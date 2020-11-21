Ювентус - Кальяри. Анонс и прогноз матча Серии А

21 ноября. 21:45. Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Кальяри"

Главный арбитр: Фабио Мареска

Телетрансляция - Футбол 1

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Андреа Пирло заявил, что переходный период для его "Ювентуса" закончился, и до Рождества ожидают лишь финалы. Даже если бы он хотел иного - выбора нет. "Бьянконери" должны отыграть десять матчей за 31 день и после худшего начала лиги с сезона 2015/16 они обязаны набирать очки. Начиная уже с "Кальяри". С матча, который Пирло назвал "фундаментальным". Сарды в неплохой форме, добыли четыре победы в пяти последних матчах лиги и Кубка, последний против непростой "Сампдории" даже отыграли на ноль (2:0). В целом забили 15 мячей. Но их ждёт разъярённый чемпион.

Переходный период "Юве" прошёл весьма болезненно. С четырьмя ничьими в пяти последних матчах на поле, с 14-ю матчами лиги из 16-ти последних с пропущенными. Столько ничьих в первых турах не было с 1978-го года. "Лацио" (1:1) чемпион вознамерился победить малой кровью. Как заявили соперники, в последние 20 минут не играл в футбол вообще. И поплатился на последних секундах. На оборону ныне он точно не может полагаться. Да и центр поля пропускает немало контратак. "Ювентус" просто не играет как чемпион. И никто не гарантирует, что уже адаптировался к сезону и новому тренеру.

"Кальяри" также был вынужден адаптироваться к новому тренеру. Каденция Эусебио Ди Франческо началась вымученной ничьей против "Сассуоло", 0:2 от "Лацио", 2:5 от "Аталанты". И даже после первых побед ЭДФ был недоволен обороной, говоря, что его команда не может рассчитывать на то, что забьёт четыре мяча в каждом матче. Но постепенно стабильность приближалась. Солидное мощное выступление против победившей "Лацио" и "Аталанту" "Сампдории" уже перезапустило сезон. А традиционно интенсивная гра опасна для апатичного "Юве". Хотя хватит ли "Кальяри" уровня и желания?

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Кадры

Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи вылетели, а значит - в "Ювентусе" вновь не хватает центральных защитников. Настолько, что Пирло даже надавил на медиков клуба, требуя поставить на ноги не игравшего с начала сезона Матейса Де Лихта. Удалось. Алекс Сандро также в заявке, хотя как раз его тренер не видит в "старте". Опорник Артур забил за сборную Бразилии Уругваю, Бентанкур, Рабио и МакКенни также добавляют. А в атаке Кьеза и Дибала вроде бы вернулись, но не факт, что готовы к "старту". Хотя последнего, депрессивного и злого, следует скорее вводить в сезон.

Кого не нужно вводить, так это Морату. Альваро забил и за сборную немцам и в целом уже с семью голами и тремя ассистами в сезоне. А Криштиану Роналду с начала ноября забил четыре мяча и также готов. Оба в отличной форме.

У "Кальяри" также проблемы в обороне. Его самый известный игрок Диего Годин выбыл из-за коронавируса. Чеппителли, крайние защитники Фараго и Ликояннис также не здесь. Так что слева выйдет номинальный правый Пизакане. Лучший игрок команды Нахитан Нандес изолирован командой из-за контактов с Годином в сборной (игравшего в той же сборной ювентино Бентанкура никто не изолировал). В атаке особо опасен Жоао Педро, повторяющий достижения времён Скудетто "Кальяри"-1970. В семи матчах лиги у него пять голов. Джованни Симеоне также в хорошей форме с теми же пятью голами.

"Ювентус": Буффон, Куадрадо, Демираль, Де Лихт, Данило, Фработта, Бентанкур, Рабио, Кулушевски, Мората, Криштиану Роналду

"Кальяри": Краньо, Дзаппа, Валюкевич, Клаван, Пизакане, Марин, Рог, Калигара, Соттил, Жоао Педро, Симеоне

Статистический факт

29-го июля "Кальяри" переиграл "Ювентус" со счётом 2:0. Впрочем, тот матч состоялся на Сардинии, и за тур до него туринцы обеспечили себе титул чемпиона Италии. В предшествовавших же ему семи очных матчах побеждал "Юве" с общей разницей мячей 19:1.

Прогнозы: Ювентус - Кальяри 3:1, тотал больше 2.5

Пирло явно не уверен в своей команде. Иначе бы не говорил о том, что хочет видеть другой дух борьбы, желание достичь результата любой ценой, голод и страсть. А также внимание к деталям, в чём "Ювентус" всегда бил всех. "Кальяри" способен повторить достижения "Вероны" и "Кротоне". Но и сарды не уверены в себе, сам Ди Франческо заявляет, что в матче можно ожидать чего угодно и что даже не знает, как его команда будет играть. Возможно, он лукавит. Но ставить на результат нецелесообразно. Лучше на голы, помня о кадровых и игровых дырах в оборонах команд.