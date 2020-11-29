Наполи - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А

29 ноября. 21:45. Серия А

Неаполь. "Сан Паоло"

"Наполи" - "Рома"

Главный арбитр: Марко Ди Белло

"Наполи" страдает. Победа над "Риекой" в Лиге Европы (2:0) прервала серию из трёх домашних поражений подряд, победы в последние 40 дней были лишь вымученными, качество игры - невысоким. Дженнаро Гаттузо зол, даже ссорится с игроками. Раздражённое выступление всегда тихого Калиду Кулибали "мы на сто процентов с тренером" - признак давления. А кончина кумира всего города стала ударом вулканической силы. Сегодня "везувиани" попытаются конвертировать злость, шок и траур в победу в Солнечном дерби. Скорее всего, последнем перед переименованием "Сан Паоло".

Неделя "Наполи" уже начиналась плохо. Поражение дома от "Милана" вызвало весьма раздражённые комментарии Гаттузо об отсутствии характера, злости в больших матчах. Сообщили даже о его ссоре с подопечными после этих заявлений. Вроде бы улаженной, но всё же. Сам матч, в котором не удалось реализовать преимущество, в котором был удалён игрок команды Тимуэ Бакайоко, был из тех, которые отнимают уверенность в себе. Кроме того, "Наполи" остаётся одним из пяти клубов, ещё не платившим зарплаты с начала сезона. А это явно отвлекает игроков. Затем же пришла новость о Диего...

В "Роме" зарплаты платят, и результаты гораздо лучше. Она не проигрывала на поле в 16-ти матчах лиги подряд (12 побед, 42 забитых мяча), в 12-ти матчах во всех турнирах подряд. В последних пяти турах Серии А набрала 13 очков, 2:0 в Клуже обеспечила выход в 1/16 финала Лиги Европы. Паулу Фонсека рассказывает, что уже научился работать в помешанной на тактике и стратегии Италии, что учит не только владению мячом, но и быстрым атакам. Он очень доволен характером и верой игроков в себя и уверен в том, что после поражения в Неаполе летом команда сильно добавила. Заметно.

Кадры

В Клуже "Роме" пришлось играть лишь с одним настоящим центральным защитником. И в Неаполе не будет Смоллинга и Кумбулла. Зато Манчини и Ибаньес возвращаются. Брайан Кристанте привык к этой позиции, и даже забытый Жуан Жезус отыграл в Румынии хорошо. Справа готовы Карсдорп и Бруно Перес, слева Спинаццола. В центре также вернулся игрок - Лоренцо Пеллегрини. Ну а главное возвращение - Эдина Джеко, оправившегося от коронавируса. Хотя и без него команда забивала много. Главным образом - силами Педро и Мхитаряна. А им с их "детским энтузиазмом", как заявил Фонсека, отдых не нужен.

"Наполи" потерял своего "питбуля" в центре поля. Заменит Бакайоко другой "питбуль" - Демме. Нет и Осимхена. Его против "Милана" Гаттузо не очень удачно пытался заменить вингером Политано, до этого - Эльифом Элмасом. Ныне говорят о Зелински, и это звучит гораздо интереснее. Поляку пора забывать об октябрьском заболевании. Политано же поборется с Лосано на фланге. Оба забили "Риеке". Дрис Мертенс голом "Милану" надеется сбросить не лучшее начало сезона, а Манолас и Кулибали - доказать, что способны играть вместе. Вратарь Оспина оправился от травмы, но шансы Мерета чуть повыше.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руи, Демме, Руис, Политано, Зелински, Инсинье, Мертенс

"Рома": Миранте, Манчини, Ибаньес, Кристанте, Карсдорп, Верету, Лоренцо Пеллегрини, Спинаццола, Педро, Мхитарян, Джеко

Прогноз: Наполи - Рома 1:1

"Наполи" - первый в лигах Топ-5 по ударам по воротам, но лишь седьмой в Серии А по голам. Он неэффективен. Против ослабленной обороны "Ромы" шансы будут, будет даже доминирование. Вопрос в реализации. "Рома" в гораздо лучшем настроении, уверена в себе, уже останавливала осенью "Ювентус" и "Милан". Из последних пяти очных матчей в Неаполе выиграла два и проиграла лишь один. Вместе с тем, этим одним было её последнее поражение в лиге, в целом с Фонсекой она побеждала команды из Топ-7 лишь трижды в 14-ти матчах. А неаполитанцы поборются в память о Диего. Потому ничья.