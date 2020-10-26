Милан - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А

26 октября. 21:45. Серия А. Милан. "Джузеппе Меацца"

Главный арбитр: Пьеро Джакомелли

В предыдущем сезоне "Милан" и "Рома" в целом разочаровали. В том числе и очные матчи с банальными неяркими домашними победами. Однако летние выступления настроили на иной лад. "Россонери" по результатам после возвращения лиги первые, закончат пятый тур первыми даже в случае поражения сегодня. Они ощущают и предвкушают особенный, знаковый сезон. У "джаллоросси" таких ощущений нет. Наоборот - они будто сидят на пороховой бочке. Тем не менее, талант и гордость гранда несомненно присутствуют, три победы подряд во всех турнирах подняли настроение. Должен получиться особенный матч.

"Милан" уже в зоне достижений, не виданных со времён Фабио Капелло в 90-х. Четыре победы в первых четырёх турах, 21 матч подряд без поражений во всех турнирах с 17-ю победами. Он первый в лиге в 2020-ом году почти по всем показателям, первый в лигах Топ-5 по победам с начала лета. Впервые за четыре года выиграл дерби, впервые за восемь лет единолично первый. И это с самой молодой командой в лигах Топ-5. Он настолько уверен в себе, что в Лиге Европы с шести ударов по воротам забил "Селтику" три мяча. Болельщики команды просто в облаках и вспоминают о легендарных временах клуба.

Разумеется, мотор этой команды - Златан Ибрагимович. Экс-игрок Иньяцио Абате сообщил, что, несмотря на дубль в дерби, Ибра остался зол. Поскольку не реализовал пенальти. Настоящий лидер! Впрочем, одним Иброй десять подряд матчей с как минимум двумя голами, чего не было 56 лет, не выдать. Десять авторов голов с начала сезона - также первое место среди команд Серии А. "Мы не обычная команда", - считает Стефано Пиоли. "Обычная потеряла бы мотивацию и настрой после дерби. Мы доказали, что особенные. Что молодые, но взрослые. Мы работаем вместе и не теряем ни минуты в желании добавить".

В "Роме" далеко не такая идиллия. Хотя и Паулу Фонсека говорит о гармонии. Она начала сезон двумя матчами без побед, пропустила первой в двух последних матчах, в Лиге Европы не угрожала воротам "Янг Бойз" в первые сорок минут. В клубе с новым владельцем, без спортивного директора и с Генеральным и главным тренером на волоске неспокойно всегда. Тем не менее, Фонсеке удаётся лавировать. В Берне добыта волевая победа, "Беневенто" и вовсе забиты пять мячей. Вообще-то, на счету команды 10 побед в 14-ти последних матчах плюс ничьи с "Интером" и "Ювентусом". Команда за тренера и мотивирована.

Кадры

Критикуемые запасные "Милана" выступили в Глазго весьма неплохо. Учитывая течение матчей против "Ромы", они будут важны. Тем не менее, стартовый состав команды стабилен. Защитникам Кьеру, Романьоли и даже усталому в последнее время Эрнандесу замены нет. Калабрия вернётся вместо Далота. Тонали явно слабее мощного тандема Кесси-Беннасер, отлично держащего центр поля. Вингер Алексис Салемакерс за ум, старание и командную игру уже стал любимцем болельщиков. А Ибра в божественной форме, с начала лета по дублям первый в лигах Топ-5. Его четыре гола в двух матчах лиги - только начало.

Дилеммы остаются на левом фланге и позади шведа. Десятый номер команды Чалханоглу чудом может оправиться от травмы. Возможно, даже и выйдет в "старте". Если нет - готовы Диас и Крунич. Оба забили в Глазго, первый хорош напором, скоростью, техникой, второй - умом, движением без мяча, отбором. Оба могут выйти и слева, если Пиоли поосторожничает. Хотя первый кандидат - автор ассиста в дерби Леау. Есть ещё и забивший "Селтику" норвежец Хауге. Может, даже Кастильехо появится справа и отправит сюда Салемакерса.

Левый фланг "Милана" важен, ведь он будет противостоять слабому звену "Ромы". Даже гол Бруно Переса в Берне не лишил его этого статуса. Карсдорп ещё слабее. Сантон по сравнению с ними звезда. Слева Спинаццола очень опасен в атаке, даже и у ворот, но оставляет дыры в обороне. Так что трио Кумбулла-Манчини-Ибаньес ожидает нелёгкая работа не только против Златана. Хотя они к ней готовы. Тест Джанлуки на коронавирус оказался фальшивым положительным, а Мараш ожидаемо выглядит на уровне лучших защитников лиги. Вовремя, ведь при отсутствии Смоллинга в запасе лишь депрессивный Фасио.

В центре поля места должны занять Верету и Лоренцо Пеллегрини. Первый будет отвечать за отбор, за борьбу, второй - за мяч. Кристанте (он ещё и центрдеф) и Вильяр начнут в запасе. Пеллегрини может сыграть и выше. Хотя там ныне солируют Мхитарян и Педро. 33-летний испанец настолько быстр, что Вильяру кажется, что ему 22. Он забил "Удинезе" и "Беневенто", никогда не выключается и угрожает привить "Роме" менталитет победителя. Мхитарян же берёт и динамизмом, и ещё больше - умом. Ну а Джеко просто великолепен. Он умеет и делает всё и вполне способен выиграть перестрелку со Златаном.

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес, Кесси, Беннасер, Салемакерс, Диас, Леау, Ибрагимович

"Рома": Миранте, Манчини, Ибаньес, Кумбулла, Сантон, Верету, Лоренцо Пеллегрини, Спинаццола, Мхитарян, Педро, Джеко

Прогноз: Милан - Рома 3:2

Оба тренера отмечают схожесть команд. Действительно, обе играют в короткий пас, интенсивно, вертикально, на атаку. У обеих есть суперфорварды, умные игроки под ними, взрывной левый защитник. Пиоли отмечает, что "Рома" выиграла пять из последних шести гостевых матчей и ожидает открытую игру. Даже несколько матчей в одном, что заставит ловить моменты. Результат непредсказуем. И лучшая ставка - на обилие голов. Но всё же статистика и настроение за "Милан". Златан побеждал "Рому" в 13-ти из 19-ти встреч с десятью голами, в последних пяти между командами счёт по победам 3:1...