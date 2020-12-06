Рома - Сассуоло. Анонс и прогноз матча Серии А

6 декабря. 16:00. Серия А. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Сассуоло"

Главный арбитр: Фабио Мареска

Впечатляющий бег "Ромы" и "Сассуоло" прервался жестоким образом. После 16-ти матчей лиги подряд без поражений на поле и с 42-мя забитыми "джаллоросси" были уничтожены "Наполи" со счётом 0:4. "Нероверди" были уничтожены "Интером" (0:3) после восьми матчей без поражений, 20-ти забитых и второго места в турнирной таблице. Эти поражения повысили и без того не низкий уровень скептицизма в плане перспектив кризисной в последние два года и просто скромной команд. Сегодня обе примутся доказывать, что именно один провал был случайным, а мощные серии - закономерными.

В Неаполе, как заявил Паулу Фонсека, "Рома" сидела слишком глубоко, была лишена смелости и агрессии и даже не могла связать три паса. Наставник при этом не желал драматизировать, говорил просто о плохом дне, а не плохой команде. За него драматизировали другие, отмечая, что грандов во время его каденции римляне побеждали лишь трижды из 15-ти попыток. И приуменьшая значение предыдущего бега, ничьих в матчах против "Ювентуса" и "Милана". Уверенной победой над "Клужем" в четверг в Лиге Европы "Рома" подняла себе настроение. Но вопросы на тему грандов не сняла.

"Сассуоло", разумеется, не гранд. Но он очень близок к ним, в восьмом туре даже временно держал первое место. Тот же "Наполи" в Неаполе он победил без пропущенных. Игра команды Роберто Де Дзерби вызывает множество комплиментов. Особенно во вторых таймах, в которых разница мячей - 16:6. В последние 15 минут "нероверди" забили девять. То есть подготовлены и физически, и ментально. А по фундаментальному принципу их игры - владению мячом - они лучшие в лиге. Правда, последний матч стал ощутимым ударом. Но ведь в команде желают реабилитироваться.

В нынешнем сезоне "Рома" не победила не только грандов, но и "Верону". Если не победит ещё и "Сассуоло" - начнут говорить, что она побеждает лишь аутсайдеров. Сам "Сассуоло", если проиграет второй матч подряд, вызовет разговоры вроде "выскочка сдулся". Так что обе должны играть на победу. Тем более, что только так они и играют. Должен получиться сумасшедший матч.

Кадры

Проблемы "Ромы" с центральными защитниками не исчезают. Сегодня точно не сыграют Смоллинг и Манчини, Кумбулла и Фасио под вопросом. Возможно, шанс получит даже Жуан Жезус, вышедший из небытия в последнее время. Серьёзная потеря и в центре поля, его лидера Жордана Верету. Диавара не совсем готов, а Вильяр и Лоренцо Пеллегрини слишком мягки. Возможна даже смена провалившегося в Неаполе вратаря Миранте на Пау Лопеса. Хотя бы на флангах достигнута стабильность с Карсдорпом и Спинаццолой, а один провальный матч Мхитаряна и Педро не должен стереть их сильное начало сезона.

"Сассуоло" вновь не может рассчитывать на лидера атаки Капуто и ещё одного атакёра Дефреля. Существенные потери, учитывая, что в двух из трёх последних матчей команда не забивала. Потерян и центральный защитник Кирикеш. Правда, после его привозов против "Интера" не факт, что потеря серьёзна. Хотя если его заменит Марлон - и здесь привозы обеспечены. С другой стороны, игрок сборной Локателли в центре поля, Берарди и уже здоровый Джуричич, набирающий форму Бога в атаке представляют собой серьёзнейшую угрозу. Они явно голодны после недозабивания в последнее время.

"Рома": Пау Лопес, Ибаньес, Кристанте, Жуан Жезус, Карсдорп, Вильяр, Лоренцо Пеллегрини, Спинаццола, Педро, Мхитарян, Джеко

"Сассуоло": Консильи, Мулдур, Марлон, Д. Феррари, Рожерио, Локателли, М. Лопес, Берарди, Джуричич, Бога, Распадори

Прогноз: Рома - Сассуоло 3:2

Обе всегда играют на атаку и плохо обороняются. На двоих в лиге они уже забили 39 мячей. Обе желают реабилитироваться. Так что обилие голов даже не обсуждается. А что насчёт результата? Ожидаем преимущество "Ромы" в первом тайме и близость камбека "Сассуоло" во втором. А это слишком рискованная игра для последнего. Может быть уже поздно. В сезоне 2019/20 в Риме "Рома" начала с 4:0 к 33-ей минуте, в Реджо-Эмилии - "Сассуоло" с 3:0 к 26-ой. Равное сумасшествие. Но до этого римляне добыли пять побед и две ничьи в семи очных матчах. Есть ощущение их победы.