает.

"Эллас Верона" известна как одна из самых интенсивных в лиге, сравнивается с "Аталантой", её латерали Фараони и Лазович всегда в атаке. А оборона пропустила лишь один мяч. Что главный тренер Иван Юрич считает заслугой всей команды. В целом "Юве" опережает соперника лишь на одно очко (что интересно, у обоих по технической победе на счету). Правда, и забили веронцы лишь один. Они всё ещё в процессе перестройки команды после потери почти всех лидеров. И Юрич жалуется на сильное ослабление летом, недоволен Меркато, молодостью игроков и обилием аренд. Готова ли "Верона" к чемпиону?

Кадры

В Кротоне "Ювентус" впервые с 1994-го года выставил в стартовом составе пятерых игроков, которым по возрасту разрешено играть за молодёжные сборные. И ныне некоторые из них останутся. Место дисквалифицированного Кьезы слева должен занять Фработта. Демираль заменит Кьеллини. А Артур - Рабио. Кулушевски вновь поможет автору дубля в Киеве и гола в Кротоне Морате в атаке. Впрочем, на этом, скорее всего, всё. Ведь Уэстон МакКенни только-только избавился от коронавируса. А в атаке как всегда депрессивный в начале сезона Пауло Дибала получит первый шанс в "старте".

У "Вероны" такого выбора нет, а потерь очень много. Особенно - в центре обороны. Четин, Гюнтер, Давидович и Маньяни не смогут сыграть. Как и один из лидеров в центре поля Велозу и ещё один опорник Бенасси. Придётся полагаться на арендованных - Чеккерини из "Фиорентины", Виейру из "Сампдории", Илича из "Манчестер Сити". Как раз нападающих сегодня у команды много, что, впрочем, не обещает ничего. Юрич верит в Николу Калинича и Андреа Фавилли. Второй уже забивал. Но первый ещё не адаптировался. Как и талант из "Аталанты" Эбрима Колли.

"Ювентус": Щесны, Данило, Бонуччи, Демираль, Куадрадо, Артур, Бентанкур, Фработта, Кулушевски, Дибала, Мората

"Эллас Верона": Сильвестри, Ловато, Чеккерини, Эмперор, Фараони, Виейра, Илич, Лазович, Тамез, Дзакканьи, Фавилли

Прогноз: Ювентус - Эллас Верона 1:0

В Вероне "мастифы" не раз больно кусали "зебр". В последних шести очных матчах там счёт равный - по две победы, две ничьи. Одна из побед состоялась в предыдущем сезоне, причём удался заслуженный камбек. Поборолись они тогда и в Турине, уступив лишь из-за пенальти Криштиану Роналду. С другой стороны, как раз в Турине проиграли десять матчей подряд. Кого-либо в гостях не переигрывали в 12-ти подряд. Скорее всего, проиграют и ныне. Потому, и учитывая все их матчи в новом сезоне и два последних матча "Юве", разумнее ставить на голы. А именно - на "тотал меньше 2.5".