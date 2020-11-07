Лацио - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А

8 ноября. 13:30. Серия А. Рим. "Стадио Олимпико"

Главный арбитр: Давиде Масса

За последние десять лет "Лацио" - второй в Италии по завоёванным трофеям после "Ювентуса". В частности, он отобрал у вечного чемпиона два последних Суперкубка Италии. Также прерывал его 41-матчевую серию без поражений дома в лиге. А в предыдущем сезоне на "Олимпико" устроил камбек к 3:1 и навязал плотную борьбу за Скудетто. И ныне он пробивается вперёд после слабого начала и желает поймать туринцев на таком же. Его бывшие игроки, активно высказывавшиеся перед матчем, считают, что способен и даже сильнее, например, в центре поля. Удастся ли при таких кадровых дырах?

Две гостевые победы подряд со счётом 4:1 несколько успокоили "Ювентус". Криштиану Роналду вышел из карантина с двумя голами и ассистом, Альваро Мората играет просто великолепно и уже с шестью голами и двумя ассистами в семи матчах. "Ференцварошу" забил даже жутко кризисный Пауло Дибала. Возвращение капитана Джорджо Кьеллини ожидаемо улучшило оборону. Вместе с тем, и последние соперники выдавали активные агрессивные отрезки. А память о "Барселоне" и "Кротоне" всё ещё свежа. Кьеллини и Андреа Пирло говорили об эгоизме в атаке, о заторможенности в первом тайме матча в Будапеште. Вопросов немало.

"Лацио" все свои последние результаты вымучивает. Победу над "Болоньей", две ничьи со счётом 1:1 в Лиге Чемпионов. Победу над "Торино" и вовсе вырвал на 97-ой минуте, при том, что на 92-ой проигрывал. Но у Симоне Индзаги нет претензий к игрокам. Только восхищение. Логично, ведь в команде ныне постоянно более десяти больных и травмированных. И их имена меняются. В Брюгге "орлы" и вовсе играли с 13-ю игроками первой команды. В этом свете впервые в истории клуба первый круг группового турнира Лиги Чемпионов без поражений и две победы в лиге подряд считают героизмом, и совершенно справедливо.

Кадры

Чиро Иммобиле, Лукас Лейва и Томас Стракоша сдали положительный тест на коронавирус перед матчем Лиги Чемпионов против "Зенита" и отрицательный - перед матчами Серии А. Это дело расследует даже Прокуратура в плане и самих тестов, и невыполнения "Лацио" протокола о карантине для всей команды и сообщении властям имён заражённых. Клубу угрожает снятие очков и даже вылет. Он же ссылается на прецедент Ашрафа Хакими из "Интера", говоря об ошибке в тесте УЕФА. Сыграют ли трое завтра? Всё ещё неясно. Хотя бы должен вернуться Луис Альберто, отбывший карантин и уже "отрицательный".

Сергей Милинкович-Савич и Андреас Перейра забили "Торо", так что центр поля будет силён. В атаке Корреа и Кайседо забивают в последнее время, хотя и играют с повреждениями. Именно Фелипе принёс победу над "Торино". А вот среди латералей и защитников проблем гораздо больше. Кроме Франческо Ачерби, отдавшего ассист против "Зенита" и борющегося как лев в каждом матче. Не случайно он попал в сборную первого круга ЛЧ по версии Whoscored.

В "Ювентусе" кадровых проблем гораздо меньше. Очередная травма Аарона Рэмзи, всё ещё неготовность Де Лихта и Сандро - вот и всё. Хотя следует упомянуть об усталости и повреждениях Кьеллини и Бонуччи. Куадрадо, Данило и Кьеза также играют без перерыва. Рэмзи заменит скорее отдохнувший в Будапеште Кулушевски, чем Дибала, которому Пирло ныне не очень доверяет. А то и МакКенни, отлично отыгравший под нападающими против "Специи". Уэстон может выйти и в центре поля, как и Артур, Бентанкур и Рабио. А впереди расположится грозный тандем Роналду-Мората. Получается 3-4-1-2, переходящая в 4-4-2.

"Лацио": Рейна, Луис Фелипе, Ачерби, Худт, Патрик, Пароло, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Фарес, Корреа, Кайседо

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Кьеллини, Бонуччи, Данило, Кьеза, Бентанкур, Рабио, Кулушевски, Криштиану Роналду, Мората

Прогноз: Лацио - Ювентус 2:2

Очень многое говорит в пользу "Юве". Игроки "Лацио", как говорит Индзаги, черпают остатки энергии со дна. Их оборона слабовата против Мораты и Роналду. Да и джокера в виде Дибалы, забившего "орлам" больше, чем кому-либо (11). Статистика также ясна - две победы и десять поражений в последних 12-ти очных матчах в лиге, лишь четыре из них - с забитыми. С другой стороны, "Ювентус" выглядит ранимым, нестабилен. В матчах против сильных команд - "Ромы", "Барселоны" - он играл плохо. "Лацио" же боевит, переигрывал на любимых контратаках дортмундскую "Боруссию". Он способен не проиграть.