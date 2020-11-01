Сампдория - Дженоа. Анонс и прогноз матча Серии А

1 ноября. 21:45. Серия А. Генуя. "Луиджи Феррарис"

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

"В наше время "Сампдория" и "Дженоа" в лучшем случае могут бороться за места в середине турнирной таблицы. Поэтому дерби для них значит даже больше, чем весь сезон". Вообще-то, Клаудио Раньери мог и убрать слова "наше время". Эти команды крайне редко борются за высокие места, и почти никогда - одновременно. Так что битва за Геную стаёт отдельным сезоном. И во многом в этом её "сакральность" (Раньери). Правда, ныне "Дженоа" подаёт сигналы о выходе из глубокого кризиса. А "Сампдорию" уже даже сравнивают с "Лестером". Потому, возможно, Дерби Маяка приобретёт и глобальное значение.

"Сампдория" начала сезон с двух поражений, но затем одержала три победы подряд. Причём какие! "Лацио" был раздавлен со счётом 3:0 без единого удара в створ ворот Аудеро, "Аталанта" была переиграна в гостях довольно уверенно (3:1) и также без особо сложной работы вратаря. А во вторник в Кубке пройдена и другая команда Клаудио Лотито - "Салернитана". За год работы Раньери выстроил весьма мощную боевую единицу. Не ищущую владение мячом, зато умеющую отлично распоряжаться им в контратаках. И очень жёсткую в обороне. Всё это даже вызвало сравнения с чемпионом Англии-2016 "Лестером".

Разумеется, до того достижения очень далеко. Но когда удалось избавиться от игры, как говорит тренер, с "водой у горла", то есть борьба за выживание отступила, можно строить и мечтать. Такие разгромы грандов позволяют и то, и другое.

В "Дженоа" новый проект лишь начался. И не факт, что он будет лучше предыдущих. Как и ранее, в ростере слишком много игроков. В четырёх турах уже 25 (!!!) получали игровые минуты. С другой стороны, это простительно из-за массового заражения коронавирусом в команде. Последние из 17-ти заражённых игроков выздоровели лишь на днях. И в такой ситуации "грифоны" героически выстояли в Вероне (0:0), с "Интером" также боролись отчаянно. А присутствие опытного тренера Роландо Марана и нового спортивного директора, воскресителя "Пармы" Даниэле Фаджиано внушает оптимизм. Они умеют строить.

Кадры

Маноло Габбьядини точно не сможет сыграть, проблемы и у Антонио Кандревы и Адриена Силвы. То есть опыта "Сампдории" будет не хватать. Но стержень у неё несомненно есть. Скандинавская полузащита Торсби-Экдаль-Дамсгор отлично обороняется и контратакует. А Фабио Квальярелла забил "Аталанте" дважды и вошёл в Топ-15 бомбардиров Серии А всех времён с 168-ю голами. Горан Пандев забил не так много, но его опыт, голод и ум крайне важны для "Дженоа". У опорников Баделя и Бехрами, защитников Мазьелло и Кристиана Сапаты также достаточно опыта. А вратарь Перин играет просто блестяще.

"Сампдория": Аудеро, Берешински, Тонелли, Йошида, Ауджелло, Дамсгор, Янкто, Экдаль, Торсби, Рамирес, Квальярелла

"Дженоа": Перин, Гольданига, Мазьелло, К. Сапата, Гильоне, Лерагер, Бадель, Бехрами, Циборра, Пьяца, Пандев

Прогноз: Сампдория - Дженоа 2:2

Наиболее красочная атмосфера в Италии именно на Дерби Маяка. Именно для него потеря болельщиков наиболее ощутима, почти катастрофична. Раньери даже считает, что без болельщиков это дерби лишь на бумаге. Но ведь в июле матч удался. Тогда "Дженоа" прервала серию из семи без побед над "Сампдорией" и нанесла Клаудио первое поражение в каком-либо дерби в Серии А (да, он не проигрывал ни "Лацио", ни "Милану", ни "Торино"). Ныне также настроена решительно. Обе команды не любят мяч, зато любят быстрые контратаки. Потому должно быть очень интересно. И возможен любой результат.