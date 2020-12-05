Ювентус - Торино. Анонс и прогноз матча Серии А

5 декабря. 19:00. Серия А. Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Торино"

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Сезон "Ювентуса" как Американские горки. Настроение в клубе и вокруг него то падает до депрессивного, то подскакивает до очень хорошего. После успешных матчей начинает казаться, что вот-вот команда наберёт неудержимый ход, после сразу же следующих плохих - что завалит сезон. Последний, против "Динамо", был воспринят весьма положительно, как лёгкая победа. И в дерби "Юве" наконец-то желает начать серию таких. Для "Торино", просто бредущего по унылому туннелю и иногда видящего свет, он может стать особенно яркими фарами особенно безжалостного паровоза.

Победа над "Динамо" и достижение Криштиану Роналду 750-ти голов в карьере вызвали весьма положительные эмоции. Андреа Пирло говорил о правильной игре, правильном настрое. О большей тишине после матча. Разумеется, он заметил бледные отрезки своей команды в том матче, но отнёсся к ним с пониманием. Был очень рад первому голу Федерико Кьезы за клуб. Явно рад был и Криштиану своему достижению. Он уже ставит следующую цель - до Пеле лишь 17 голов. Перед дерби он ещё и получит приз лучшему игроку Серии А в ноябре. В центре атаки КР7 чувствует себя свободно и уверенно.

При этом о проблемах "бьянконери" не должны забывать и не забудут. Сумбурная, слабая игра в Беневенто до сих пор в головах игроков, как и выступление против "Ференцвароша". Автор гола "ведьм" Гаэтано Летиция заявил, что "Ювентус" уже не страшен, что его не боятся. А это причина для тревоги вечного чемпиона. Леонардо Бонуччи оправдывается короткой подготовкой к сезону, говорит о страданиях всех грандов. Но и он признаёт, что так играть нельзя. А в дерби без желания точно не добудешь результат. Адриен Рабио не случайно называет его требовательным экзаменом.

Разумеется, для "Торино" этот экзамен ещё более требователен. Нынешний сезон он начал в духе предыдущего. В первых пяти турах набрав одно очко и пропустив 15 мячей. Правда, постепенно ростки футбола ультраметодиста Марко Джампаоло начали пробиваться. Но результаты слабы. Великолепный час игры против "Интера" с 2:0 был перечёркнут четырьмя пропущенными. Явное преимущество над "Сампдорией" (2:2) испарилось в начале второго тайма, и далее удалось реализовать лишь один из многочисленных моментов. Худший старт за 25 лет грозит быть продолженным и в неделю 114-летия клуба.

Интересно, что игра "быков" улучшилась именно тогда, когда тренер вылетел на 20 дней из-за коронавируса. Сегодня Марко возвращается. Что бы это значило?

Кадры

Роналду и Альваро Мората забили 19 из 26-ти мячей клуба во всех турнирах. Потому вылет одного из них - болезненный удар. Без первого команда недосчиталась очков. Сегодня второй дисквалифицирован. Шанс получит Пауло Дибала, о котором чуть ли не забыли. Свой последний гол в Серии А аргентинец забивал в дерби. Позабыли и о Бернардески с Кулушевски. Возможно, кто-то из них сегодня получит шанс. На позиции латераля либо под форвардами. Вместо немного уставшего Кьезы, крайне слабого Рэмзи, вместо отлично отыгравшего против "Динамо" Алекса Сандро.

В центре поля также есть варианты. МакКенни и Бентанкур играли в ЛЧ, Артур и Рабио - фавориты сегодня. А вот в центре обороны после вылета Кьеллини и Демираля вариантов вновь нет. Отдохнувший Данило вернётся в состав. Скорее всего - и отдохнувший Куадрадо на позицию правого латераля.

Джампаоло ротацию не любит. Да и её возможности ограничены. В том числе и из-за травм Базелли, Гояка, Мурру, Верди, коронавируса Войводы. Также тренер надеялся, что ему никогда не придётся применять схему 3-5-2. Но она реально работает лучше. С Иццо, Льянко, Нкулу или Бремером в центре обороны, с Синго и Ансальди по краям, Ринконом, Мейте и Линетти в центре поля. В атаке проснулся Симоне Дзадза, забив "Интеру" и "Энтелле" в Кубке. Белотти же и не засыпал, забив семь мячей в девяти турах. Уже 44 года игроки "Торо" не начинали сезон лучше.

"Ювентус": Щесны, Данило, Де Лихт, Бонуччи, Куадрадо, Артур, Рабио, Кьеза, Бернардески, Криштиану Роналду, Дибала

"Торино": Сиригу, Иццо, Нкулу, Бремер, Синго, Ринкон, Мейте, Линетти, Ансальди, Белотти, Дзадза

Прогноз: Ювентус - Торино 3:1

Вообще-то, против сильных соперников "Торино" играет неплохо. Он вёл в счете на 83-ей минуте матча против "Сассуоло" (3:3) и 93-ей - против "Лацио" (3:4). Боролся с "Интером". Оборона "Ювентуса" не пропустила лишь в двух матчах лиги из восьми и уязвима против Белотти и Дзадзы. Однако в плане результата трудно ожидать сюрпризов в одном из наиболее односторонних дерби в Европе. "Быки" добыли лишь одну победу и шесть ничьих в последних 28-ми, две ничьи в последних десяти. Поэтому логичнее ставить на "обе забьют", на "тотал больше 3.5".