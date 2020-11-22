Наполи - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А

22 ноября. 21:45. Неаполь. "Сан Паоло"

Главный арбитр: Паоло Валери

"Наполи" и "Милан" были наибольшими разочарованиями сезона 2019/20 в Италии. До лета - уж точно. Они не попали в Топ-5 лиги, сменили оглушительно провальных тренеров на невнятных сменщиков. Зато летом началась другая история. Дженнаро Гаттузо и Стефано Пиоли реанимировали команды, обе заиграли отлично. И в сезоне 2020/21 обе возглавляют Серию А по потерянным очкам, по ударам по воротам, по яркости. Правда, в последнее время они забуксовали. Что, вообще-то, придаёт очному матчу ещё больше пикантности. Как будто её недостаточно обеспечили дуэли Гаттузо с "Миланом" и его лидерами.

"Милан" всё ещё держит серию из 19-ти матчей Серии А без поражений. С 51-им забитым мячом. Однако серия из 24-ёх без поражений во всех турнирах и 13-ти с как минимум двумя забитыми была прервана 0:3 дома от "Лилля". В лиге также наметились проблемы. Шесть пропущенных в трёх матчах, трижды потеря преимущества над "Ромой". Победу над "Удинезе" при унылой усталой игре принёс гол Златана Ибрагимовича ударом через себя, в матче против "Вероны" он смазал пенальти и ещё несколько моментов и лишь в добавленное время принёс ничью. Ибра и вся команда с её короткой скамейкой смертельно устали.

Ко всему этому добавились ещё и околофутбольные проблемы. Тяжёлые переговоры вокруг нового контракта Хакана Чалханоглу отвлекают его, явно снизили уровень его игры. А вылет Стефано Пиоли и его первого ассистента Джакомо Мурелли из-за коронавируса оставил команду на 39-летнем Даниэле Бонере. Правда, тот заявляет, что благодаря современным технологиям не чувствовал себя одиноким, а Хакан на тренировках выкладывается на максимуме. Но всё же такая ситуация - не только тема для шуток вроде "настоящий тренер Златан теперь будет тренировать без помех", но и причина реального беспокойства.

Беспокойства ещё и потому, что на противоположной скамье запасных сидит Гаттузо. Тренер, придающий значение каждой мелочи, генерал, для которого дирижирование игроками и их психологическое накручивание во время матча критически важно. Тренер, умеющий вносить коррективы по ходу матча, умеющий смотреть на свою скамью запасных. Тренер, желающий (пусть и не признающийся в этом) отомстить "Милану" за увольнение летом 2019-го года. И знающий клуб, которому отдал лучшие годы, и экс-партнёров по команде Бонеру и Златана как свои пять пальцев. Для него такой матч критически важен.

Правда, ныне Рино нужно беспокоиться не о "Милане". В последних шести матчах во всех турнирах "Наполи" добыл четыре победы со счётом 1:0 либо 2:1, невозможные без спасений вратаря Оспины либо камбеков. Другие два матча проиграл без забитых. После "Риеки" Гаттузо бушевал, в Болонье его команда полностью доминировала, но создала мало, забила лишь однажды. А в концовке Оспина спас. Маттео Марани из Sky назвал игру команды "квадратной", а пасы - банальными. Вместе с тем, о ней уже открыто говорят как о претенденте на Скудетто. А такую репутацию нужно оправдывать. Особенно - в Топ-матчах.

Кадры

Особо "квадратный" "Наполи" в атаке при схеме 4-3-3. Переход на 4-2-3-1 с Виктором Осимхеном добавил много яркости. Но сегодня автор гола в Болонье травмирован. Похоже, его заменит опорник Элмас с заданием чаще, чем обычно угрожать воротам и помогать в отборе и владении мячом. Получится ли первое? Держащий центр поля почти в одиночку ещё один экс-миланец Бакайоко болел, и его форма неясна. Главный центрфорвард Мертенс начал сезон бледно, Лоренцо Инсинье в отличной форме, но не забивает. Левый фланг обороны - всегда проблема. И участие Оспины под вопросом из-за повреждения.

Особое внимание нужно обратить на Лосано, забившего уже четыре мяча. Инсинье не забивает, но ассистирует. Центр обороны Манолас-Кулибали способен остановить Златана. А на скамье запасных ожидают очень сильные игроки - Политано, Зелински, Максимович, Демме, Петанья.

У "Милана" таких сил в запасе нет. Тем более - после вылета Рафаэля Леау, блестяще игравшего в последний месяц. Заменит ли его как следует Анте Ребич, не игравший почти два месяца? Летом его связка с Иброй работала замечательно. Но сейчас ноябрь. И что выдаст Чалханоглу? Хотя бы остальные в порядке. Центр поля Кесси-Беннасер - мотор команды, смертельно уставший левый защитник Тео Эрнандес отдохнул. В центре обороны в кои-то веки здоровы все пятеро. Отдохнул и сам Златан, признавшийся, что критически нуждался в этом. Вчера Криштиану Роналду сравнялся с ним по голам (8). Ждём ответа.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руи, Бакайоко, Руис, Элмас, Лосано, Мертенс, Инсинье

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес, Кесси, Беннасер, Салемакерс, Чалханоглу, Ребич, Ибрагимович

Прогноз: Наполи - Милан 2:1

Статистика очных встреч ясна. Шесть побед "Наполи" и пять ничьих в последних 11-ти. Последняя победа миланцев в Неаполе датирована 2010-ым годом. Летом они разорвали "Ювентус", "Рому" и "Лацио", но от неаполитанцев еле спаслись (2:2). Да, они не проигрывали в 14-ти гостевых турах подряд и 19-ти в целом, да, Златан отдохнул. Но как раз африканские части мотора команды работали в сборных. Ребич не готов полностью, Хакан отвлечён. Да и вся команда даёт сбои. "Наполи" также сбоит, но всё же Гаттузо знает, как играть против "Милана" и ловить неопытных тренеров вроде Бонеры.