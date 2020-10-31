Наполи - Сассуоло. Анонс и прогноз матча Серии А

1 ноября. 19:00. Серия А. Неаполь. "Сан Паоло"

Главный арбитр: Маурицио Мариани

В последние годы "Наполи" и "Сассуоло" всегда среди лидеров по владению мячом, всегда ищут атаку, быстрый короткий пас. От них всегда ожидаешь ливень голов и опасных моментов. И в начале сезона 2020/21 ливень лишь усилился. В четырёх матчах Серии А на поле "Наполи" добыл 12 очков с разницей мячей 14:2, у "Сассуоло" - 11 в пяти и 16:9. То есть первое место по забитым. Первого уже считают важным кандидатом на завоевание Скудетто, второго - на попадание в Еврокубки. Правда, в последних матчах обе немного забуксовали, а их бомбардиры самоустранились. Как это повлияет на очный матч?

После уничтожения "Аталанты", "Наполи" притормозил. Уступил дома АЗ в Лиге Европы (0:1), с трудом, с помощью камбека переиграл "Беневенто". По итогам обоих матчей Дженнаро Гаттузо говорил о стерильном доминировании, об отсутствии интенсивности. А в гостях против "Реал Сосьедад" и вовсе был поставлен "автобус" с 34-мя процентами владения мячом. Успешно - 1:0. Пресса немало хвалила команду и тренера за ум, тактическую гибкость хамелеона, прагматизм, умение страдать. Настолько уверенная оборона в гостях против лидера Примеры и вправду важна. Но не потеряны ли яркость и умение вести игру?

О яркости, доминировании и характере "Сассуоло" точно беспокоиться не нужно. В последних двух матчах он вернулся с 1:3, в Болонье - к победе, "Торино" забил дважды после 82-ой минуты. В последние полчаса матчей он уже забил 12 мячей! Вместе с тем, Роберто Де Дзерби не понравилась игра команды в обоих матчах. По его словам, ей не хватало остроты. "Торо" "нероверди" по игре явно уступили, также стерильно владея мячом и пропустив множество контратак. Также тренера беспокоит начавшееся давление на команду, требования побед. Он ищет спокойное развитие. Но уже не найдёт.

Кадры

Гаттузо получил немало комплиментов за хорошее управление большим составом, в том числе и от президента "Наполи". В Испании в "старте" вышли семеро других игроков, и Политано забил, в Беневенто решающий гол сделали вышедшие на замену он и Петанья. Первый должен занять место травмированного капитана Лоренцо Инсинье. А вот второй уступит Дрису Мертенсу и Осимхену. Пусть и оба сдали в последних матчах, а Виктор в последнем ещё и был удалён. Хотя возможно и возвращение к 4-3-3 с тремя из списка Бакайоко-Демме-Лоботка-Руис-Зелински-Элмас. Двое последних выздоровели от коронавируса.

"Сассуоло", как и "Наполи", обладает очень сильной и сбалансированной скамьёй запасных. Правда, и ей будет непросто восполнить потери Романьи, Хараслина, Тольяна, Джуричича, Берарди и Капуто. Особенно последних троих - лучших в команде с начала сезона с 11-ю голами в целом. Хотя юный и талантливый Распадори, набирающий форму после коронавируса Бога и Хамед Траоре способны достойно их заменить. Дефрель всё-таки оправился от травмы. А Тольян ныне проигрывает конкуренцию Мулдуру.

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руи, Бакайоко, Руис, Лосано, Осимхен, Мертенс, Политано

"Сассуоло": Консильи, Мулдур, Кирикеш, Д. Феррари, Кирьякопулос, Обьянг, Локателли, Траоре, Бога, Дефрель, Распадори

Прогноз: Наполи - Сассуоло 2:1

Как ни странно, встречи этих команд не обильны на голы. Лишь 11 в последних пяти. Ныне "Сассуоло" ещё и потерял почти всю свою огневую мощь. А "Наполи" доказывает силу брони. Гаттузо научил его перекрывать резвых, настырных, но не слишком сбалансированных соперников. Даже во втором своём матче на посту с всё ещё ужасной командой он добыл драматичную победу в Реджо-Эмилии, с уже построенной дома победил уверенно (2:0). В конце концов, в последних шести очных матчах в Неаполе "Наполи" набрал 16 очков. Не проигрывал в девяти на всех полях. Потому логично поставить на его победу.