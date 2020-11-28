Сассуоло - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А

28 ноября. 16:00. Серия А

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Интер"

Главный арбитр: Массимилиано Иррати

Телетрансляция - Футбол 1

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

За игру против "Реала" в Лиге Чемпионов в среду (0:2) "Интер" был разорван на куски. Игрок команды 80-х Риккардо Ферри говорил об "ударе кулаком в живот" и "трёх шагах назад". Tuttosport - о повышенной температуре в клубе. А болельщики даже запустили хэштег #Conteout. Сам Антонио вынужден был отвечать на вопрос о бунте игроков против него. Очень "вовремя" приходится ехать в гости к своему вечному кошмару. "Сассуоло" не только любит бить "Интер", но и ныне бьёт многих. После тяжелейших побед в Неаполе и Вероне он второй в лиге и абсолютно верит в себя. Будет жаркий матч.

Обладатель "Золотого Тапира", вручаемого популярнейшей сатирической передачей главному неудачнику недели в стране, вопрос о бунте назвал "дурацким". Тем не менее, он повисает в воздухе. Проблемы в комбинационной игре у команд Конте всегда были явными. Но куда поделась его железная оборона, куда поделась агрессия центра поля, куда поделся высокий прессинг, выводивший его на первое место в лиге по голам в дебютах матчей - это толком объяснить не может никто. Теперь он дебюты проваливает, пропускает. Проваливает все первые таймы вообще. А затем не всегда удаётся догнать.

"Торино" удалось догнать и перегнать четырьмя голами, но "Сассуоло" и "Реал" на два порядка сильнее. Хотя "нероверди" против того же "Торино" дома вернулись в концовке с 1:3 "лишь" на 3:3. Не переиграли и "Удинезе". Зато добыли победы настоящей Топ-команды - 2:0 в Неаполе и Вероне при четырёх ударах "Эллас" в каркас ворот. Они научились страдать, обороняться и бороться. Именно Топом, по словам Роберто Де Дзерби, "Сассуоло" и хочет себя почувствовать. Тренер даже заявляет, что не соглашается на четвёртое место по итогам сезона, поскольку не хочет ограничивать амбиции игроков.

Ныне подопечные Де Дзерби вторые в лиге, отставая от "Милана" на два очка. По забитым мячам они первые вместе с "Интером" (по 20), пропустили меньше на четыре, чем он. Ещё не проигрывали. "Нерадзурри" в лиге проиграли лишь однажды и вообще-то отстают лишь на три очка. Однако в десяти последних матчах во всех турнирах побеждали лишь дважды. Однажды в последних шести. Похоже, Конте удерживает от увольнения лишь его огромная зарплата - 12 миллионов евро в год. И если то, что он сам требует - тяжёлая работа, скромность, твёрдость обороны - не вернутся, и эти миллионы не помогут.

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Кадры

Во втором тайме матча против "Реала" и на тренировках Конте пробовал схему 4-2-3-1. Но всё же вряд ли сегодня он решится на такой ошеломляющий для себя шаг. Остаются кадровые изменения. Хакими и Янга заменят Дармиан и Перишич. Марсело Брозович оправился от коронавируса. Говорят даже об отдыхе для Лукаку, не набравшего 100 процентов формы после недавней травмы и отыгравшего в среду не менее ужасно, чем латерали. Стефано Сенси в кои-то веки не травмирован. Хотя Кристиан Эриксен не выйдет и при таких обстоятельствах. Его шесть минут в среду назвали "последним унижением от Конте".

"Сассуоло" в последнее время терял немало игроков. Лидер атаки Капуто, а также Дефрель, Хараслин и Риччи, не сыграют и сегодня. Джуричич под вопросом. Впрочем, скамья запасных Де Дзерби даже глубже, чем у "Интера". А Берарди, Бога и Локателли в строю. Первые двое забили "Вероне", тренер называет двух последних "огромными активами клуба", а первым просто восхищается за его "детскую" страсть к футболу. Доменико ныне в той форме, которую от него всегда ожидают видеть. Он забил дважды за сборную и явно желает забить и в ворота команды, за которую болел в юности.

"Сассуоло": Консильи, Мулдур, Кирикеш, Д. Феррари, Рожерио, Локателли, М. Лопес, Берарди, Джуричич (Траоре), Бога, Распадори

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Дармиан, Брозович, Видаль, Барелла, Перишич, Лаутаро Мартинес, Алексис Санчес

Прогноз: Сассуоло - Интер 2:2

"Сассуоло" обожает играть против "Интера". В последних 11-ти очных матчах он лидирует по победам со счётом 7:2! В последних трёх миланцы как раз немного добавили, победив и добыв две ничьи. Но крайне опасен этот соперник всегда. Тем более - когда столько побеждает, забивает и не пропускал в трёх матчах подряд. В предыдущем сезоне "Интер" в гостях вышел на 4:1, но затем пропустил дважды и удержался чудом. В Милане пропустил в дебюте, забил дважды, а три гола после 80-ой минуты установили счёт 3:3. И сегодня может произойти что угодно и в какой угодно последовательности.